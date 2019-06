Las actas del Congreso no recogen que ocho diputados acataran la Constitución PSOE y Podemos vuelven a dar por buena la jura de los independentistas pese a constatar que no se escuchó lo que decían

El cuerpo de taquígrafos del Congreso fue incapaz de escuchar y transcribir la fórmula escogida por ocho diputados del Congreso para acatar la Constitución el pasado 21 de mayo, día de la constitución de las Cortes. Así consta en las actas oficiales de la Cámara a las que ha tenido acceso ABC y en las que no consta que juraran la Carta Magna los parlamentarios Jaume Alonso-Cuevillas (JxCAT), abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; Benito Barandiarán (PNV), Ismael Cortés Gómez (Podemos), Guillermo Meijón (PSOE), Miriam Nogueras (JxCAT), Javier Sánchez (Podemos), Roberto Uriarte (Podemos) y Aina Vidal (Podemos). Además, al diputado de ERC Joan Margall se le escucha decir «sí prometo», pero el cuerpo de taquígrafos rellena parte de las palabras previas con puntos suspensivos al no ser capaz de entenderle. Los pataleos de los diputados de Vox en el suelo en señal de protesta por las fórmulas utilizadas por los diputados independentistas fueron la causa del ruido ambiental que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no fue capaz de controlar.

El acatamiento de la Constitución es un trámite que la ley exige completar para poder acceder a la condición de diputado. En el caso del diputado socialista, su juramento no se escuchó por el bullicio provocado por el partido de Santiago Abascal, pero en los demás casos, sobre todo en las fórmulas utilizadas por los independentistas Nogueras y Alonso-Cuevillas la duda es más que razonable. La primera se limita a decir «por la libertad de los presos políticos» sin que los taquígrafos consignen que dijera nada más que fuera difícil de entender. Del segundo solo lograron consignar una primera frase «con lealtad al pueblo de Cataluña y...». Sin embargo, a pesar de constatar que estos diputados pudieron haber obviado el juramento de la Carta Magna, PSOE y Podemos decidieron ayer volver a dar por buenos todos los acatamientos durante la reunión de la Mesa del Congreso, y desestimar definitivamente la petición de reconsideración solicitada por el PP y Ciudadanos.

Fuentes de la Presidencia de la Cámara sostienen que Batet sí escuchó que todos los diputados juraron la Constitución aunque en las actas oficiales no conste que lo hicieran y a pesar de que el sillón presidencial se ubica a más distancia de los diputados (en el frente del Salón) que las sillas de los taquígrafos (en el centro del hemiciclo). Argumentan también que es potestad de la presidenta decidir si se ha acatado o no la Constitución en los juramentos y que en las actas de las dos constituciones de las Cortes de 2016 también existieron lagunas. La gran diferencia es que en aquel momento ningún grupo consideró que durante la sesión se hubiera vulnerado la legalidad por las fórmulas de acatamiento utilizadas.

Populares y liberales ya dudaban de la legalidad de los juramentos utilizados por los diputados independentistas, al incluir declaraciones sobre la existencia de presos políticos o referirse a una república catalana. Pero ahora las lagunas de las actas oficiales refuerzan su tesis. El PP y Cs están decididos a continuar la batalla en el Tribunal Constitucional tras la decisión definitiva adoptada ayer por la Mesa.