Los 40 años del 23-F, en directo | El Rey preside un breve acto en el Congreso

El Congreso de los Diputados rememora este martes lo ocurrido hace hoy 40 años entre sus paredes: el intento de golpe de Estado del 23-F. El Rey, que presidirá el acto, pronunciará un discurso. También lo hará la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

«La democracia, como todo lo valioso, exige compromiso diario y esfuerzo permanente», dice Batet, que añade: «Hoy el peligro está en la deslegitimación» de las instituciones democráticas. La presidenta del Congreso habla de la creciente polarización o la desinformación, situaciones «que pueden reconocerse sin problemas en nuestra realidad actual, una realidad que demuestra que incluso las democracias más asentadas no están exentas del riesgo».

Acto presidido por el Rey

Don Felipe presidirá el acto y pronunciará un discurso, algo que también hará la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. No obstante, la actividad parlamentaria no ha parado y esta misma mañana han tenido lugar las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces. En una rueda de prensa, los partidos secesionistas —que no participarán en el acto— han leído un manifiesto en el que exigían más democracia pero se han negado a responder a las preguntas de los periodistas.