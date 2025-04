110 propuestas para relanzar España

I ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

1ª propuesta

Respetar el equilibrio de poderes . El respeto recíproco de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- es esencial en toda democracia. Los tres poderes deben actuar con autonomía, controlarse entre ellos y ... ejercer de contrapeso para evitar el abuso de un poder sobre los otros dos. Sin embargo, el poder Ejecutivo se está imponiendo peligrosamente a los otros dos. Las intromisiones del poder Ejecutivo en el Poder Judicial son frecuentes a través de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado o de los posicionamientos en público de los miembros del Ejecutivo a favor o en contra de determinadas acciones judiciales.

2ª propuesta

La gobernanza también debe ser democrática . No basta con que un candidato haya ganado unas elecciones para que su gobierno sea democrático; la democracia también requiere unas formas de gobernar basadas en la búsqueda del mayor consenso posible, en el diálogo, el pacto y el respeto a las minorías. La democracia no es una ideología sino una forma de organizar la convivencia mediante los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria. Hay que gobernar para todos y contra nadie.

3ª propuesta

Sin cumplimiento de las leyes no hay democracia . Sin democracia, las leyes no serían legítimas, puesto que no emanarían de un Parlamento elegido por los ciudadanos; pero sin leyes, la democracia no sería ni real ni efectiva. Por eso, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho. Democracia y Estado de Derecho son realidades inseparables, pues crean el único espacio en el que puede vivir la libertad y el único marco en el que puede desarrollarse la igualdad. De ahí que la defensa de la democracia haya de ser al mismo tiempo la defensa del Estado de Derecho.

4ª propuesta

Establecer valores compartidos e irrenunciables . La democracia es una forma de vida colectiva presidida por el respeto mutuo entre las personas, la libertad y la defensa de los derechos humanos, pero los valores democráticos hay que cultivarlos y transmitirlos, no solo en el Parlamento sino también en la escuela y en familia. Para recuperar la confianza en la democracia hay que recuperar valores como el consenso, el cumplimiento de los compromisos, la rendición de cuentas y la moralidad política. En democracia, el acuerdo es mucho más valioso que la victoria; el objetivo es convencer, no vencer.

5ª propuesta

Corregir las desigualdades entre autonomías . España es un país plural, pero no debe ser desigual. Todos los ciudadanos deberían disfrutar de las mismas prestaciones y estar sometidos a las mismas obligaciones, especialmente fiscales, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan. Habría que armonizar cuestiones básicas como la cuantía de los impuestos, la cobertura de internet, los calendarios de vacunación o los programas escolares.

6ª propuesta

Delimitar competencias Más de 40 años después . de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 continúa abierto el proceso de transferencias de competencias del Estado a las Comunidades autónomas. Una circunstancia que los partidos nacionalistas y separatistas aprovechan desde entonces para debilitar el poder central a cambio de su apoyo parlamentario al partido de turno.

7ª propuesta

Garantizar la autonomía de las instituciones . En una democracia no cabe la instrumentalización política de las instituciones. Para que los organismos políticos, judiciales, económicos y sociales puedan cumplir su misión deben ser independientes del Gobierno. Tanto el Parlamento como el Banco de España, el CIS o RTVE, deben funcionar con autonomía. El Gobierno no puede hacer un uso partidista del CNI ni de la Guardia Civil.

8ª propuesta

Cerco a la corrupción . Devolver a la Intervención General del Estado su independencia con la creación de un cuerpo único independiente del poder político y al que se acceda por oposición en las cuatro administraciones (central, autonómica, provincial y local) para que ejerza un papel vigilante de la legalidad del gasto y, por tanto, preventivo de la corrupción. Este control ya existió previamente, pero los distintos gobiernos de la democracia los han ido desmantelando en las últimas décadas, precisamente cuando se han producido los casos más escandalosos de corrupción.

9ª propuesta

Perseguir la fragmentación artificial de contratos . Uno de los mecanismos más utilizados por los gobernantes corruptos consiste en fragmentar artificialmente los contratos con la Administración en cuantías inferiores a 40.000 euros, si son de obras, y a 15.000, si son de suministros o de servicios, para eludir la obligación de adjudicarlos por concurso. En lugar de endurecer los controles anticorrupción, el Gobierno de Sánchez eliminó el pasado febrero por decreto una norma clave para reducir los contratos a dedo, y que obligaba a justificar que un determinado contratista no había suscrito otros contratos menores cuya suma superara las citadas cantidades.

