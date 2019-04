Alierta, a los políticos: «La despoblación se evita con banda ancha y educación digital» El presidente de la Fundación Telefónica reclama una reforma de un sistema educativo «obsoleto» para que prime la enseñanza de materias digitales

El expresidente de Telefónica desde 2000 a 2017, César Alierta, ha entrado de lleno en el debate de la despoblación, lanzando un mensaje a la clase política, de la que se declara «bastante enfadado» porque a estas alturas de la precampaña electoral todavía no les ha oído pronunciar las cuestiones que pondrían coto al vaciamiento de la España rural. Para el financiero la solución está «más clara que el agua» y se llama «digitalización, digitalización y digitalización». Y a fecha de hoy todavía no ha escuchado ninguna propuesta en este sentido y las que le han llegado «no sirven».

El ahora presidente de la Fundación Telefónica considera que la clave está en la educación, en acabar con un sistema educativo que considera «obsoleto». «A los niños no se les enseña temas digitales, si se les enseñase se quedarían en sus pueblos», incidió Alierta, quien considera que España necesita miles de expertos en estas materias. Por ejemplo, Alierta incidió en que en Estados Unidos hay más de dos millones de cualificados ténicos digitales, a diferencia de Europa, donde no llegan ni a una tercera parte.

«En tres años la gente no inmigraría de sus pueblos, porque podría ganarse la vida en ellos»

Por eso reclamó más inversiones en banda ancha y, a través de su implantación en todo el territorio, proporcionar conocimientos digitales con el fin de consolidar y facilitar puestos de trabajo en el medio rural. Alierta ironizó también con el papel de los políticos y puso como ejemplo una reunión que tuvo en sus tiempos de liderazgo en Telefónica, cuando en un encuentro con un presidente autonómico, del que no quiso desvelar su identidad, esté le reclamó que su compañía llevase a todas las localidades de su región la banda ancha. Pero eso, sí, avisándole antes para que pudiera llegar a pueblo a pueblo a hacer campaña y pavonearse de ser el factótum de la inminente innovación. César Alierta considera que si se aplicase su receta «en tres años la gente no inmigraría de sus pueblos, porque podría ganarse la vida en ellos». Pero, añadió el financiero, «los que mandan no son conscientes. Ahora no veo a ningún candidato hablar de la importancia digital».

Alierta hizo estas declaraciones en la presentación en la Fundación Telefónica de la Asociación Territorio Goya, una entidad civil sin presencia de instituciones públicas que quiere frenar la despoblación en la zaragozana comarca de Belchite a través del impulso cultural que proporciona Goya, por su nacimiento en Fuendetodos, y el pueblo viejo de Belchite, uno de los mayores testimonios de la Guerra Civil.