Santuario catalanista: Alghero, la 'Barceloneta sarda'

Cuando se llega a Alghero (Alguer, en catalán), la primera impresión que tiene el visitante es que está en un rincón de Cataluña en la parte noroccidental de la isla de Cerdeña, hasta el punto de ser conocida como la ‘ Barceloneta sarda ... ’. Por número de habitantes, 42.000, es la quinta ciudad de la región sarda, pero es la más bella, con ricos monumentos y edificios fuertemente inspirados en la arquitectura catalana. No en vano Alghero, una antigua ciudad cuyos orígenes se remontan al Neolítico, estuvo durante unos cuatro siglos con dominio español, en particular bajo la Corona de Aragón.

La influencia de Cataluña en Alghero, única ciudad italiana de lengua y cultura catalana, fue muy importante, muy superior a lo que en principio podía representar el porcentaje de población de origen catalán. En el centro histórico, maravillosamente conservado, se respira ambiente medieval entre sus edificios góticos y casas de color ocre. La arquitectura evoca una clara influencia de Cataluña. El nombre de las calles está escrito en placas de las fachadas con la palabra catalana ‘carrer’ (calle). Hoy ha perdido fuerza el catalán, pero sigue impregnando la cultura de Alghero.

La ciudad ha conservado el uso del catalán: el 22,4 por ciento de sus habitantes lo habla en la variante alguerés , reconocida en la Constitución y por la Región de Cerdeña como lengua minoritaria. Hace un siglo lo hablaba casi toda la población de Alghero. Ahora los programas de enseñanza y municipio promueven el conocimiento de la lengua catalana en su variante del alguerés. La ciudad alberga una delegación de la Generalitat de Cataluña, que es muy activa e influyente.

Condena independentista

Aparte del mar, la puerta de entrada a Alghero es el cercano aeropuerto de Fertilia, donde fue arrestado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Cabe destacar que en esta ciudad se conocía desde hace días su llegada para participar en el ‘Aplec International Adifolk’, un festival de cultura popular que une Alghero y Cataluña, un evento del que los periódicos locales habían hecho publicidad y algunos, como la ‘Nuova Sardegna’, tenían previsto entrevistar a Carles Puigdemont . Su detención ha causado un gran impacto en la isla con numerosas reacciones de condena de ciudadanos y políticos, en claro contraste con la clase política de la península, donde ha predominado el silencio. Esto tiene una explicación, según explica a ABC Roberto Petretto, periodista de la ‘Nuova Sardegna’: «Nuestro periódico se ha visto inundado de reacciones, la mayoría de condena, sobre todo por parte de los sectores independentistas, aunque estos son menos de un 5 por ciento de la población y no tienen representación en las instituciones regionales. El silencio de la clase política de la península puede explicarse porque siempre han visto con mucha distancia lo que sucede en Cerdeña e importa poco lo que ocurra en Alghero relacionado con Cataluña».

Un grupo de personas protesta en Alghero contra la detención de Puigdemont EFE

Especialmente dura ha sido la reacción del alcalde de Alghero, Mario Cicini , del Partido Sardo D’Azione, centro derecha. «La detención de Carles Puigdemont es un hecho gravísimo: el hecho de que haya tenido lugar en Alghero es aún más doloroso» (por las especiales relaciones que mantiene esta ciudad con Cataluña).

Este enorme impacto y las reacciones al arresto del expresidente de la Generalitat son consecuencia de la historia y de las relaciones de Cataluña con toda la Cerdeña y con Alghero en particular, una historia que merece la pena conocer y que explica a ABC el politólogo y profesor de la Universidad de Sassari Carlo Pala . «Alghero fue la última ciudad que abandonaron los catalanes de Cerdeña. Por su proximidad geográfica, se puede decir que hacia Cataluña miró siempre Alghero, una ciudad con muy fuertes influencias catalanas», explica el profesor Pala.

«Durante siglos de dominación catalana y aragonesa de Cerdeña, la isla no tuvo casi ningún tipo de relación con la península. Pero cuando fue cedida a los Saboya, los habitantes de origen catalán quisieron mantener sus relaciones con la madre patria»

Fue muy azarosa la historia de Alghero. En el año 1350, algunos descendientes de la familia noble genovesa Doria, que fundó el primer núcleo histórico de Alghero a principios del siglo XII, vendieron sus derechos a Pedro IV de Aragón , que estaba dando origen al Reino de Cerdeña. En el año 1354, tras cuatro meses de asedio, los aragoneses y catalanes se hicieron con el control de la ciudad. Al año siguiente, el Rey Pedro IV ordenó la repoblación de Alghero con familias de Cataluña y declaró la ciudad unida a la Corona de Aragón, otorgando también un nuevo emblema. Después de la expulsión de los habitantes originales, no fue fácil iniciar la repoblación. La pandemia que había devastado Europa, que pasó a la historia como la Peste Negra, en la mitad del siglo XIV, hizo esta operación extraordinariamente difícil.

