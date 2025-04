Una porción significativa de españoles ha empezado a especular con la idea de que el Gobierno se encamina hacia un golpe de Estado. La imputación es tan enorme, que conviene no darle voz antes de haber pensado un momento en lo ... que se está diciendo. Permítanme que les reproduzca la definición de «golpe de Estado» propuesta por el diccionario Larousse: «violación deliberada de las formas constitucionales por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas investidas de autoridad». El punto clave, aquí, es que el golpe de estado se da desde las instituciones, no desde fuera de ellas. La Revolución del 34 fue un intento indudable de golpe de Estado, protagonizado por algunos partidos; lo fue el Alzamiento del 18 de julio, con el ejército de por medio; y lo ha sido la sublevación de la Generalitat en octubre de 2017.

¿Se cierne sobre nosotros otro golpe de Estado, impulsado ahora desde la cúpula del poder? No. Es verdad que el gobierno aloja individuos con un desconocimiento imperfecto, por hablar eufemísticamente, del Derecho constitucional, civil o penal. Y lo es que el sistema de alianzas de Sánchez es perverso e incluye a enemigos declarados de la unidad nacional. Pero no creo que el presidente haya diseñado, premeditado, un plan para desmantelar el sistema vigente. Pese a que ha proseguido la línea peligrosa iniciada por Zapatero, uno de los mayores botarates que ha producido la política contemporánea, y por mucho que su lucha a cara de perro con el centro derecha tuviera que colocarlo, como por desgracia hemos comprobado, donde ahora está, opino, más bien, que Sánchez va dando tumbos. La urgencia de permanecer en el poder le obliga a decisiones cada vez más descabelladas , decisiones que, empalmadas unas con otras, dibujan un itinerario: el que apunta a la destrucción de los compromisos básicos en que se asienta esta democracia. De ahí mi preocupación. Pero ese itinerario no es una hoja de ruta. Es fruto de la imprudencia y el subsiguiente caos.

Todo ha salido mal. No me refiero a la pandemia y otras cosas por el estilo, sino a la gestión del Gobierno por sí mismo. Desde el comienzo, el Ejecutivo ha intentado negar su propia definición. Sánchez declamó en el Congreso, hace un año, que si gobernara con Iglesias no podría dormir por la noche. No me cabe duda de que era sincero. Dado el paso infausto, tejió un organigrama ministerial laberíntico con el propósito de neutralizar al jefe de Podemos, con éxito manifiestamente mejorable. A continuación abrió la mesa bilateral con los secesionistas, no porque quisiera reconocer a Cataluña la dignidad de protonación, sino para ganar tiempo. ¿Lo ha ganado? Ustedes juzgarán lo que esto significa, si es que significa algo. El caso que los aliados circunstanciales han terminado por convertirse en aliados estables y Sánchez ya no hace lo que quiere sino justo al revés: se ha visto en la triste situación de querer lo que no tiene más remedio que hacer si desea seguir en la Moncloa como «líder mundial» del momento, según una frase reveladora del propio presidente.

Vuelvo al principio. Un país cuyo gobierno despierta las suspicacias que he apuntado, está entrando en una fase políticamente terminal. Alguien debería convencer al secretario general del PSOE para que vuelva atrás y evite un naufragio . El PSOE es el mejor candidato. ¿Continúa existiendo? Se trata de una buena pregunta. ¿Y el PP? ¿Es capaz el PP de romper la dinámica frentista que Sánchez necesita para abultar más que sus enemigos? Otra buena pregunta. Entre tanto, Vox engorda en las encuestas, y España se divide. Cometen un error garrafal quienes, ya sean de izquierdas, ya de derechas, buscan sin más una victoria. Recibirán una nación inmanejable. Esto se va. Se va a toda prisa.