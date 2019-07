«El abogado de oficio sabe lo que implica escoger esta profesión» Las administraciones invirtieron 269 millones de euros en 2018 en Justicia Gratuita, que vuelve a niveles previos a la crisis

Javier Arias Madrid Actualizado: 14/07/2019 01:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La inversión total destinada por las distintas Administraciones Públicas a la Asistencia Gratuita en España experimentó en 2018 un incremento del 10,6 por ciento con respecto a 2017. El ente público llegó a invertir 269 millones de euros el pasado año, alcanzando niveles anteriores a la crisis económica de 2009, cuando se llevaron a cabo recortes drásticos en los presupuestos destinados a prestar un servicio fundamental a los ciudadanos más desfavorecidos.

Han sido precisos diez años para que el informe que todos los cursos elabora el Observatorio de Justicia Gratuita arroje datos previos al periodo de 2009. Sin embargo, también ha puesto de relieve otras cuestiones de relevancia: el gasto en víctimas de Violencia de Género ha continuado su tendencia al alza con más de 9,5 millones de euros y un incremento del 10,4 por ciento, o la práctica igualdad de género en justicia gratuita con 22.035 mujeres entre un total de 46.130 abogados adscritos al Turno de Oficio.

La razón principal de este incremento es la subida de baremos en el llamado Territorio Común tras 15 años de congelación. El Ministerio de Justicia desbloqueó en 2018 los pagos atrasados del Turno de Oficio y se comprometió a realizar su abono mensualmente.

Por otra parte, no solo ha influido la subida efectuada por la Administración Central, sino que también se ha producido una mayor inversión en aquellas Comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia. Así, Madrid incrementó en 2018 dicha inversión un 3 por ciento respecto a 2017; la Comunidad Valenciana realizó una importante revisión de baremos para que los abogados y abogadas recuperaran el nivel adquisitivo de 2005; en Andalucía se subieron los módulos un 11 por ciento; un 0,6 por ciento en los baremos del turno de oficio de Cantabria.

Navarra, por su parte, incrementó en una media del 11,5 por ciento las compensaciones económicas, mientras el País Vasco actualizó los baremos en un 2 por ciento de manera general y un 10 en módulos específicos. En Asturias, los baremos actualizaron en un 1,5 por ciento y un 1,75 por ciento de julio a diciembre. Galicia también actualizó los honorarios pero el descenso del número de asuntos por los cuatro meses de huelga en la Justicia gallega.

Ana Isabel Plasencia González, miembro del ilustre Colegio de Abogados de Cáceres, es abogada en ejercicio desde hace 33 años y lleva inscrita en el turno de oficio de Extremadura, una de las comunidades cuyas competencias en Justicia corresponde al Estado, desde el comienzo de su carrera profesional. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Cuando empezó a trabajar se incorporó directamente en el turno de oficio, pues al colegiarse era obligatorio. Recibía unas dos mil pesetas por todos los procedimientos tramitados del turno de oficio al año.

Las modificaciones posteriores en cuanto a los requisitos que se exigía al abogado que quisiera inscribirse en el turno de oficio han redundado en una mayor especialización y formación del abogado, mejorando el servicio profesional que se da al ciudadano. Pero lo que tiene muy claro es el aspecto de la voluntariedad. A pesar de la desfavorable estadística que ha acompañado a la profesión en la última década el abogado del turno de oficio «es voluntario y quien se dedica a ello lo hace sabiendo lo que implica». «Para mi el turno de oficio es igual que cuando me contrata un particular, trabajo el mismo tiempo, lo defiendo de la misma manera e intento dar un servicio de calidad», añade la letrada. Sin embargo, considera que es indispensable una retribución digna que se equipare de alguna manera a lo que percibe de un cliente particular.

Según el informe presentado la semana pasada en el Consejo General de la Abogacía Española la inversión media por ciudadano en Justicia Gratuita es de 5,76 euros por año, mientras el abogado de oficio recibe 142 por expediente. A pesar de esta recuperación, el Comité de Expertos del Observatorio sigue insistiendo en la necesidad de una actualización digna de los baremos que perciben.