Acebes: «Nunca he cobrado sobres del Partido Popular» El exsecretario general del PP ha negado en el Congreso que cobrara sobresueldos y la veracidad de las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 31/10/2018 16:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exministro y secretario general del PP, Ángel Acebes, ha negado en el Congreso de los Diputados que cobrara sobresueldos de su partido durante sus años como político. Y, además, ha asegurado que las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas en las que aparece su nombre son falsas. Así lo ha expresado en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha citado al exministro, que también fue secretario general del partido desde 2004 a 2008 bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

El portavoz socialista en la comisión, Artemi Rallo, le ha preguntado a Acebes si alguna vez había cobrado sobresueldos del PP. El exministro, por su parte, se defendió con un tajante: «No». Y añadió: «Todas las retribuciones estaban declaradas debidamente en Hacienda y con sus correspondientes retenciones fiscales».

Preguntado por el grupo socialista sobre los ingresos en negro que se constatan en los «papeles de Bárcenas», Acebes ha expresado: «No conozco, ni he participado, ni he tenido responsabilidades en los ingresos ni en los gastos del PP». Y ha insistido: «Los secretarios generales no tenemos nada que ver con la contabilidad».

La cita de Cospedal y Villarejo

Con ello, el Partido Popular está teniendo unas jornadas aciagas en la Cámara Baja después de que se destapasen los audios de un encuentro de la exsecretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, con el excomisario Villarejo, con el fin de obtener información de las pesquisas del caso Gürtel. Este es el filón que utilizó el portavoz de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, que le ha preguntado al compareciente si era consciente del encuentro de Cospedal con Villarejo. Acebes, por su parte, también lo ha negado.

Expósito ha querido saber si en la sede de Génova entraban «empresarios» con la «facilidad» que lo hizo Villarejo. A lo que Acebes ha asegurado que «es posible, pero con un fin ilícito no, que yo sepa no». Según ha explicado el portavoz de Unidos Podemos, Acebes aparece en los «papeles de Bárcenas» en 2004 en tres ocasiones. Dicho registro -ha explicado- marca que recibió 400.000 pesetas la primera vez, dos millones de pesetas en la segunda y otros dos millones en la tercera. Por su parte, el exsecretario general del PP ha aseverado que eso «es absolutamente falso».