Alarma en la cúpula fiscal por el salto de la ministra a la FGE Los 32 fiscales de Sala se reunieron apenas veinticuatro horas después del anuncio de Pedro Sánchez

Nati Villanueva SEGUIR Madrid Actualizado: 15/01/2020 02:00h

Si el lunes fueron las «bases» de la Fiscalía las que reaccionaron ante el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado, como nueva fiscal general, ayer fue en la Junta de Fiscales donde se mostró contrariedad y sorpresa ante este nombramiento. Los 32 fiscales de Sala (máxima categoría de la carrera) se reunieron apenas veinticuatro horas después del anuncio del Ejecutivo, que también en la cúpula fiscal ha caído como un jarro de agua fría. Fuentes de la junta mostraron su «asombro» por lo que calificaron de un gesto «obsceno»: el pase del Ejecutivo a la Fiscalía General directamente, «sin ningún periodo de desintoxicación por medio». Consideran que este gesto hace un «daño enorme» a la imagen del Ministerio Público.

Estas fuentes señalaron que si bien habrá un respeto personal e institucional a la exministra Delgado, a la que «hay que dar un voto de confianza», «su prestigio profesional no está a la altura». En este sentido, recuerdan que Delgado no solo no es fiscal de Sala, sino que ni siquiera es representante del Ministerio Público en el Supremo. Cada año medio centenar de candidatos compiten sin éxito por una sola plaza en el Alto Tribunal, lo que da idea de la solvencia que tiene quien llega hasta ahí. La fiscal saliente, María José Segarra tampoco era fiscal de Sala pero «por lo menos venía de tres mandatos en la Jefatura de una Fiscalía (la de Sevilla) y fue ratificada por dos fiscales generales».

La Junta de Fiscales será la responsable de analizar cualquier decisión que tome la nueva fiscal general que provoque reticencias en sus subordinados. Su opinión no es vinculante, pero el riesgo de seguir adelante es inasumible para cualquier fiscal general. No obstante, las fuentes citadas creen que hay decisiones «jurídicamente insostenibles» que Delgado «no se atreverá a tomar. «Si se tuercen brazos habrá chillidos», dicen. Un aviso a navegantes.