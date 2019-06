Ábalos pide a Cs su colaboración para que el PSOE tenga autonomía respecto a Podemos y los independentistas El PSOE pide también la abstención del PP porque «está en juego la estabilidad de la nación»

Seguir Víctor Ruiz de Almirón @vic_almiron Madrid Actualizado: 24/06/2019 19:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PSOE sigue sin dar muestras de ceder a las pretensiones de Pablo Iglesias de que Podemos entre al Consejo de Ministros. Tras la reunión de la Ejecutiva de esta tarde, a la que no ha asistido el presidente en funciones, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha insistido en la oferta de colaboración ya planteado a Podemos y que se rechaza en la formación morada.

La distancia del PSOE con Podemos se expresa en que, pese a considerar a los de Iglesias «socio programático preferente», se insiste en un camino que pasa por la colaboración con PP y Ciudadanos. El hombre fuerte del PSOE en el Gobierno ha dicho que el PP «debe abstenerse» porque «está en juego la estabilidad de la nación» y porque «no es ni puede jugar a ser un partido antisisema».

Pero en quién más se ha centrado Ábalos ha sido en Ciudadanos, aprovechando la crisis interna del partido que ha puesto de manifiesto el hartazgo de un sector del partido partidario de la negociación con el PSOE. Y se ha centrado especialmente en Albert Rivera, al que ha pedido «que salga de su laberinto» y «que escuche a su partido, a su alrededor, que recapacite y que rectifique».

A Cs ha pedido «que se abstenga o apoye la investidura» y que «desempeñe su papel en la oposición si es lo que pretende». Al abrir la puerta al voto a favor y transmitir que situarse en la oposición es una pretensión de Rivera, Ábalos ha dado un paso hacia una colaboración mayor con Ciudadanos. Los socialistas siguen rechazando plantear una oferta de alianza a los de Albert Rivera: «Podemos ofrecer que inicie la legislatura. Que a todos nos interesa. Que el país entre en una senda de normalidad», ha respondido Ábalos.

Además, ha dicho que esto supondría «una mayor autonomía política para el PSOE», que es algo que como él mismo ha recordado es algo que responde «a sus propios intereses cuando nos piden no depender de otras formaciones». Con esa referencia Ábalos se refiere especialmente a las fuerzas independentistas, pero dado que PSOE y Cs suman mayoría absoluta, acuerdos de estos dos partidos harían también innecesario el concurso de Podemos. Una mayor autonomía que podría derivar en que ambas formaciones puedan negociar algunos aspectos. Ábalos ha mencionado directamente los Presupuestos o pactos como los de las pensiones o en materia de infraestructuras. El número tres del PSOE ha dicho incluso que desde Cs «pueden plantear cuestiones», y que desde su partido están «abiertos a hablar». Aquí ha criticado que Albert Rivera rechazase reunirse una tercera vez con Pedro Sánchez como le solicitaba el presidente del Gobierno.

El dirigente socialista ha planteado que todavía no puede dar una fecha para la investidura. Ha garantizado que Sánchez «comparecerá» aunque no tenga los apoyos suficientes para ser investido, aunque también ha dicho que siguen intentando recabar esos votos porque «la idea es ir con apoyos» y no precipitar una investidura fallida.