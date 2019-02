Anticapitalistas e IU Madrid se abren a un posible enfrentamiento electoral contra Errejón Podemos se borra de la reunión para negociar una candidatura de unidad con Más Madrid

Gregoria Caro

La reunión que planteó Izquierda Unida Madrid fracasó ayer en su intento de sentar a todos los actores de la izquierda madrileña para articular una candidatura unitaria a la Comunidad de Madrid. Podemos se borró de la cita para negociar una lista con Íñigo Errejón. Amén de que el Partido Comunista y Anticapitalistas abrieron la puerta a un enfrentamiento electoral contra Más Madrid en mayo. La fotografía de consenso que ansiaba IU es, en estos momentos, un imposible.

En Podemos no salen de la ruta acordada en el Consejo Ciudadano Estatal del miércoles. Fuentes de la gestora que controla Madrid explican a ABC que al margen de la reunión de ayer su objetivo es «trabajar una candidatura de unidad». El plan es elaborar una lista propia, consensuarla con IU y más tarde hablar con el resto de partidos en liza. Pero con el espacio Unidos Podemos como base del proyecto que lidere la izquierda alternativa al PSOE en la región. Lo cierto es que en el partido de Pablo Iglesias no están preparados para claudicar.

En la guerra de desgaste que está siendo la negociación con Más Madrid hay argumentos sentimentales que bloquean los avances: el desaire del ex número dos del partido aún escuece y no están dispuestos a situarse a la sombra de Más Madrid. Aun así desde la plataforma de Errejón explican a este diario que para ellos es «clave» que Podemos se sume a las reuniones. Al término del frustrado encuentro de ayer, fuentes de Más Madrid expresaron que mantienen su voluntad de acuerdo: «No damos por cerrado nada, seguimos invitando a todos y todas al proyecto». Quien quiera sumar, eso sí, lo hará bajo su marco y sus normas.

Pacto de no agresión

La propuesta de confluencia que IU Madrid planteó la posibilidad de un pacto de no agresión si al final se crean dos listas alternativas. «Si este proceso de debate colectivo no fuese capaz de generar un único espacio transformador para la región de Madrid, es necesario comprometerse firmemente a que no se irá a una confrontación constante entre los distintos espacios», expresa el documento.

Por su parte, los Anticapitalistas rechazaron confluir con Más Madrid porque no comparten «ni las formas personalistas ni su programa», aunque no rechazan «dialogar para enfrentar a la extrema derecha». Además, advierten a Podemos de que no trabajarán con ellos «desde la imposición».