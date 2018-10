Alemania ve al Rey como un «defensor de la democracia» Frank-Walter Steinmeier afirma que Don Felipe «garantiza la estabilidad en tiempos turbulentos»

Almudena Martínez-Fornés

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, no pudo ser más claro: «Los alemanes desean que haya una España fuerte, unida y estable» y «el Rey garantiza la estabilidad en tiempos turbulentos». El jefe del Estado alemán trasladó estos contundentes mensajes de Europa al independentismo catalán y a los populistas durante el almuerzo que los Reyes ofrecieron ayer en su honor y en el de su esposa, Elke Büderbenden, en el Palacio Real.

El respaldo del presidente alemán no terminó ahí; también dijo que Alemania cuenta con el Rey como un «leal defensor de la democracia y del Estado de Derecho» que «crea la seguridad necesaria», «garantiza la estabilidad en tiempos turbulentos» y que «goza también del máximo respeto en Alemania».

Steinmeier manifestó un «gran respeto por la serenidad, la prudencia y la clara orientación de valores» con las que el Rey está asumiendo su responsabilidad «en unos tiempos que no son nada fáciles». En este sentido, advirtió de que «se está extendiendo una nueva fascinación por el autoritarismo» y se cuestionan, incluso en la «Europa unida», el «orden de paz multilateral» y «los principios fundamentales liberales y del Estado de Derecho, esencia de nuestro orden social».

También advirtió contra los nacionalistas, que imponen un «nosotros contra ellos», a partir del «nosotros» de la nación, y defendió, en cambio, la unidad en la diversidad de la que habló el rey en su discurso de proclamación. «Estamos agradecidos de poder contar con España a nuestro lado a la hora de fijar el rumbo correcto en los tiempos de zozobra que vivimos», manifestó.

Sánchez no llegó a tiempo

Steinmeier dirigió estas plabras ante un centenar de invitados, entre los que no se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no pudo asistir al almuerzo porque tuvo que intervenir en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde terminó a las 14.35 horas y la cita en el Palacio Real era a las 13.30. Su lugar en la mesa, a la izquierda de la Reina, lo ocupó el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que también abrió el saludo a los Reyes. No obstante, el presidente del Gobierno recibió después, a las 16 horas, a Steinmeier en La Moncloa, en una reunión en la que hablaron del «Brexit», la seguridad interior y la inmigración.

Tampoco llegaron a tiempo de almorzar los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, pero se sumaron después al café y pudieron saludar brevemente al presidente alemán.

El Rey Felipe VI intervieno en la clausura del Foro hispano-alemán en el Hotel Palace - EP

Quienes sí estaban en el almuerzo, desde el principio, fueron el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Borrell; de Educación, Isabel Celaá; de Cultura, José Guirau, y de Ciencia, Pedro Duque, así como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuel Carmena, entre otras autoridades.

Derecho humanos

Ante todos ellos, Don Felipe afirmó que España comparte con Alemania unos mismos valores y «una predisposición al entendimiento». «Compartimos unos mismos valores de justicia, libertad, pluralismo político y respeto de los derechos humanos; de ahí que nuestras relaciones bilaterales, en las que siempre ha estado presente un diálogo sincero y directo, puedan ser calificadas como excelentes», manifestó.

Don Felipe reiteró la defensa de los derechos humanos por parte de España después de que Alemania pidiera a los países europeos que dejaran de vender armas a Arabia Saudí y también después de que el Congreso de los Diputados, con el voto de PSOE y PP, rechazara el pasado martes suspender la venta ya comprometida por parte de España, como habían pedido Podemos y los independentistas tras conocerse el caso del periodista Khashoggi.

«Respuestas eficaces»

Durante el brindis, el Rey también se refirió al Brexit y a la cuestión migratoria, y dijo que «España y Alemania, dos de los países más grandes de la Unión, tenemos la gran responsabilidad» de encontrar «respuestas eficaces y europeístas». Además, Don Felipe ofreció a Alemania, que es el segundo socio comercial de España y nuestro principal suministrador, «el respaldo inequívoco de España» en su apuesta por el multilateralismo.

Al almuerzo en el Palacio Real asistieron también los presidentes de las Comisiones de Exteriores del Congreso y el Senado, María Dolores de Cospedal y José Ignacio Landaluce, y la de la Comisión Mixta para la UE, Soraya Rodríguez. Del mundo de la empresa, acudieron los presidentes de la CEOE, Juan Rosell; de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet; de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; Acciona, José Manuel Entrecanales; Indra, Fernando Abril-Martorell; la vicepresidenta del Grupo Antolín, Magdalena Antolín, y el consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez. Entre otros invitados, estaban Javier Solana, caballero del Toisón de Oro; el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, que también es vicepresidente de la Fundación Bertelsmann; la administradora de RTVE, Rosa María Mateo; el arquitecto Rafael Moneo, los filósofos Emilio Lledó y Juan Arana y el actor Daniel Brühl.

Solución a la inmigración

Por la tarde, el Rey y el presidente alemán volvieron a coincidir en el Foro Hispano-Alemán. Allí Don Felipe urgió a lograr «de manera urgente una solución humanitaria y coordinada a nivel europeo de las crisis de migrantes y desplazados». El Rey manifestó que España y Alemania están colaborando para avanzar «hacia un enfoque europeo del tema migratorio» que contribuirá «a reforzar la Unión Europea». Porque la UE y sus Estados, «guiados por la protección universal de los derechos fundamentales y privilegiando el multilateralismo, deben ser un actor decidido y reconocido en el concierto internacional».

Steinmeier elogió la política migratoria de España por haber encontrado «el equilibrio adecuado» entre la protección de los inmigrantes y la necesidad de regular su llegada. «Europa puede aprender mucho de España. Nos lleva la delantera», añadió.