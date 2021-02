El análisis de los trabajos de Neurona encuentra archivos de otros años y de autores vinculados a Podemos Ciberdelincuencia eleva su informe técnico al Juzgado sobre el que la UDEF tendrá que extraer conclusiones

Isabel Vega SEGUIR Madrid Actualizado: 24/02/2021 14:43h

El análisis técnico realizado por la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía sobre los 50,1 Gigabytes de archivos aportados por Podemos para intentar acreditar que Neurona prestó efectivamente los servicios para los que pagaron 363.000 euros de dinero electoral ha detectado materiales creados o modificados por personas vinculadas al partido y no a la consultora, fabricados en años anteriores a la campaña de abril de 2019 y en horarios compatibles con el continente americano.

El informe, al que tuvo acceso ABC, analiza en total 709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos. De las primeras, concluye que el grueso tienen como fecha de creación o modificación en marzo y abril de 2019, si bien los hay de 2012, 2016, 2018 y ya posteriores a esa campaña electoral: junio de 2019 y enero de 2020. En cuanto a los vídeos y documentos, las fechas también coinciden en su mayoría con los meses de marzo y abril del año electoral.

No obstante, el informe llama la atención sobre el huso horario en que fueron producidos esos materiales. «Se puede observar que, tanto en las imágenes como en los vídeos, principalmente en las fechas de creación, existen un elevado número de archivos con huso horario -07.00 y -05.00. Cuando se encuentran estos husos horarios en los archivos analizados, que corresponden con horarios del continente americano, están siempre asociados a ciertas cámaras concretas», expone el informe, que identifica dos.

No obstante, el aspecto clave de este análisis pericial es si sirve para acreditar que los trabajos efectivamente los realizó Neurona Comunidad y que por tanto, el contrato no fue ficticio, que es el objeto de la investigación. En este sentido, Ciberdelincuencia destaca que en parte de los archivos no es posible identificar la autoría a partir de los metadatos y ofrece una lista de nombres de los que sí ha conseguido aislar.

Los trabajadores, en el punto de mira

En esa lista figuran al menos dos personas más relacionadas con Podemos que con Neurona, como son dos técnicas del grupo parlamentario en el Congreso, tal y como ha podido contrastar este diario. También figura un periodista español experto en redes y audiovisuales y tres nombres más cuya relación con la consultora o la formación habrá de esclarecer la UDEF cuando analice el trabajo pericial. Se trata de los usuarios reseñados como «Waldemar AB», «Vicentecomu» y «Alejandro Neira».

La identificación es clave y por eso, Podemos ha aportado esta semana al juzgado un pendrive con información sobre un total de 21 personas que se habrían desplazado a España de parte de Neurona para trabajar en aquella campaña electoral. Esta información, que no había sido puesta en conocimiento del juez hasta ahora generando el reproche de la Fiscalía, incluye tanto la identificación personal y laboral como los billetes de avión y el hospedaje de esos trabajadores.