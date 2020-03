Los policías sortean todos los cordones y llevan sus airadas protestas hasta las puertas del Congreso Los manifestantes siguen avanzando: se colocan frente a la puerta principal de la Cámara y bloquean el acceso trasero Gritos de «Marlaska dimisión» y pancartas de «traidores» referidas al Gobierno socialista por vetar la equiparación

La manifestación convocada este martes por los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (Jusapol) para exigir la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad autonómicas transcurre con elevada tensión desde primera hora de la mañana cuando el cordón de seguridad dispuesto por las fuerzas antidisturbios en la madrileña plaza de Neptuno se vio superado por las protestas y los concentrados avanzaron hacia el Congreso de los Diputados.

Las fuerzas antidisturbios lograron contener el avance de la marcha muy cerca de la puerta principal del Congreso pero solo de manera temporal ya que entorno al mediodía la manifestación se dividió en dos logrando fraccionar a las fuerzas antidisturbios.

Con esta estrategia, uno de los grupos ha logrado subir por la calle Zorrilla y bloquear el acceso trasero a la Cámara por la calle Zorrilla al grito de «Marlaska dimisión», mientras el otro bloque ha avanzado por la Carrera de San Jerónimo hasta colocarse frente a las puerta principal del Congreso, aunque en la acera de enfrente, sin bloquear el acceso ya que éste está custodiado por los furgones de los antidisturbios.

Este cuerpo está preparado para cargar contra sus compañeros si fuera necesario para impedir el acceso al interior de la Cámara Baja. Los agentes antidisturbios portan cascos, chalecos y herramientas de dispersión. Un helicóptero de las fuerzas de seguridad ha estado sobrevolando la manifestación y varios furgones antidisturbios se han colocado en Carrera de San Jerónimo como barrera ante la puerta principal del Congreso.

La negativa del Gobierno a debatir la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos policiales para obtener la equiparación salarial prometida por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha disparado los ánimos de los concentardos que portan pancartas en contra de los socialistas a los que tildan de «traidores», «vendidos», «mentirosos» o «falsos». No obstante, el grito más repetido es el de «equiparación». «El PSOE te ha traicionado, equiparación», ha sido uno de los lemas portados en las pancartas.

Los sindicatos policiales han explicado que están siguiendo los pasos de sus compañeros en Francia y han avanzado que no descartan «endurecer» y «radicalizar» sus protestas si su reivindicación no es escuchada. De hecho, durante la concentración, están utilizando artículos de pirotecnia, botes de humo azul y muchos de los manifestantes portan caretas anarquistas, entre ellas la del famoso cómic «V de Vendetta». Los momentos de tensión y el tira y afloja entre manifestantes y antidisturbios han acabado tirando al suelo a un o de los concentrados de mayor edad aunque el incidente no ha ido más allá.

Tanto el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, como la secretaria general de este grupo parlamentario, Macarena Olona, y la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, se han acercado a dar su apoyo a los manifestantes. La concentración ha sido convocada bajo el lema «¡¡¡Contra el veto del Gobierno a la ILP!!!; 150.000 familias de policías nacionales y guardias civiles necesitan tu ayuda»

Precisamente, el veto del Gobierno a debatir la ILP de los sindicatos policiales es uno de los asuntos que ha debatido este martes la Mesa del Congreso en la que PSOE y Podemos tienen una amplia mayoría, y han respaldado la posición del Ejecutivo. El argumento esgrimido para incumplir la promesa realizada por Sánchez es que la medida tendría un impacto en los Presupuestos en curso ya que supondría elevar el gasto. Y ésta es, precisamente, una de las razones legales que puede aducir para frenar cualquier iniciativa

Pese a ello, los dos representantes del PP en este órgano, la vicepresidenta segunda Ana Pastor y el secretario cuarto Adolfo Suárez Illana, como el representante de Vox, el vicepresidente cuarto Ignacio Gil Lázaro, han votado en contra del veto del Ejecutivo y a favor de que se tramite la equiparación salarial.

La exministra popular ha subrayado a la salida de la reunión que los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil «tienen mucha razón» y ha criticado que el Gobierno vete una iniciativa «que viene de los ciudadanos y la sociedad civil», algo que ha advertido de que «nunca se había producido» con los gobiernos de Rajoy

En esta línea, ha recordado que en la legislatura anterior los socialistas apoyaron esta reivindicación de las fuerzas de seguridad nacionales y también que la tramitación de una ILP permite a cada grupo introducir enmiendas, por lo que la izquierda podría intriducir los cambios que considerara en el texto. «Estamos con la Policía y la equiparación de los salarios», ha remachado.