10ª propuesta

Voluntad real de transparencia . Existen numerosas leyes estatales y autonómicas, incluso ordenanzas municipales, que regulan el derecho de los ciudadanos a saber y a controlar a los políticos, pero no existe lo fundamental: una voluntad real de transparencia por parte de las autoridades, que burlan con frecuencia los instrumentos que ellos mismos han creado para su control. El ejemplo más llamativo ha sido la suspensión del Portal de la Transparencia durante el estado de alarma.

11ª propuesta

Modificar el sistema de elección de candidatos . El sistema de elecciones primarias, que llegó a ser identificado por la mayoría de los partidos políticos como el método más democrático para elegir a sus candidatos, no ha satisfecho las expectativas que despertó, puesto que cada candidato es elegido por los militantes del partido, cuyo posicionamiento ideológico, como se ha visto, suele ser más radical que el de la mayoría de los votantes.

12ª propuesta

Evitar el amateurismo en política . Los ciudadanos ven, desde hace años, que la mayoría de los actuales políticos sólo han hecho carrera en su partido y carecen de experiencia profesional en la vida civil o en la Administración. En algunos casos tampoco han asumido responsabilidades de gestión, y su formación académica, tanto la universitaria como de posgrado, ha sido rápida y poco brillante, como si fuera destinada a dotarse de un currículo antes que a adquirir los conocimientos necesarios para aplicarlos.

II REFORMAS DEL PODER JUDICIAL

13ª propuesta

Imagen de politización del CGPJ . La imagen de politización del Consejo General del Poder Judicial es un lastre que arrastra el órgano de gobierno de los jueces y que no cambiará mientras no sea modificado el sistema de nombramiento de los vocales, de los que doce son jueces y ocho juristas de reconocido prestigio. Aunque la carrera judicial puede presentar una lista con sus candidatos, lo cierto es que al final los veinte son elegidos directamente por las Cortes, lo que hace que esa imagen de politización sobrevuele sobre el órgano desde su origen y sobre los nombramientos de la cúspide judicial que el CGPJ lleva a cabo desde este órgano. Una solución factible que no requeriría una reforma de la Constitución pasaría por que esos doce jueces fueran elegidos por sus propios compañeros y los ocho vocales restantes, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Lo mismo sucede en el TC, donde sus magistrados son nombrados a propuesta de Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ.

14ª propuesta

El nombramiento del fiscal general . El hecho de que el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno, como establece la propia Constitución, hace recaer también en esta elección la sospecha de la politización. Sin que sea necesaria una reforma de la Carta Magna, hay mecanismos que permitirían desvincular esa imagen de dependencia del Ejecutivo, como hacer que su mandato y cese no coincidan con los de aquel, dotar al Ministerio Público de autonomía presupuestaria (hoy en manos del Ministerio de Justicia) y reforzar su Estatuto Orgánico.

15ª propuesta

Jueces, por oposición . A la imagen de independencia e imparcialidad del juez tampoco contribuye el acceso a la judicatura a través del llamado «cuarto turno», para el que se requieren diez años de experiencia como abogado o funcionario público. Quien acceda a la carrera judicial debería hacerlo por oposición y previo paso por la escuela judicial. Jueces y fiscales coinciden en que sólo la oposición mide los conocimientos y esfuerzo de quienes se han preparado durante años.

16ª propuesta

Puertas giratorias . La necesidad de una regulación de las llamadas puertas giratorias es más imperiosa que nunca. La reforma está encima de la mesa y pese a que no hace mucho Pablo Iglesias las consideraba «corrupción legal e institucionalizada», no se termina de llevar a cabo. Fernando Grande-Marlaska, Enrique López o Dolores Delgado han saltado a la política desde la judicatura (los dos primeros) y Fiscalía (la última) y en el caso de Delgado ha pasado de ser ministra de Justicia a fiscal general sin solución de continuidad.

