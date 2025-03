Los alcaldes, al Gobierno: «Necesitamos un real decreto exprés»

Carles Pellicer (Reus-PDECat)

¿Qué ha fallado con el decreto ley?

La propuesta era incorrecta y no ha habido ni diálogo ni consenso en un tema tan sensible como los ahorros o gastos de los ayuntamientos. Nosotros tenemos un remanente de 2,4 millones de euros y necesitamos poder aplicarlos libremente para reactivar la ciudad económicamente tras el Covid.

¿Ha faltado diálogo?

La ministra no ha dejado tiempo ni espacio para el diálogo ni para que la propuesta cuajara en los ayuntamientos. Si todos los ayuntamientos, excepto los socialistas y de Podemos, hemos ido a la una será por algo. No ha sido una actitud política, sino una postura por necesidad, porque se ha querido jugar de una mala manera con los ahorros municipales.

¿Ve alguna solución posible en breve?

La ministra dijo que no había un plan B y un gobierno siempre tiene que tener un plan B y un C si hace falta. El Gobierno tendría que volver a empezar, con una nueva propuesta, pero no podemos esperar a una propuesta de ley: tardaría demasiado y la ciudadanía necesita la ayuda ya porque el virus no espera ni se para.

¿Qué papel cree que debe jugar la FEMP ahora?

También tendrían que apelar al diálogo y a los nuevos consensos. Al final, esto no va de ir contra alguien, sino conseguir una propuesta que sea para todos.