ENTREVISTA Almeida: «Pedí una reunión a Sánchez tras el verano y ni siquiera me contestó para decirme que no» El alcalde de Madrid considera una anomalía preocupante «la incapacidad de entendimiento» entre el PPy el PSOE

Desde la sala de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, con vistas a Cibeles, el alcalde observa la nueva iluminación navideña de la capital. Está orgulloso del cambio y de haber recuperado los belenes, pero no le convence el «Felices fiestas» que se lee en la esfera gigante situada en el vértice de Gran Vía y Alcalá: «Debería poner Feliz Navidad». José Luis Martínez-Almeida es un apasionado de la ciudad y de la política local, pero no pierde de vista el papel crucial de Madrid como capital de España en este momento complicado. Cuando habla de Sánchez, el alcalde endurece su tono y sus palabras. «El problema es él», advierte.

¿Ha hablado con Pedro Sánchez desde que es alcalde de Madrid? ¿Cómo es su relación con él?

La relación se ha circunscrito a coincidir dos o tres ocasiones en actos oficiales, como fueron el 12 de octubre, la inauguración de la Cumbre del Clima, en el palco del Metropolitano, en el Atleti-Barça, junto a 20 jefes de Estado que fueron a ver el partido. Lo que sí es cierto es que yo le envié una carta a Pedro Sánchez solicitándole una reunión para tratar determinadas cuestiones relativas a la ciudad de Madrid, y ni siquiera me contestó.

¿Cuándo le envió esa carta?

En el mes de septiembre. A la vuelta del verano, entendimos que había una serie de temas que teníamos que tratar con Pedro Sánchez. Al final, somos la capital de la nación, y por tanto creíamos que había cuestiones, como la de los refugiados, que debían ser tratadas conjuntamente. No hemos recibido ni siquiera una respuesta escrita en la que nos denegara la reunión.

¿Qué le habría dicho al presidente en funciones si le hubiera llamado estos días en su ronda de contactos?

Le hubiera dicho: «Pedro, no traiciones la mejor historia del socialismo». La mejor historia del socialismo es su aportación a la Transición, a la Constitución del 78, su compromiso en la lucha contra el terrorismo, con las once víctimas que desgraciadamente fueron asesinadas por pertenecer al Partido Socialista. Le diría por eso que no traicione la mejor historia del PSOE ni traicione el interés general de la nación.

Por ese interés general de España, hay quien defiende en el PP una abstención en la investidura de Sánchez para que no dependa de los independentistas.

En esta ecuación estamos olvidando a Podemos. Habitualmente decimos que el PP se tiene que abstener porque así ERC no condiciona la formación del Gobierno. Y de Podemos qué hablamos. ¿De verdad el Partido Popular le puede prestar sus votos a Sánchez para que Podemos tenga la vicepresidencia del Gobierno y cuatro o cinco ministerios? No, no nos podemos abstener. Y además hay una segunda razón: los españoles tienen que ver que de verdad hay una alternativa real de Gobierno al Partido Socialista, y que somos los únicos que cuando Sánchez fracase, ya sea en su investidura, ya sea con ese Gobierno Frankenstein que quiere crear, tenemos la capacidad de coser las heridas que el socialismo, el comunismo y el independentismo van a dejar en España. No podemos ser cómplices ni por acción ni por omisión de Pedro Sánchez ni de su blanqueo, por el interés general de la nación.

¿El problema es Pedro Sánchez?

El problema es Pedro Sánchez, sin lugar a dudas.

¿Y si fracasa, qué papel tendrá el PP?

Sería un escenario totalmente distinto, si fracasa y se va. Pero es una hipótesis de ciencia ficción, porque jamás se va a producir, y eso que hay más motivos para que el PSOE se rebele contra Sánchez en este momento que los que había cuando tuvieron el ejercicio de dignidad de destituirlo en ese comité federal.

¿Una gran coalición sin Pedro Sánchez sería una buena solución?

Lo que yo veo bien y los españoles verían extraordinariamente bien sería una capacidad de entendimiento entre el PP y el PSOE. Al margen de la gran coalición, lo que es absolutamente sorprendente es la incapacidad de poder llegar a acuerdos de Estado entre el PP y el PSOE, incapacidad que proviene del Partido Socialista. Es una anomalía preocupante. La conducta del PSOE, fundamentalmente desde 2003, es tratar de orillar al PP a toda costa.

