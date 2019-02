Algo se ha roto y no es España

Salvador Sostres Actualizado: 22/02/2019 03:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La huelga de ayer no existió. No fue ni muy seguida ni poco seguida. Simplemente no existió. No se notó en absolutamente nada. Es cierto que algunos funcionarios no acudieron a trabajar pero esto no es ninguna novedad ni en Cataluña ni en el resto de España. Qué más da si es por los presos que por la pupita que les hace el dedito. La cara dura es infinita pero estamos acostumbrados. También es verdad que algunos estudiantes universitarios y otros tantos jubilados se dedicaron a cortar algunas calles o carreteras, pero tampoco ello constituye ninguna rareza en mi ciudad y además ayer los Mossos los desalojaron a porrazo limpio. Como así tiene que ser. Orden y Ley. Mañana soleada y tibia en

