Alejo Vidal-Quadras: «Aznar hizo muy poco para defender España en Cataluña»

Su cese es el primer movimiento de la tragedia.

No me cesaron. Fui invitado a no presentarme a la reelección como presidente del PP de Cataluña.

El motivo.

Fue una exigencia de Pujol.

Aznar lo niega.

Él mismo me lo confesó.

En Valencia.

Acudimos a ... las Fallas de 1996, invitados por Eduardo Zaplana. Aznar, que acababa de ganar las elecciones, le pidió a Rita Barberá que nos dejara un despacho en el Ayuntamiento.

Usted y el presidente a solas. Me dijo que Pujol le había pedido entre otras muchas cosas mi cabeza a cambio de la investidura, pero que se la había negado. La cena del Majestic. Cuando Aznar viajaba por España, el presidente del partido de aquella comunidad le acompañaba en todo, pero quedé excluido de la cena y me di cuenta de que la cosa acabaría mal. Aznar fue el presidente más complaciente con los nacionalistas. Traspasó políticas activas del INEM, puertos de interés general y una parte sustancial de impuestos estatales. El despliegue de los Mossos. Cedió el control del tráfico porque Pujol le decía que cuando regresaba a Cataluña y veía a la Guardia Civil por las carreteras, no se sentía en casa. Permitió la inmersión lingüística. Hizo muy poco para defender España en Cataluña: no protegió los derechos de los castellanohablantes ni frenó el plan con el que gradualmente Pujol avanzaba en la construcción de la nación catalana soberana. Los años sin excusa. Cuando gana por mayoría absoluta no sólo no rectifica, sino que insiste en la misma línea. Y el PP queda en Cataluña como un partido desdibujado, pálido, a la sombra de CiU, sin dar la batalla ideológica. Es el error conceptual, político y moral de considerar a los partidos independentistas como interlocutores válidos, como si representaran un plus democrático, cuando son todo lo contrario. Enemigos internos. Usan todo lo que consiguen para ir contra el orden legal y constitucional. Construyen su nación y destruyen la nación española. Todos los presidentes han hecho igual. Pedro Sánchez. Bueno, lo de Pedro Sánchez es de aurora boreal. Casado dice que un partido es una orquesta donde no caben solistas. Un partido necesita disciplina y cohesión. Y aunque hay que distinguir entre personalismos y personalidades, ahogar a las voces sobresalientes es esterilizar la democracia. Vox es populista como Podemos. Vox respeta el orden constitucional. Vox no es violento y ha sido víctima de la violencia de la extrema izquierda y del independentismo. Vox es nacionalista español, conservador, católico y euroescéptico. Y el enemigo imaginario que algunos partidos usan para agitar a sus bases. Aznar tuvo que unir a la derecha para poder derrotar a Felipe. La actual fragmentación de la derecha, o del espacio liberal-conservador, va a mantenerse. Ya queda uno menos. Las encuestas dan a Ciudadanos una muerte política inevitable pero surgirán nuevas alternativas. De momento queda Vox, inconmovible en sus principios, y el PP, más líquido. ¿Líquido? Ha asumido la ideología de género y la ortodoxia ecologista, entre otros. El ecologismo. Tras la caída del Muro y del socialismo real, la izquierda busca nuevas formas de captación dividiendo a la sociedad en cápsulas estancas. Mujeres, vegetarianos, homosexuales, independentistas. El objetivo es movilizar de manera fragmentada y selectiva a distintos grupos identitarios de agraviados. ¿Es el cambio climático una nueva forma de totalitarismo? Cambio climático y calentamiento existen y se deben al hombre. Es absurdo negarlo. Pero la estrategia frente al fenómeno es muy discutible. Esta alocada carrera por reducir la emisión de gases de efecto invernadero es de un coste inasumible. Además. China e India no están por la labor, por no hablar de los países en vías de desarrollo en África o Sudamérica. Otras soluciones. La adaptación al cambio climático y la innovación tecnológica para llevar a cabo una transición energética viable y que nos podamos permitir.