17ª propuesta

Incremento de jueces y presupuesto . El incremento de la planta judicial y de medios es otra de las medidas que contribuirían a mejorar la administración de justicia y a dar una respuesta más rápida al justiciable. El número de jueces por habitante en España 12,1 por cada 100.000 habitantes es mucho menor que la ratio europea (21,6). De igual forma habría que establecer mecanismos para reducir la litigiosidad. Medidas tendentes a la agilización podrían ser establecer sanciones para supuestos de ejercicio abusivo, reducir recursos en la fase de instrucción penal, fomentar las resoluciones in voce para asuntos sencillos o sustituir trámites escritos por comparecencias. Es necesario una inversión mayor en justicia y en medios tecnológicos, una carencia que se ha visto durante estos últimos meses.

18ª propuesta

Reordenación en materia de justicia . Si algo ha puesto de manifiesto la crisis del Covid es que el actual sistema no funciona por la dispersión competencial. El hecho de que dentro de un juzgado «gobiernen» tres administraciones distintas no contribuye al orden. El órgano de gobierno del juez es el Consejo General del Poder Judicial, los letrados de la Administración de Justicia dependen del Ministerio, los medios materiales de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia.... Es preciso un mando único que tenga la última palabra.

19ª propuesta

Reformas estructurales . Es necesario abordar la reforma organizativa y procesal de la justicia. En la primera el planteamiento es sustituir los juzgados por tribunales de instancia para garantizar un reparto racional de la carga de trabajo y que no sean unos juzgados los que se encuentren sobresaturados mientras otros pueden asumir más carga. La reforma procesal, por su parte, iría destinada a agilizar los tiempos de respuesta, reducir recursos o la tramitación en la ejecución de las penas. Los expertos coinciden en que es precisa una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

20ª propuesta

Límites a la acción popular . La figura de la acusación popular se está utilizando a menudo como una forma encubierta de hacer política, sobre todo cuando las causas que se están instruyendo tienen a políticos como investigados por presunta corrupción. En muchas ocasiones, especialmente en las macrocausas, la acción popular se está convirtiendo en un elemento de distorsión al obstaculizar y dilatar el procedimiento y al pretender una pena de banquillo que luego es difícil reparar. Sin embargo, en la actual reforma en la que se está trabajando, y que pretende dejar la investigación penal en manos de la Fiscalía en vez de en el juez instructor, hay quien piensa que la acusación popular está justificada mientras no se refuerce su autonomía en el estatuto orgánico, pues hasta que eso no suceda, su acción o inacción será siempre cuestionada.

21ª propuesta

Nueva regulación del indulto . Poner coto a la discrecionalidad de los indultos para que no se utilicen con motivaciones políticas redundaría en beneficio de la credibilidad de esta medida de gracia y de los criterios de justicia y equidad que la sustentan. La concesión de un indulto por parte del Consejo de Ministros debería condicionarse al informe favorable del tribunal sentenciador.

22ª propuesta

Rebelión y referéndum ilegal . La actual regulación de la rebelión en el Código Penal pone de manifiesto que es preciso castigar cualquier subversión del orden constitucional aunque se lleve a cabo sin violencia. Si algo ha demostrado la ofensiva secesionista en Cataluña es que es posible llevar a cabo un ataque al orden constitucional sin emplear armas. De igual forma, sería necesario volver a recoger el delito de referéndum ilegal para castigar convocatorias como la del 1-O.

III MEDIDAS DE DESARROLLO E IMPULSO ECONÓMICOS

23ª propuesta

Una nueva economía para una nueva sociedad . Para este nuevo escenario tras la crisis del Covid-19 es necesario un «Nuevo Contrato Social para una nueva sociedad y una nueva economía». Para ello es clave actualizar el Estado de Bienestar y poner al día los valores europeos comunes: el humanismo. Se pueden plantear cinco líneas de actuación: adaptar las normativas a la Nueva Economía, reformular la formación para que se ajuste a las necesidades del mercado laboral, canalizar recursos económicos hacia los motores de la reconstrucción, impulsar la digitalización de las pymes y un Pacto Digital que ponga a las personas en el centro.