¿Cree que Sánchez cederá al chantaje que le está planteando Junqueras para apoyarle?

Dada la trayectoria política de Sánchez, y su capacidad para transgredir todo límite ético, político e institucional con tal de permanecer en la Presidencia del Gobierno, es obvio que puede aceptar cualquier condición que le ponga ERC.

¿Cómo es su relación con el PSOE de Madrid? ¿Se entiende con ellos?

Tengo buena relación con Gabilondo y José Manuel Franco. Creo que con perfiles como los suyos es mucho más fácil entenderse. O como el de Antonio Miguel Carmona. Y esto les podría perjudicar.

Cuando ve la foto de Simancas y Lastra con Bildu ¿qué piensa?

Me parece repugnante. Es repugnante que el PSOE se reúna con Bildu, con los herederos de ETA. En política no vale todo, ni siquiera para Sánchez.

En el PSOE se defienden y acusan al PP de pactar con Vox.

La diferencia es sustancial. Que yo sepa, en Vox hay una persona que estuvo secuestrada. Me parece insultante que pretendan equiparar a Bildu con Vox. Uno puede estar en desacuerdo con Vox en muchos temas, pero de verdad pretender comparar a Vox con Bildu solo muestra la podredumbre moral y política en que está cayendo el PSOE de Sánchez.

¿Qué papel puede y debe tener la capital de España en este momento en que hay un desafío separatista en marcha?

Ejercer de capital de España. Ejercer un liderazgo en defensa de la unidad de la nación y de los valores de la Constitución de 1978, cosa que no sucedió durante la legislatura anterior. Y en segundo lugar transmitir a los españoles que Madrid es una ciudad abierta, libre y tolerante que puede representar perfectamente esa España del futuro.

¿Madrid es una nación también?

Nosotros no nos consideramos más que ningún otro. Nos consideramos parte integrante de un proyecto común en el que cabemos todos. No somos una nación, entre otras cosas porque naciones hay una, que es España

¿Qué opina de la críticas sobre «dumping fiscal» a Madrid?

La pregunta que les hago es por qué no bajan ellos los impuestos y aplican las recetas de Madrid. Madrid en 1985 era la cuarta Comunidad en PIB. Ahora, somos la primera, gracias a las políticas que se han aplicado aquí.

¿Ve posible una fusión del PP y Ciudadanos en el futuro?

Si vamos a tener un Gobierno de Sánchez, no podemos seguir con batallas cainitas en el centro-derecha. Somos los únicos capaces de aglutinar votantes de Ciudadanos y de Vox, y en ese paraguas del PP se van a poder encontrar. Cualquier esfuerzo que tienda a evitar la fragmentación de ese voto tenemos que hacerlo.

¿Dónde se sitúa usted en ese espacio de centro-derecha, del 5 al 10?

Del 5 al 10, me situaría aproximadamente en un 7.

Le hemos visto plantando cara a Vox, ¿cómo es su relación con ese partido? ¿Le resulta complicado entenderse con una formación que algunos sitúan en la extrema derecha?

Yo no voy a participar del proceso de estigmatización de Vox que se ha emprendido desde la izquierda. Lo cual no quiere decir que no podamos discrepar de Vox y confrontar proyectos que son diferentes. Y tenemos que hacer notar desde luego que el PP no es Vox.

¿Está de acuerdo en calificar a Vox como partido de ultraderecha?

Vox no es un partido de ultraderecha, es un partido de derechas muy conservador.

Ahí discrepa de Casado.

Sí creo que a una buena parte de los votantes de Vox no se les puede calificar ni de ultraderechistas ni de derechistas muy conservadores. Ydebemos recuperar los votantes de Vox, no identificándonos con lo que hace Vox, sino con lo que hace el PP, sus principios y valores, que convencieron a esos votantes durante mucho tiempo.

¿Qué debe cambiar en el PP de Casado para ser un partido ganador?

Lo que necesitamos es tiempo para recuperar credibilidad y confianza entre los españoles y lograr ese proyecto político identificable.