Ábalos afirma que Vox es tan inconstitucional como Bildu El secretario de Organización afirma que ninguno de los dos partidos respetan el «espíritu» de consenso de la Constitución

@abcespana Madrid Actualizado: 30/05/2019 11:55h

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este jueves que Vox es tan inconstitucional como Bildu porque ambos no respetan el «espíritu» de consenso de la Constitución ni el modelo territorial que está plasmado en la Carta Magna.

Ábalos hizo esta apreciación en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia al ser preguntado sobre si Vox es menos constitucional que Bildu, formación esta última que apoyó la moción de censura que hizo a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Según el ministro, Vox no es «ni más ni menos» constitucional que Bildu, sino que estas dos formaciones «claramente no son constitucionales». Sostuvo que «ninguno» de estos partidos es constitucional en la medida en que no respetan el «propio espíritu» de la Carta Magna, que era «de renuncia, de generosidad, buscando siempre el encuentro y no la diferencia».

Añadió, también respecto a Vox y Bildu, que «cuestionar el título octavo de la Constitución, dándole un sentido tanto centralista como independentista, es cuestionar el modelo regional».

Estas declaraciones se conocen el mismo día que la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, ha llamado esta misma mañana a la candidata nacionalista Uxue Barkos para «construir un Gobierno de progreso».

El PSN obtuvo 11 escaños en las elecciones del pasado domingo y se decanta por ignorar a la formación mayoritaria y constitucionalista, Navarra Suma, que obtuvo 20 parlamentarios Para formar gobierno con los nacionalistas vascos será imprescindible el visto bueno de Bildu.

Ábalos, que hoy ha puesto en el mismo lugar a Bildu y Vox, a quien espera que PP y Cs ignoren durante las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones del 26-m, afirmó el pasado lunes que los socialistas no pactarían con los abertzales.

En el marco de las negociaciones para formar gobierno, el PNV le dijo ayer al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que si quiere ser reelegido tendrán que permitir un gobierno nacionalista, con Bildu, en Navarra. «Ssi no hay acuerdo en Madrid» no lo habrá en la comunidad foral, dijo el PNV.