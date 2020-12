Abascal: «No me atrevo a negar que el virus haya sido creado» El líder de la formación culpa a China del hundimiendo de la economía mundial, quien dice «debe pagar por ello»

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 20/12/2020 02:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Qué quiere decir cuando habla de China y del «sospechoso contagio del coronavirus»?

China ocultó en los primeros compases de la epidemia lo que estaba ocurriendo y eso facilitó la propagación por todo el mundo. China tiene una gigantesca responsabilidad. Yo no voy a entrar en las características del virus, para eso ya están los científicos, incluso un premio Nobel que ha dicho que este virus no tiene apariencia natural. Y también es muy sospechoso que mientras el PIB a nivel mundial se está desplomando, sin embargo, China está creciendo. Eso hay que ponerlo encima de la mesa.

No es lo mismo decir que China tiene una responsabilidad en la ocultación de información que afirmar que este virus ha sido creado con una intencionalidad política.

Yo eso no lo he afirmado ni me atrevo a negarlo. Es una posibilidad que está en el debate. Ese hundimiento mundial de la economía en gran medida tiene a China como culpable y China debe pagar por ello.