Apuros económicos para Puigdemont en Waterloo tras su fracaso europeo

A Carles Puigdemont se le acaba el dinero y calcula que los 40.000 euros mensuales que cuesta el chiringuito de Waterloo no podrá pagarlos más allá del mes de diciembre. El alquiler de «la casa de la república», los asesores, los abogados. La escolta privada que la Generalitat no puede pagar.

Las aportaciones de los independentistas de buena fe han caído en picado tras los últimos espectáculos de desunión, de inoperancia y de cinismo de sus líderes; su relación con Torra es cada vez más tensa y los empresarios que alguna vez apoyaron la causa de la independencia están volviendo a la realidad de que ninguna independencia va a producirse y dan a Puigdemont por amortizado.

Además, Artur Mas ha vuelto a la política como un Xabier Arzalluz -es decir, al partido, pero sin ánimo de ser el candidato- para tratar de reorganizar el espacio político convergente que él mismo destruyó, si es que todavía está a tiempo, en torno a una alianza estratégica con los socialistas.

Los socialistas, tanto el PSC como el PSOE, siempre han sido el pacto preferido de Convergència. Fue el pacto que prefirió Pujol -con Felipe- y con José María Aznar sólo pactó cuando no tuvo más remedio. Tanto Jordi Pujol como Mas se han sentido siempre cómodos con el centro izquierda por hallarlo más dúctil que el PP. Tanto con Felipe González como con José Luis Rodríguez Zapatero, los convergentes pactaron sin sentirse incómodos, aunque José María Aznar fuera más leal, y cumpliera más al pie de la letra los acuerdos a los que habían llegado. También es cierto que Pedro Sánchez es lo que hay, y que Miquel Iceta es lo que hay, y que cualquier otra conjetura sería inútil. Por su parte, los socialistas, están dispuestos a ser fieles a su máxima: «El PP gana las elecciones [generales] contra Cataluña y nosotros en Cataluña». Los signos de un cierto viraje existen, pero aún deshilachados. Es pronto para saber cómo van a concretarse, pero la dirección del viento ha cambiado.

Pero más allá del pragmatismo y del posibilismo de Mas para devolver a Convergència al centro de la política -que en el fondo es el posibilismo y el pragmatismo de un catalanismo que nunca se ha presentado a la batalla del conflicto real, por no tener que pagar el precio- está el peso que aún tiene la figura de Puigdemont en su destierro. Su poder simbólico permanece intacto, aunque por dentro todo se agrieta y las urgencias empiezan a tener su insalvable peso. La candidatura de Puigdemont al Parlamento Europeo tenía algo de desafío al Gobierno y sobre todo a Oriol Junqueras, pero era fundamentalmente la búsqueda de una vía de financiación que, en contra de lo que tantas veces prometieron el forajido y su letrado, el condenado por colaborar con ETA, Gonzalo Boye, no va a concretarse porque Carles Puigdemont no será eurodiputado.

Que sus amigos Jami Matamala y Jaume Alonso Cuevillas se hayan presentado al Senado y al Congreso respectivamente no es una iniciativa política sino un sistema de financiación para mantener la carísima estructura de Bruselas. A Cuevillas, por más gasto, Puigdemont le debe una minuta de 100.000 euros de sus servicios como abogado. El expresidente ve cómo su llama se apaga y su dinero se agota. Sabe que el tándem que Artur Mas quiere hacer con él tenderá a folclorizarle, porque desde Bruselas no se manda y menos con un «hombre fuerte» como Mas en Barcelona.

A Quim Torra un allegado suyo le dijo el otro día que si continuaba comportándose como un títere de su mentor, acabaría siendo «el peor president de la Historia, incluso peor que Montilla», y al presidente de la Generalitat se le encendieron todas las alarmas y prometió empezar a actuar según su criterio. La distancia con Puigdemont es cada vez más insalvable, aunque Torrra todavía no se ha atrevido a escenificarla. Mas dice que con Puigdemont puede discrepar, porque es un político, pero que con Torra ni eso, porque sólo es un loco.

El pacto al que sorprendentemente Junts per Cataluña ha llegado con el PSC para controlar la Diputación de Barcelona es un ensayo para futuras alianzas en la Generalitat, con el añadido de la pequeña miseria personal de que la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, cobra 6.000 euros mensuales por presentar un absurdo programa semanal en la red de televisiones locales que controla esta institución, gobernada por los convergentes los últimos cuatro años.

El fugado ha intentado en los últimos meses crear todo tipo de partidos y plataformas para asegurarse su manutención. También está intentando hacerle una opa hostil al PDECat, al objeto de quedarse con la marca electoral y con el dinero de las subvenciones: pero Mas va a impedírselo, relegándole a candidato simbólico hasta el paso tiempo acabe aplastarlo y no sirva ni para eso.