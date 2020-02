El adelanto electoral en País Vasco y Galicia obliga a Ciudadanos a una reforma exprés de sus estatutos El partido convoca un Consejo General extraordinario el jueves 20 en el que se votará este cambio reglamentario y las posibles coaliciones en Galicia y en el País Vasco

A Ciudadanos (Cs) no le es ajeno el momento turbulento que atraviesa la política española. Sus estatutos marcan una separación insoslayable de cuatro meses entre la participación en unas elecciones y la celebración de una Asamblea General que, ahora, le obliga a abordar una reforma exprés de su marco normativo para evitar que el adelanto electoral en Galicia y en el País Vasco les haga postergar su congreso de marzo.

En un escenario en el que también se prevé la pronta convocatoria de comicios autonómicos en Cataluña —así lo anunció el inhabilitado Quim Torra—, Cs no se puede permitir mantener esa norma y autoimponerse una interinidad perpetua. Por eso, la gestora que dirige de forma interina el partido ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo General de los liberales, máximo órgano entre asambleas, el próximo jueves día 20.

En él, se aprobará un cambio de los estatutos para eliminar ese límite de alguna manera, aunque los miembros de la gestora aún no han terminado de definir cómo se plasmará la propuesta que defiendan ante el Consejo General. Una manera sería matizar que una Asamblea General no se puede «convocar», en lugar de «celebrar», con esa separación de cuatro meses. Otra, directamente eliminar esa cláusula. Las posibilidades son infinitas, pero es algo que no preocupa en la gestora y que ven como un cambio menor.

Fecha con intención

La fecha del Consejo General no es casual. Y es que este órgano debe convocarse obligatoriamente para aprobar la participación del partido en unas elecciones y la forma en la que se presenta; es decir, debe posicionarse sobre las coaliciones que trata de cerrar la gestora, de momento, en Galicia y en el País Vasco.

«Teníamos razón», dijo ayer tajante en el Congreso de los Diputados la portavoz de Cs en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, en un mensaje destinado a los críticos de su partido; partidarios de no debatir de posibles coaliciones hasta el congreso de marzo. La opción de ir en una coalición «transversal» —que en la práctica es un acuerdo con el PP que podría incluir algún «referente» de la sociedad civil o de la socialdemocracia—, como defienden ella y la gestora, sería inviable si se espera a tomar la decisión a marzo.

¿El motivo? Que aunque las elecciones gallegas y vascas sean el 5 de abril, los estatutos de estas dos autonomías incluyen un límite para registrar coaliciones de nueve y diez días, respectivamente, desde la publicación oficial de la convocatoria de los comicios. Es decir, el jueves 20 de febrero deberán registrarse como tarde las coaliciones en Galicia y el viernes 21 en el País Vasco.

Esto hace que la gestora deba apurar los plazos y cerrar decisiones fundamentales para el futuro del partido pese a su situación de interinidad. El sector crítico es completamente reacio al acercamiento al PP no solo por el proceso interno en juego, sino porque considera que deja huérfano al electorado de centro-izquierda desencantado con el PSOE por sus pactos con los nacionalistas.

Las negociaciones entre PP y Cs comenzaron formalmente ayer, en un primer encuentro entre Teodoro García Egea y José María Espejo-Saavedra, en el que surgieron las primeras discrepancias. Los populares excluyen Galicia de las conversaciones, donde tienen mayoría absoluta, y Cs califica de «preocupante» lo que según ellos supone que Génova, en alusión a Alberto Núñez Feijóo, acepte las «tesis» de quienes anteponen sus siglas a los «intereses generales».