Activistas de Femen irrumpen en topless en la votación Garriga (Vox) El candidato de Vox lamenta que es la primera vez que un candidato a la Presidencia de la Generalitat es «increpado» al ir a votar

Cinco activistas de Femen han protestado este domingo contra el candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, a su llegada a su colegio electoral, en Barcelona. Las mujeres han gritado con el torso desnudo y con las pancartas en las que se podía leer «No es patriotismo, es fascismo» y «Voto a Garriga, voto fascista», mientras gritaban a la vez estos mismos lemas.

Los Mossos d'Esquadra, que habían dispuesto un cordón policial y que formaban parte del dispositivo especial de vigilancia durante la jornada electoral, han intervenido e identificado a las manifestantes.

Garriga lamentó lo ocurrido y aseguró que se trataba de la primera vez que un candidato a la Presidencia de la Generalitat era «increpado» a la hora de ejercer su derecho al voto. El de Vox calificó de «turba violenta» esta protesta y aseguró que al llamarle «fascista» estaban «insultando» a millones de «catalanes, españoles, en definitiva, a la tercera fuerza a nivel nacional».

«Es un claro ejemplo de que necesitamos recuperar la libertad y conseguir un futuro con las palabras esperanza, libertad y seguridad», dijo.

El candidato de Vox argumentó que la diferencia entre el «totalitarismo de la mafia separatista y la izquierda totalitaria» y su partido es que ellos no insultan y plantean un proyecto de respeto, convivencia y libertad en Cataluña. A su juicio, toda protesta es «libertad de expresión» pero no lo es cuando se insulta a españoles y catalanes por expresar «ideas que no les gustan».

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha criticado la protesta de estas cinco activistas de Femen. «Así han acosado a nuestro candidato a la Generalidad. Desde el primer día de campaña, hasta el mismo día de la votación se han permitido y alentando delitos electorales contra Vox y contra Ignacio Garriga», expresó a través de Twitter tras la protesta.