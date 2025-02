Albert Rivera evita opinar sobre el acercamiento de Inés Arrimadas a Pedro Sánchez

La expectación era máxima. Una semana después del controvertido apoyo de Ciudadanos (Cs) a la cuarta prórroga del estado de alarma , hoy ha reaparecido su primer y de momento único expresidente, Albert Rivera . Lo ha hecho en un acto telemático organizado por Thinking Heads, pero, fiel a su promesa de no convertirse en un «jarrón chino», el líder de los liberales ha evitado ejercer de comentarista de las últimas decisiones de Inés Arrimadas .

El cuarto «sí» de Cs generó un gran revuelo mediático porque por primera vez su respaldo era fundamental para mantener en vigor el estado de alarma. El PP se había desmarcado ya del Ejecutivo y pasó a la abstención, pero los liberales negociaron con el Gobierno y pactaron su apoyo a cambio de una serie de condiciones.

En el partido insisten estos días en que tomarán sus decisiones «votación a votación», pero el portazo de Juan Carlos Girauta y de Carina Mejías –que abandonaron la formación por su acercamiento al Gobierno– elevaban el interés de la cita de Rivera. El evento, seguido por más de cuatro mil personas a través de Youtube, Linkedin, Instagram y Facebook, ha quedado huérfano de toda crítica al nuevo rumbo de Cs.

Eso no ha obstado, sin embargo, para que Rivera haya señalado que el estado de alarma puede limitar derechos, pero nunca conculcarlos –como entiende que en ocasiones ha hecho el Gobierno–, o que haya dejado claro que no puede ser «perpetuo». «Pido como demócrata que el estado de alarma sea una excepción y no una norma» , ha aseverado.

Aunque él se fue de Cs y de la política sin asumir las causas del desplome de su partido, esta tarde también ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez un ápice de «autocrítica». «Si somos el país con más muertos por habitante, algo habremos hecho mal», ha argumentado, después de echar en cara al Ejecutivo que se dedique, pese a sus errores, «al autoconformismo».

Pactos de Estado

Algo en lo que Rivera claramente sí coincide con su sucesora es en la voluntad de tejer grandes pactos de Estado para superar la crisis del coronavirus . El expresidente de Cs ha pedido al Gobierno que, en vez de «criticar a la oposición», asuma el liderazgo y concrete fechas y contenido para atraer al resto de partidos y a los agentes sociales a unos grandes acuerdos emanados del consenso.

Rivera ha desmentido que exista «una dicotomía entre la economía y la sanidad» y ha defendido, como están haciendo Cs y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se puede iniciar ya una desescalada tomando precauciones extra en el terreno sanitario. En su partido llevan días abogando por una extensión de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos.

También ha amparado pedir «un rescate suave» a Europa pactado entre el Gobierno y la oposición y ha sido especialmente crítico con el «impuesto populista» del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias , a las grandes fortunas. Ni se plantea por ahora, garantiza, regresar a la vida política.