Albert Rivera critica la fecha de la investidura de Pedro Sánchez: «Yo no pierdo el tiempo» El líder de Ciudadanos acusa a la presidenta del Congreso de estar «al servicio» del PSOE y no de los españoles

Albert Rivera quiere que el balón eche a rodar y comience de una vez por todas la actividad parlamentaria. El presidente de Ciudadanos (Cs) quiere demostrar cómo su partido es capaz de desempeñar una labor de oposición «leal y con sentido de Estado», muy diferente a la que venían realizando PP y PSOE durante los cuarenta años de vigencia del bipartidismo. Pero para ello es preciso que se forme gobierno y por ello no le ha sentado bien recibir hoy la noticia de que no habrá votación de investidura hasta el próximo 23 de julio. «Yo no pierdo el tiempo», ha sentenciado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, después de firmar una declaración con el presidente de UPN, Javier Esparza, por la «dignidad» de las instituciones navarras, Rivera se ha mostrado muy crítico con la labor de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien ha acusado directamente de estar «al servicio» del PSOE, y no de los españoles.

El líder de Cs ha criticado que ya se han perdido «dos meses» desde la celebración de las elecciones generales, el pasado 28 de abril, y ha denunciado que con la fecha pactada entre Sánchez y Batet se perderá otro más. «El candidato que ha propuesto el Rey no está haciendo su trabajo», ha lamentado Rivera, y ha asegurado que él se habría puesto manos a la obra «desde el minuto uno».

En la línea habitual, Rivera ha afirmado que Sánchez debe ponerse de acuerdo con «sus socios» y le ha emplazado a definir ya con Podemos cuál será su Ejecutivo. «A los españoles que ese gobierno se llame de coalición o de cooperación, cuántas sillas tenga Podemos o cuántas tenga el PSOE les da igual», ha sentenciado.

Cs exige una sesión de control

También se ha referido, como hizo ayer su secretario general, José Manuel Villegas, a la parálisis parlamentaria actual y ha reclamado a Batet que convoque una sesión de control al Gobierno; algo ante lo que ella ha respondido esta mañana que existen unos parámetros establecidos para que se dé esta circunstancia durante un «periodo extraordinario». Como, por ejemplo, que lo solicite la mayoría absoluta de la Cámara.

Rivera, no obstante, ha blandido como argumento la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a PSOE y Cs cuando, en 2016, exigieron que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se sometiese al control del Parlamento. Con este antecedente, ha pedido al PP y a Podemos que se unan a Cs en la Mesa del Congreso para reclamar una sesión de control al Ejecutivo.

De puntillas por la crisis interna

Esta era la primera vez que el presidente de Cs respondía preguntas a la prensa desde que estalló la crisis interna en su partido por la dimisión de Toni Roldán y ha pasado de puntillas por el tema. Luis Garicano y Francisco Igea han continuado pidiendo públicamente facilitar la investidura de Pedro Sánchez, a pesar de que perdieron la votación en el Comité Ejecutivo del pasado 24 de junio.

Rivera, con el mismo tono empleado en el Consejo General de Cs del viernes pasado, ha apelado a la unidad una vez conocido el resultado de la votación. «Democracia siempre. Hemos votado en muchas ocasiones. Me siento orgulloso de ser un partido democrático, pero como demócrata, cuando hay decisiones, todos las asumimos y remamos en la misma dirección. Que es lo que estamos haciendo desde esa votación», ha concluido al respecto. En el aire quedó una pregunta sin responder sobre el discurso con el que se marchó Toni Roldán, entremezclada entre muchas otras cuestiones a las que el líder de Cs sí contestó.