Cascos dice a la juez que pasaba todos sus gastos a Foro Asturias «porque trabajaba las 24 horas del día»

Francisco Álvarez-Cascos ha declarado este miércoles ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo durante más de cuatro horas en calidad de investigado. El exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado de Asturias ha defendido la «licitud» de los alrededor de dos millones de euros que percibió de Foro Asturias (FAC) entre 2012 y 2019 entre sueldos, dietas, alquileres y gastos variopintos , desvelados por ABC. La actual dirección de la formación política se querelló contra él por delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal, pero Cascos dice que todo lo que cobró «estaba pactado».

Según fuentes conocedoras del interrogatorio, el expolítico ha aseverado ante la juez que acordó con los promotores de Foro Asturias «no perder poder adquisitivo» y que pasaba al partido «gasolina, comidas, y gastos protocolarios porque trabajaba las 24 horas del día» , ya que «siempre estaba haciendo política y trabajando por el partido y por España». Describió el partido "como si fuera una empresa privada y él su consejero delegado", dicen fuentes presentes en el interrogatorio. Preguntado por gastos como el psicotécnico para la licencia de caza, las tasas de la de pesca, videojuegos para sus hijos u hoteles parea sus suegros, Cascos los atribuye a «un error» . Para calibrar la gravedad de los hechos, desde Foro insisten a ABC en que «el partido se nutre casi en su totalidad de subvenciones públicas».

El exvicepresidente del Gobierno de Aznar, que se ha desenvuelto «bien, sin avergonzarse ante acusaciones tan graves y llamativas», ha justificado también que Foro Asturias pagara unos 6.000 euros mensuales a una empresa de su entonces esposa, María Porto, por el alquiler de una sede en Madrid, que, según fuentes del partido, «nadie utilizaba». Cascos ha dicho que «yo no quería abrir sede en Madrid, pero lo me pidió la gente del partido y lo autorizó la secretaria general». Cuando le han afeada que la arrendadora fuera su esposa, el político ha aseverado que «estaba bien de precio porque los propietarios de locales no quieren alquilar a los partidos« .

Antes de esta declaración, la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, ha ratificado la denuncia ante el juez. Los siguientes pasos de la instrucción será tomar declaración a un buen número de testigos.

Dos millones de euros del partido

Como desveló ABC, Álvarez-Cascos cobró al partido 174.000 euros por alquilarle como sede el despacho de su mujer en Madrid , pese a que allí no había actividad de Foro, que abonaba más de 6.000 euros mensuales de renta.

Por otro lado, cargó a la formación asturiana 230.000 euros en gastos personales , desde su licencia de pesca salmonera hasta flores compradas en la tienda de su hija, pasando por el psicotécnico para el permiso de armas , hoteles, revisiones del vehículo de su entonces esposa, la galerista María Porto, o el procurador de una causa relacionada con el caso Gürtel.

También gastó fondos del partido en comprar zapatos y videojuegos -entre ellos el popular «Call of Duty»- para sus hijos o estancias de hotel para sus suegros, además de costearle a dos de sus vástagos el teléfono y pedidos de comida a domicilio. La querella sostiene que Cascos cargó gastos a Foro «de forma surrealista», hasta el punto de «hacer suyo el dinero del partido».

Para ello, según los denunciantes, el exvicepresidente del Gobierno se valió de un «control absoluto y férreo del partido» en el que «deliberadamente» no nombró tesorero .

Estos dispendios se produjeron entre los años 2011 y 2019, periodo en el que, además, el expresidente asturiano cobró más de un millón de euros en sueldos. Entre salarios, cotizaciones, dietas, gastos irregulares y contratos con la empresa que compartía con su mujer, Cinqualium S.L., Álvarez-Cascos ha costado a Foro casi dos millones de euros , sin someter estos emolumentos a la Comisión Directiva del partido.

Cascos fundó Foro de Ciudadanos (FAC) en 2011, tras su salida del PP. En julio de ese año se convirtió en presidente del Principado, cargo en el que permaneció un año. El político es una de las figuras más relevantes de la derecha española. Entre los años 1996 y 2004 fue vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, ministro de la Presidencia y ministro de Fomento.