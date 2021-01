ENQUIRIDIÓN Sopa de ganso El Estado de las autonomías ha dado un paso importante hacia la anarquía desenfrenada

La suspensión de las autonómicas catalanas revela hasta qué punto es frágil la coalición informal en que se apoya el Gobierno. Consideraciones pandémicas a un lado, no se habría verificado el aplazamiento electoral si Esquerra no persiguiera sabotear un presunto éxito del PSC en las elecciones. El primer aliado parlamentario del Gobierno, en resumen, no es un aliado sino un rival.

La suspensión ha sido a su vez suspendida, cautelarmente, por el TSJC, con lo que la confusión sube de grado. En una nación que se ha hecho incomprensible, todo anda mangas por hombro. Salvador Illa, candidato de los socialistas y símbolo de una gestión penosa como ministro de Sanidad, se ha convertido en la gran baza del Gobierno

