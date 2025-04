Álvaro Delgado-Gal: Siniestro total

Haré lo que esas cámaras de cine cuando enfocan un objeto desde posiciones cada vez más alejadas. Esta técnica inversa permite medir de verdad la catástrofe que tuvo lugar ayer en el Congreso. Procedo, como he dicho, de lo más reciente a lo más remoto. ... Incomprensiblemente, el señor Casero, diputado popular, permite la aprobación de la ley de reforma laboral con un voto telemático que contradice la línea adoptada por su partido . Se especula con un síncope informático o un error del diputado. Si lo segundo, un error repetido, lo que ahonda el misterio. Casero se personó en la Carrera de San Jerónimo para rectificar el desaguisado. Pero la presidenta de la cámara, Maritxell Batet, no quiso convocar a la mesa del Congreso. La cuestión está sub iúdice .

Sigo retrocediendo. Dos diputados de UPN, sin aviso previo y contradiciendo las órdenes de su presidente, votan contra la ley. Si la equivocación o el mal fario de Casero, o quizá la prevaricación de Batet, no hubiesen enmendado la enmienda de los dos navarros díscolos, estaríamos ahora, políticamente hablando, en un país distinto. Continúo. La Comisión había puesto, como condición para transferirnos los fondos de ayuda, dos condiciones. Que se contara con la aprobación de la ley en el Congreso, y el apoyo de los agentes sociales. La patronal había anunciado que retiraría su apoyo si se tocaba una sola coma del texto acordado . Sánchez carece absolutamente de escrúpulos, pero no es un revolucionario. No quería, en modo alguno, perder las ayudas ni, menos aún, enfrentarse con la Comisión. En consecuencia, alentó el pacto entre sindicatos y patronal pese a que ello entrara en conflicto con sus compromisos parlamentarios o lo suscrito con el ala izquierda de su coalición. La conformación de una mayoría parlamentaria quedaba para más adelante. Ello va, obviamente, contra el orden natural de los factores. Usted junta una mayoría para gobernar, y si la mayoría no le sirve para hacerlo, constituye otra mayoría o convoca elecciones. Ahora bien, ni se convocaron elecciones, ni se formó en rigor una mayoría alternativa o algo que merezca el nombre de tal. Agavillar votos en un momento de emergencia, sin reparar en cómo ni con quién, es otra cosa, y no da para gobernar en serio. En resumen: Sánchez ha ingresado en un vacío político radical . Sencillamente, se desconoce a día de hoy quién lo sostiene en el Congreso. Su asociación con UP ha entrado en una crisis de muy mal pronóstico. Para colmo, no había amarrado siquiera una mayoría de circunstancias, puesto que la ley ha salido adelante por un puro azar y está moralmente muerta, aunque no lo esté aritméticamente. Lo último, claro, en el supuesto de que los jueces den por buena la decisión de Batet. Pese a ello, se propone seguir en La Moncloa durante dos años difíciles, en los que se necesita un Gobierno fuerte y con las ideas claras. El lío de la mesa del Congreso, el lío de UPN, el enfrentamiento entre los socios parlamentarios, el misterio del voto incomprensible del PP, el giro de Sánchez, alegan un grado de descomposición institucional máxima. El gran accidente de anteayer corona, de forma grotesca, un proceso degenerativo preocupante y profundo. Destaco un detalle que ha pasado inadvertido. El jueves, poco antes de que se iniciara el debate parlamentario, Nadia Calviño, sí, Nadia Calviño, en contestación a una pregunta del periodista Carlos Alsina, quien le había interpelado sobre las relaciones del Gobierno con ERC, comentó que «no se puede volver la vista al pasado», o algo por el estilo. «Volver la vista al pasado» equivalía a cumplir la promesa solemne que el Gobierno le había dado a ERC sobre la derogación de la ley laboral. Al parecer, lo que se firma no vincula, o vincula solo el tiempo que se tarda en garabatear la firma. Un momento después, la firma ya es «pasado». A este extremo hemos llegado. Sobran comentarios.