Gracias a ciertos privilegios otorgados a los ciudadanos de Alghero para superar la devastación sufrida por la peste, se reanudó una nueva afluencia de familias enteras, en su mayoría sardas y en mucho menor grado de la región de Liguria, al nordeste de Italia, y de Cataluña. Según el historiador Antonio Budrini , en una investigación sobre Alghero, en la segunda mitad del siglo XVII la población étnica sarda en esta ciudad representaba alrededor del 70 por ciento del total; la procedente de Liguria, el 20 por ciento, y la catalana, el 7 por ciento. En 1720, con el tratado de Londres, la isla de Cerdeña fue cedida a los Saboya, y Víctor Amadeo se convirtió en su Rey en aquel momento de incertidumbre política. Se concluyó así el largo período de cuatro siglos de dominación española en Alghero, que entonces tenía unos 4.500 habitantes.

La relación histórica durante siglos de Cerdeña con la Corona de Aragón ha tenido una consecuencia directa en la reacción que se ha visto en la isla tras la detención de Puigdemont

Relaciones históricas

Pero la influencia de Cataluña en Alghero fue muy importante, muy superior a lo que en principio podría representar el porcentaje de población de origen catalán. «Durante siglos de dominación catalana y aragonesa de Cerdeña, la isla no tuvo casi ningún tipo de relación con la península. Pero cuando fue cedida a los Saboya, los habitantes de Alghero, en especial los de origen catalán, quisieron mantener sus relaciones con lo que consideraban la madre patria, es decir, Cataluña, y en particular Barcelona. Muchas construcciones que se han hecho en Alghero, incluso después del 1720, siempre han evocado el gótico catalán y la arquitectura que hasta entonces se había realizado», nos cuenta el profesor Pala. Un ejemplo espléndido de arquitectura gótico-catalana bajo la Corona de Aragón es el Palau Michin en la plaza del Vescovo. Pero todo el casco antiguo está fuertemente inspirado en la arquitectura catalana, tanto sus iglesias, palacios y monumentos, como la Piazza Civica, la plaza medieval de la ciudad, la catedral de Santa María, del siglo XVI, y la iglesia de la Misericordia.

«La dominación catalano-aragonesa y su influencia se manifiesta no solo en Alghero, sino en toda Cerdeña. Y hoy sigue presente incluso en el idioma, porque algunas palabras de la lengua sarda, que nada tiene que ver con el italiano (si dos sardos hablan en su lengua, un italiano no entendería nada), proceden directamente del idioma castellano y del catalán ». Por ejemplo, «nosotros decimos ‘ventana’, como en español», nos comenta el profesor Pala. No solo en la lengua, la arquitectura o el arte sardo se percibe la influencia de Cataluña, sino también en otros ámbitos culturales, como la gastronomía. En las cartas de los restaurantes es frecuente ver el plato ‘langosta a la catalana’.

La ciudad de Alghero, conocida como 'la Barceloneta sarda'

Esta relación histórica durante siglos de Cerdeña con la Corona de Aragón ha tenido una consecuencia directa en la reacción que se ha visto en la isla tras la detención de Puigdemont . Así lo explica Pala: «Teniendo en cuenta que Cerdeña estuvo dominada por Cataluña, en teoría debería ser enemiga de Cataluña. Pero en la práctica lo que ha ocurrido es que toda la población sarda reaccionó con desdén al arresto de Puigdemont, además de los separatistas sardos que se han solidarizado con los independentistas catalanes, cosa que se entiende. Este reacción contraria a su detención se explica porque, en primer lugar, Puigdemont fue un invitado que vino a representar lo catalán en la ciudad de Alghero; en segundo lugar, el malestar se debe a que no se puede entender ese arresto en el contexto de las profundas relaciones que siempre han existido entre los catalanes y los sardos. Hay que tener en cuenta que unos seiscientos sardos viven solo en Barcelona», cuenta.

El politólogo da también una explicación al contraste que se ha producido en las reacciones: de protesta a la detención por parte de los sardos, y silencio en la península: «Hay una distancia entre Cerdeña e Italia. Para los sardos, Puigdemont fue arrestado cuando entraba pacíficamente en la isla , y esto ha sido mal visto. El arresto ha afectado profundamente a una buena parte de los sardos, mientras que todavía no he visto ninguna reacción por parte de algún representante del gobierno».

Desde luego, hoy Alghero no representa para Italia lo que significó tiempo atrás. Antes de que el Aga Khan se inventara Costa Esmeralda, Alghero fue el destino elegido por muchos ricos italianos y europeos para sus vacaciones. Pero, en parte, el destino de Alghero quedó ensombrecido con el auge de Costa Esmeralda, cuya trayectoria tiene muy poco que ver con la riqueza histórica y arquitectónica de Alghero. En 1962, el Aga Khan se aproximó con su yate a una playa desierta en el norte de Cerdeña: se llamaba ‘Porto Cervo’, porque fue una zona con ciervos. Compró a pastores unas 3.000 hectáreas de terreno rocoso. Era un paraíso natural en el que nadie se había fijado antes. La transformó en un lugar mágico, con inversiones millonarias de un grupo de amigos.

Pero Alghero no ha perdido su encanto y sigue atrayendo a miles de turistas. Desde hace años, los vuelos directos desde Londres lo han convertido en destino favorito de muchos británicos, que se han comprado casas y apartamentos en la ciudad. Es también destino de muchos españoles, en particular catalanes, que se sienten como en casa.