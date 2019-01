Un alcalde socialista de Valladolid abandona el partido por discrepancias con la Ejecutiva provincial Luis Alonso Laguna, alcalde de Villalar de los Comuneros: «no puedo seguir afiliado viendo actitudes de abuso de poder, intolerancia y persecución con el discrepante»

Adrián Marina

Madrid Actualizado: 29/01/2019 03:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde socialista de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Luis Alonso Laguna, ha anunciado que abandona el partido, al que se afilió en 1978, debido a sus discrepancias con la dirección provincial, encabezada por Teresa López Martín. Alonso ha argumentado en una carta dirigida a López que «no puedo seguir afiliado viendo actitudes de abuso de poder, intolerancia y persecución con el discrepante», unas acciones que asegura haber vivido «en mis propias carnes y en las de otros compañeros».

En la misiva, Alonso afirma que «cuando el poder orgánico está en comunión con toda la militancia el partido socialista se convierte en una maquina invencible», pero «después de la brecha abierta en nuestras filas no quiero ser un obstáculo para nada ni para nadie».

«He dado gran parte de mi vida por el PSOE en detrimento de mi familia y juventud», ha asegurado Alonso en su carta. «Me he presentado a todas las elecciones municipales, a excepción de la convocatoria de 2007, y en todas mejoré resultados. Eso me deja la conciencia tranquila».

En declaraciones a la Cadena SER, Alonso ha asegurado que «estos tres últimos años me he sentido muy solo» y ha acusado a López de «no atender debidamente a los alcaldes y concejales de la provincia de Valladolid». «Ella entenderá su forma de dirigir y se la respeto, pero no es el mejor método».