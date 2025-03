Álvarez de Toledo acude al acto del PP sobre las mujeres tras marcar distancias con la línea de Génova Los populares cierran filas y defienden el derecho de la portavoz a declararse como quiera y de acudir o no a las manifestaciones

El Partido Popular ha querido lanzar un mensaje de unidad interna, en torno al Día de la Mujer , después de que esta semana se hicieran evidente las diferencias que hay dentro de esta formación sobre el feminismo . Cayetana Álvarez de Toledo ha acudido esta mañana al acto central del PP en esta semana del 8-M, y otras dirigentes del partido han expresado su respeto por la posición de la portavoz, que no participará en las movilizaciones de este fin de semana, en contra de lo decidido por Génova.

« Mujer por encima de todo » es el lema del PP durante esta semana, en la que ha difundido un vídeo muy aplaudido por propios y extraños . En él aparecen mujeres del PP que expresan sus elogios a otras mujeres de otros partidos. El vídeo ha abierto esta jornada del PP, dirigida por la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, con la participación de Pablo Casado.

El lunes, después del Comité de Dirección del PP, Gamarra explicó que los populares participarían este año en las manifestaciones por el Día de la Mujer, y se declaró "feminista". Al día siguiente, la portavoz parlamentaria rechazó acudir a esas movilizaciones y subrayó que ella es " feminista amazónica ", con un rechazo expreso a victimizar a las mujeres y a incluirlas en un "bloque monolítico".

En el acto de hoy, Andrea Levy, a su llegada, se ha declarado feminista y ha defendido el derecho de Álvarez de Toledo a manifestarse como crea oportuno. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida , ha pedido participar en las manifestaciones, para demostrar que el feminismo no es solo el excluyente que defiende el Gobierno, aunque él no asistirá.

Fuentes del PP han quitado hierro a la posición de Álvarez de Toledo y han subrayado, precisamente, que lo básico es defender el derecho de cada una a hacer lo que crea oportuno. «Otra cosa es que una vez más se salte las directrices del partido», añaden fuentes del partido.

Casado cierra el acto de las mujeres

Casado ha cerrado el acto sobre las mujeres, en el. El líder del PP ha repartido elogios entre Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo y na Beltrán, además de Marimar Blanco, Andrea Levy, Ana Pastor, Elvira Rodríguez o Ana Camins, aunque la que ha merecido más aplausos ha sido Álvarez de Toledo, junto a Blanco. "Es un homenaje a mis compañeras"

Sobre Álvarez de Toledo, ha subrayado que "es una extraordinaria portavoz en el Grupo Popular, todos los partidos querrían tenerla como portavoz. Es una persona que siempre ha decidido ser libre", una afirmación que ha merecido el aplauso de los asistentes. Casado ha asegurado que está muy satisfecho de que el PP dé la batalla, sin complejos, en los debates que aparecen cada día.

¿Por qué el PP hace un acto el 8-M? , se ha preguntado Casado. "Porque siempre lo ha hecho". El año pasado, el manifiesto político oficial distanció a los populares de esas movilizaciones. "Estamos en contra del colectivismo, pero a favor de que cualquier barrera se pueda superar. Todas las mujeres sois libres e iguales ante la ley, pero todas sois diferentes y distintas entre vosotras".

"¿Por qué un chico viene a cerrar un acto del 8-M?" , ha seguido. "Porque nuestro partido está en contra de la victimización de las mujeres". "Hay hombres deleznables, como también mujeres. Tenemos que tener claro que debemos ir juntos. En el PP lo hemos visto claro, nunca hemos visto confrontación en temas de género".

"¿Qué proponemos?" , ha planteado Casado. "Igualdad real es la autonomía y la autonomía real es el empleo. Por eso el PP no admite lecciones de la izquierda". "La gran revolución del empleo femenino vino en los 90 con un Gobierno del PP", ha recordado. "¿Hay una brecha salarial? Sí", ha señalado. Pero ha subrayado que en parte es porque las mujeres libremente tener reducción de jornada y por los permisos de maternidad.

Sobre la violencia de género, ha marcado distancias con Vox y ha subrayado que "es una realidad dramática, que sí, que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo". Casado ha recordado que este año van ya 14 asesinatos. Se ha mostrado orgulloso de la ley pionera de 2003 y del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El líder del PP ve "lamentable" cómo está llevando la izquierda esta semana y cree que este año no se convoca una huelga porque los que están en el Gobierno son los que la convocaban.

Casado ha querido zanjar también la polémica sobre la participación de los populares en las manifestaciones del 8-M : "Yo no soy nadie para decir quién tiene que ir y quién no, eso es algo personal". "Estoy orgullo de estar en un partido en el que yo no tengo que defender a las mujeres, porque os defendéis muy bien solas", ha subrayado Casado, con el aplausos de los asistentes.