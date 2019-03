Albert Rivera: «Sánchez no es constitucionalista, es un relativista que todo le vale» El líder de Ciudadanos concede una entrevista en TVE el mismo día en que el fraude por las primerias en Castilla y León tras el fichaje de Silvia Clemente sacude a la formación

El líder de Ciudadanos Albert Rivera se ha sometido esta noche a una entrevista en el telediario de TVE. Rivera acudía a la cadena pública después de que la formación se haya visto sumida en el escándalo del fraude de las primarias en Castilla y León tras el fichaje de Silvia Clemente. Así, el líder de Cs ha señalado las bondades de su partido y ha destacado el hecho de que celebre primarias para elegir a los candidatos. «Tengo claro que Ciudadanos es un partido demócrata y hay primarias, acato los resultados», ha dicho Rivera.

Rivera, que ha arremetido duramente contra el PSOE, ha aseverado que Pedro Sánchez es un «relativista al que todo le vale» y que lo acontecido en Cataluña desde la aprobación de las leyes de desconexión y el 1-O ha sido lo «más grave en democracia desde el 23-F». «El señor Sánchez se sentó con Torra a negociar los 21 puntos de la vergüenza, un presidente de la nación no puede sentarse con un señor y un partido que ha dado un golpe de Estado y tragarse esa basura», ha señalado en referencia a la reunión que mantuvo el líder del PSOE con Quim Torra en Barcelona. «Hay que echar a Sánchez con los votos, quiero recordar que el PSOE echó a Sánchez porque iba a pactar con los separatistas. Sánchez no es constitucionalista, es un relativista que todo le vale», ha sentenciado.

Por estos motivos, Rivera ha descartado la posibilidad de negociar con el PSOE mientras Pedro Sánchez esté al frente de la formación. «Con su trayectoria ha liquidado la posibilidad de tender puentes», ha aseverado. A su juicio, «no es normal que haya un señor al frente del PSOE que haya perdido los escrúpulos». «Me gustaría que el PSOE cambiara su rumbo, que cambiaran a Sánchez», ha señalado, para después apelar a los socialistas que «reivindicaron» el fallido acuerdo de Gobierno entre Cs y PSOE de 2016.

Sobre Cataluña, Rivera ha hecho hincapié en que en España «hay un antes y un después del golpe de Estado en Cataluña: Nos estamos jugando si los aliados del golpe mandan en la política nacional o dejan de mandar». En su opinión, es «Torra quien pide a gritos el 155». El político catalán ha lanzado una advertencia al presidente de la Generalitat y le ha instado, a retirar los lazos amarillos de Cataluña, tal y como ha dictaminado la Junta Electoral Central. «Por si nos está viendio: retire los lazos de Cataluña, Cataluña no es suya, es de todos», ha espetado.

Para el líder de Ciudadanos, tal y como ha apuntado, es necesario dejar de hablar de «las dos Españas», en referencia al PP y PSOE. «Yo quiero una tercera España», ha dicho. «Los viejos partidos se están hundiendo, el centro político está creciendo. Quiero presidir un Gobierno desde el centro político, transversal», ha apostillado.

No descarta votos de Vox en una investidura

Rivera no ha descartado aceptar los votos de Vox en una hipotética investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 28 abril, aunque eso no condicionaría sus políticas.

«En Andalucía se bajan impuestos, se apuesta por los autónomos... eso queremos hacer, pero encabezando el Gobierno», ha defendido el líder de la formación naranja, que ha rechazado «hacer bloques monolíticos». «La política necesita acuerdos», ha añadido. En este contexto, el presidente de Cs ha explicado que «no se puede simplificar la política» al «estoy contigo o contra ti». «Con Podemos o con el PSOE puedo defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y con el PP cosas económicas», ha apuntado.

Así, Rivera ha sostenido que si su formación presenta medidas que tengan que ver con la reducción de impuestos del IRPF o con la supresión de aforamientos, «el resto de partidos los tendrán que votar». «No me parece mal que otros partidos voten tus leyes», ha señalado, sin apelar de forma directa a la formación liderada por Santiago Abascal.

Sobre Villacís y la manifestación de Colón

Cuestionado por las informaciones que ha publicado ABC sobre Begoña Villacís y la sociedad patrimonial Iuriscontencia, Rivera ha señalado que no la situación no se corresponde con la del ministro Pedro Duque, a quien Rivera señaló después de que se desvelase que poseía una sociedad junto con su esposa. «Confío en Begoña Villacís, uno no puede declarar algo en lo que no está ya», ha señalado Rivera, que se ha mostrado confidente en el porvenir de la candidata y cabeza de lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid. «Lo que hay son nervios. Tiene todos los números para ser alcaldesa de Madrid», ha dicho.

Rivera no ha esquivado las preguntas sobre la manifestación en Colón y ha insistido en que desde el PSOE, en referencia a Adriana Lastra, no se puede llamar «facha» a aquel que muestre la bandera nacional. Sobre la fotografía que comparte con Santiago Abascal, el líder de Cs ha señalado que «esa foto fue para una petición de elecciones y en defensa de la unidad de España».

Rivera ha defendido la presencia de Ciudadanos en la convocatoria y ha destacado que su partido acudió a la cita, como acude a muchas otras, como la del Orgullo Gay o la del Día Internacional de la Mujer. El político, que ha dicho sentirse «partícipe» de la manifestación del 8M, que ha calificado de exitosa, ha arremetido contra el PSOE por lo que él entiende «como un fracaso». «Lo que no entiendo es el fracaso de un Gobierno sectario que intenta insultar y que gritaban contra las líderes de Ciudadanos», ha dicho en referencia a los cánticos de las ministras del PSOE contra los partidos de la oposición.