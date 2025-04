El 72 por ciento ve insuficientes las medidas económicas para afrontar la crisis del coronavirus

Las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus en la economía no convencen a la gran mayoría de los españoles. Según el último barómetro de ABC/GAD3 , tres de cada cuatro ciudadanos (el 72,4 por ciento) califican de insuficientes los decretos impulsados por La Moncloa hasta ahora.

Precisamente, son los decretos sobre la prohibición de los despidos y el del cierre total de la actividad económica no esencial los que han roto la unidad política. El PP acusó a Sánchez de no hablar con nadie, ni con los partidos, ni con las comunidades ni los agentes sociales o los sectores afectados, antes de aprobar esos decretos, y advirtió de que no los apoyará en el Congreso si no se modifican antes.

El malestar con las medidas económicas del Gobierno ha ido aumentando según ha avanzado la crisis del coronavirus . Dos semanas antes, los que veían insuficientes esas actuaciones eran el 65 por ciento, siete puntos menos que ahora.

Preocupados y optimistas

En la encuesta se observa cuál el estado de ánimo de los españoles y el clima emocional que existe en el país ahora mismo. Solo el 15,8 por ciento se ha sentido solo durante el confinamiento, mientras que el 49,1 por ciento reconoce que ha estado triste en algún momento. El 90,8 por ciento, eso sí, confiesa su preocupación por la situación, pero, al mismo tiempo, el 81,9 por ciento de los españoles se muestra optimista ante el futuro.