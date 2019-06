El alcalde de Oviedo, sobre la muerte del profesor: «Lo del otro día fue un accidente» El regidor de la capital asturiana ha pronunciado estas polémicas declaraciones sobre el suceso

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha pronunciado unas polémicas declaraciones ante varias televisiones en referencia a la muerte del profesor en la capital asturiana.

«Lo del otro día fue un accidente. Estoy seguro que los tres chavales no querían llegar a este final pero, por desgracia, fue trágico. Estoy seguro que estarán pesarosos de haberlo hecho. Unas copas, un poco de discusión y al final mira como acabó esto; que no vuelva a pasar». Con estas palabras el popular hacía una valoración de la agresión sufrida hace una semana por David Carragal, que falleció el lunes al no superar las heridas sufridas en la cabeza.

El alcalde hizo este comentario después del minuto de silencio celebrado en memoria de la víctima en la plaza del Ayuntamiento, al que acudieron representantes de los cinco grupos municipales, así como decenas de ciudadanos que quisieron recordar al profesor fallecido.

Las redes sociales han estallado contra Canteli. Varios usuarios le exigen que se disculpe e incluso reclaman su dimisión. Ese mismo día expresó su tristeza por el hecho: «Segaron la vida a una persona y hace daño al que se murió más que a nadie, pero la familia está destrozada». Asimismo, el teniente de alcalde, Nacho Cuesta (Cs) calificó el suceso de «terrible» e incidió en que es un hecho aislado dentro de la seguridad que proporciona la ciudad de Oviedo.