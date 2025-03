«En esta pandemia entramos unidos y saldremos unidos». El laboratorio de eslóganes de La Moncloa alumbró un mensaje rotundo con vocación obamiana, si la RAE me consiente el palabro. Un «Sí se puede» henchido de optimismo, fortaleza, con vocación de báculo para una ... población noqueada por lo que fue y teme no volver a ser . Es cierto que el virus no conoce de razas ni banderas. Pero la grieta del mensaje no radica siquiera en la obviedad de esa comunión en la entrada, sino en las dudas que los hechos incuestionables presentan para la salida. ¿Unidos? ¿De verdad? No. El virus tampoco distingue, como ha repetido Sánchez en cansina salmodia ni de lindes, ni provincias, ni territorios. Tampoco de fronteras. El problema es que quien sí lo hace es el presidente. Cuando afirma que saldremos unidos exige y así lo aplica un mandato de obligado cumplimiento. No queda otra cuando la excepción se camufla arteramente de alarma. La conclusión es un silogismo de inapelable final: Moncloa no apela a la unidad sino que exige sumisión . Del reparto de prebendas y privilegios, también se encarga él. Una asimetría de posible inconstitucionalidad, si los jueces del TC no estuvieran tan confinados como abotargados.

Esto no va de un grupo de inconscientes insolidarios. Nada tiene que ver con los mononeuronales que deciden saltarse el distanciamiento físico porque, ay, ya estarán nuestros abnegados sanitarios para lidiar a pie de UCI con nuestra necedad. El asunto es que la servidumbre impuesta por el Gobierno no sólo sacude de golpe y decretazo la ansiada democracia por la que se fajaron nuestros mayores. Tampoco que la utilice para imponer su voluntad con la excusa de que sólo así salvamos vidas , sin tan siquiera preguntarnos si esa nueva vida merece ser vivida. Lo que aterra es tener la certeza de Santo Tomás. Hay una llaga que a diario tocamos quienes asistimos a esta nueva anormalidad. Todos, incluidos quienes estamos en contra y, desde luego, quienes legítimamente aceptan el argumento monclovita. Hablas con magistrados, atiendes a fiscales, escuchas a filósofos y lees con fruición lo que ya auguran los psicólogos y te sientes huérfano de una explicación que temes escuchar aunque la padezcas en tu vida diaria. Saldremos unidos, o no. Dependerá de cómo negocie el Gobierno en la pedrea de privilegios que ahondarán en el frentismo y la desigualdad territorial que practica el trilero monclovita. El espejismo en el que caen todos los partidos mansa y torpemente es aceptar que lo único que se vota es un estado de alarma. Bajo su hégira, la nueva normalidad es que todo cuelga de él: viajar, no; rebajas, tampoco, o sí, bueno, depende; pasear, a la hora que nos digan; manifestarse, jamás; preguntar al Gobierno, sí pero lo que responda es otra cosa; exigir la transparencia que tan cínicamente pregonan, no toca; turismo, ¿esos jodidos capitalistas? Así, uno empieza a pensar que falla la preposición . Entramos aquí por culpa del coronavirus. Vivimos así bajo el Gobierno. El problema no es que Sánchez sea soberbio, inútil, artero y hasta tendencioso y maquiavélico. Es que todos esos adjetivos que siempre han descrito al presidente aquejado prematuramente por el fantasma de Moncloa, los traía ya inoculados antes siquiera de traspasar el umbral de Palacio. La unidad, en su caso, va por barris y auzoas, no por barrios, y dura lo que su interés necesite. Nada extraño en la cosa política salvo porque Sánchez siempre esgrime para lograr su objetivo la honda del frentismo : ordena a sus jenízaros arrojar la piedra para ser él quien aparente tender la mano. Hay un laboratorio político trabajando a destajo para que llegue una vacuna que inmunice totalmente al Gobierno ante el peligro de ser barrido en las urnas. Ese y no otro es el horizonte y el verdadero reto del sanchismo. Claro que quiere evitar las muertes de sus conciudadanos. Evidentemente le gustaría suturar la herida económica y evitar la hemorragia de parados. Ocurre que ya ha dado sobradas muestras de su ineptitud en ambos frentes. Por eso necesita apuntalar el relato y anda reclutando para su sanedrín a quienes no tienen otra misión que «vender» sus magros logros . Así, no entra el ministro de Agricultura en el equipo gestor del Plan de Transición hacia la nueva normalidad pero son imprescindibles, para Sánchez, los consejos de Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver. Deprisa, con prosa, hay que acuñar nuevos términos, palabros que queden impresos en las conciencias, fijación de objtivos políticos, talones de Aquiles para que los medios, pero especialmente el pueblo, señalen al enemigo de la cacerola. En lo alto de la loma, Pedro y sus huestes sonríen mientras se jactan de practicar algo tan antiguo como la guerra: divide y vencerás. No será al virus, claro. Eso es lo de menos. Las cifras de fallecidos bajarán y lentamente recuperaremos algo de la actividad económica perdida. Pero Moncloa sabe que no será suficiente y fía sus supervivencia a las colas de parados mutados en subsidiados . La renta mínima vital, un parche que celebran perpetuo, es la consagración de un sistema alumbrado con el PER felipista, sostenido malamente con los ERES de Chaves, el cheque bebé del zapaterismo y ahora ya perfeccionado por unos ministros de escasa preparación pero sobrados de demagogia. Renuncian a crear empleo, cómodos como están en el «pay per vote» que les garantice un saco de votos, un colchón de papeletas a cuenta de las anoréxicas arcas públicas. ¿Subir los impuestos? Evidentemente. Pero no sólo para rellenar el depósito sino con la esperanza de que los afectados sean especialmente los contribuyentes del segmento de población con el que de salida ya no cuentan. Poco importa que cualquier economista junior, salvo el hermano de Alberto Garzón, les explique que demoler la clase media es provocar una aluminosis irreversible en el sistema . Esto va de pastorear al votante, frágil y dependiente, mucho mejor. Es mezquino y hasta reprochable, pero es lo que tenemos y padecemos. En la cadena trófica de la política, Sánchez devorará todo y todos los que pueda con el único objetivo de que la unidad perseguida sea realmente la unidad ordenada. Las migajas que uno y otros aliados intermitentes consigan no son más que paladas de tierra en el sepulcro de nuestra democracia. Bienvenidos a la era de Sánchez el asimétrico. Noticias relacionadas Debate trucado

