El alférez José Ramón Bauzá El expresidente balear por el PP y número cinco en la lista de Cs para las europeas ha pasado a ser oficial reservista

El expresidente de Baleares por el PP y número cinco en la lista de Cs para las próximas elecciones europeas, José Ramón Bauzá (1970), ha anunciado este viernes en su perfil oficial de Twitter que ha pasado a ser farmacéutico reservista del Ejército con empleo de alférez. De este modo, aunque sea de manera indirecta, Bauzá y Cs se suman a otras formaciones como Podemos o Vox que han contado o cuentan con militares de alto rango y de reconocido prestigio, en concreto generales retirados, como candidatos.

«Después de meses de formación a distancia, y tras estas semanas de instrucción presencial... ya soy oficialmente farmacéutico reservista del Ejercito español, con rango de alférez. ¡¡¡Muchas gracias a todos los mandos y profesores!!! ¡¡¡¡Un honor como pocos en la vida!!!!», ha escrito Bauzá este viernes.

A principios de este mes de abril, Bauzá ya había adelantado que estaría dos semanas en Cádiz recibiendo formación militar especializada. «Si veis que en este periodo no comento nada, no es porque esté desaparecido, es que estoy teniendo el honor de servir a España desde la mejor institución que tenemos junto a la Corona: las Fuerzas Armadas. Gracias a todos, y ¡VIVA ESPAÑA!», había escrito hace dos semanas, al mismo tiempo que recordó que procede de familia militar. «Cuando acabé la carrera quise servir en el Ejército como farmacéutico militar, y por eso estuve opositando unos años. Al final acabé sirviendo al país desde la política y no desde las FFAA, pero siempre tuve esa espinita», aclaró el político isleño.

Una dilatada trayectoria

Cabe recordar que Bauzá fue presidente de Baleares en la legislatura 2011-2015. Con anterioridad había sido alcalde del municipio mallorquín de Marratxí y con posterioridad fue senador autonómico, siempre por el PP. Tras un paulatino y progresivo distanciamiento político de la formación en la que había militado toda su vida, anunció el pasado mes de enero que se daba de baja del partido que hoy preside Pablo Casado. «Al contrario de lo que ocurre en otros lugares de España, desgraciadamente en nuestras islas ha sido nuestro propio partido, a través de los gobiernos populares precedentes al mío, el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar», afirmó Bauzá en el escrito en el que anunció su renuncia.

En su etapa como presidente autonómico, Bauzá llegó a ser considerado un referente político a nivel nacional, tanto por sus críticas contra la corrupción como por su buena gestión económica. Sin embargo, a partir de 2013 empezó a sufrir un progresivo e imparable desgaste, sobre todo por algunas de sus decisiones en materia lingüística. Su actuación política más cuestionada fue la aprobación del decreto denominado Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), que preveía la implantación progresiva de un modelo educativo trilingüe y suponía en la práctica el fin de la inmersión lingüística en catalán en los colegios. Esta iniciativa fue criticada no sólo por los partidos que en aquel momento estaban en la oposición, el PSOE y MÉS, sino también por una parte del propio PP balear.

Dos años después, las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2015 supusieron una auténtica debacle para el PP en Baleares. Fue una vez más el partido más votado en la mayoría de instituciones, pero en el Parlamento regional pasó de 35 a 20 diputados, sus peores resultados de la historia. Ello posibilitó la conformación de un nuevo Ejecutivo, presidido por la socialista Francina Armengol gracias al apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. Bauzá fue forzado a dimitir como presidente del PP balear en julio de ese mismo año, si bien en aquellas fechas fue nombrado finalmente senador autonómico, cargo al que también renunció el pasado mes de enero. Su propósito inicial era no volver a dedicarse a la política, pero finalmente aceptó el ofrecimiento del presidente de Cs, Albert Rivera, de ir en la lista de la formación naranja para los próximos comicios europeos del 26 de mayo.