Ábalos, sobre la 'libertad' de Ayuso: «No sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex» El ministro entró a responder a las descripciones de Ayuso sobre concepto de 'libertad' sobre la que vira toda su campaña

ABC Actualizado: 30/04/2021 16:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, arremetió este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección el próximo 4-M, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto del partido en Navalcarnero.

El ministro entró a responder a las descripciones de Ayuso sobre concepto delibertad sobre la que vira toda su campaña y afirmó que «esto de no encontrarse al ex, no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex».

«Elecciones para la libertad, pero no para rendir cuentas», espetó Ábalos a Ayuso tras criticar la convocatoria electoral cuando «no tocaba». Según el dirigente socialista, la candidata del PP convocó elecciones solo para desprenderse de Ciudadanos, partido con el que compartía el Ejecutivo.

Así, explicó que «la que se presenta a presidenta, ya lo era, con los que gobernaba va a seguir gobernando, me da igual de quién sea las consejerías, porque, al final, la impronta la ha marcado la ultraderecha, esta relación de amor, impúdica, que manifiestan cuando son uno solo».

En este sentido, Ábalos aprovechó para justificar que Ayuso no reivindique el pasado del PP en la Comunidad de Madrid pese a los 26 años que llevan gobernando. «El PP en Madrid no tiene el pudor que puede tener en otras partes de España, es un PP desvergonzado».