24ª propuesta

Modernizar el sector agrario . La crisis debe ser una oportunidad para avanzar -con luces largas- en la modernización del sector agrario (digitalización, costes de producción, tecnología, innovación y formación e incorporación de las nuevas generaciones), así como en equilibrar y consolidar la transparencia en la cadena alimentaria y en el comercio internacional. También es necesaria una PAC con una dotación presupuestaria suficiente y una financiación preferente para las explotaciones agropecuarias.

25ª propuesta

Adelantar la transición energética . La electrificación de nuestra economía es clave para la recuperación, ya que este sector es uno de los que mayor efecto arrastre ejerce. Por cada empleo interno generado, se crean doce en, por ejemplo, la construcción, la fabricación de bienes de equipo y servicios de ingeniería. Por ello, habría que adelantar a 2025 los objetivos previstos en la transición energética. y eliminar el límite máximo de inversión del 0,13% del PIB que actualmenet recoge nuestra legislación, así como agilizar al máximo los procesos administrativos.

26ª propuesta

Moratoria fiscal para la industria . Las grandes industrias necesitan una moratoria en la imposición de nuevas figuras tributarias, así como una cobertura crediticia en las operaciones comerciales y garantizar los pagos, tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas con la aplicación estricta de la ley de Morosidad. También deberían tener una reducción de los costes energéticos para competir en igualdad de condiciones con los países vecinos.

27ª propuesta

Revisión exhaustiva del gasto . Deben aprovecharse al máximo los mecanismos de apoyo europeos. No basta con pequeños retoques en los ingresos y gastos públicos. Es necesario un amplio conjunto de medidas con efectos potentes: abordar reformas que aumenten el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público, mejorar la estructura fiscal. Debe establecerse cuanto antes una senda explícita de ajuste fiscal desde 2022 a medio y largo plazo. Para ello se debe evaluar el gasto público y la eficiencia de políticas adoptadas antes de proceder a cualquier subida impositiva. El objetivo debe ser alcanzar el equilibrio de manera progresiva en la próxima década. Además hay que reforzar la vigilancia de la Ley de Estabilidad, ya que se ha llegado a esta crisis con un margen fiscal exiguo y después de que en 2019 la Administración Central no haya cumplido ninguno de sus objetivos fiscales.

28ª propuesta

Plan de ajuste a medio plazo . La existencia de recursos adicionales de la UE y su adecuado destino es un motivo adicional para una planificación económica y fiscal minuciosa que incluya un plan de ajuste a medio plazo. Hemos de reforzar los mecanismos existentes de evaluación de las políticas públicas.

29ª propuesta

Agenda de reformas estructurales . Cualquier actuación de política económica debería exigir una evaluación pormenorizada de sus ventajas y de sus inconvenientes, tanto antes de su implantación como después de ella, por medio de evaluaciones periódicas que permitan identificar áreas de mejora en su diseño o en su aplicación. Además, no habría que efectuar una retirada prematura de las medidas de apoyo público ya desplegadas en los ERTE, liquidez y en los ámbitos tributarios y laborales, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos. Y hay que definir una agenda de reformas estructurales ambiciosa dirigida a aumentar el crecimiento potencial de la economía. Unas reformas que ya eran necesarias antes de esta crisis, dada la pobre dinámica de la productividad en nuestra economía, la elevada tasa de paro estructural y de temporalidad en el empleo, y los desafíos asociados con el envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad y el cambio climático.

30ª propuesta

Permitir a las empresas la mora en los pagos . Permitir a las empresas la mora en sus pagos de forma más flexible que lo permitido hasta ahora, como la mayoría de nuestros países vecinos. Deberíamos facilitar una demora de varios meses en el pago de impuestos en este ejercicio que permita a las empresas que lo requieran disponer de un mínimo de pulmón financiero; aliviar la cuantía de los pagos fraccionados que las empresas anticipan en 2020 del Impuesto de Sociedades y modificar el ingreso del IVA de las facturas impagadas. Y deberían flexibilizarse los requisitos para poder evitar ingresar o recuperar el IVA que no haya sido satisfecho al prestador del servicio.

31ª propuesta

No subir impuestos . La reactivación solo se consolidará cuando se logre revertir el flujo de destrucción de empresas. Por eso es importante ampliar y mantener en el tiempo las medidas extraordinarias ya aprobadas y que tienen como prioridad la preservación del tejido productivo. Por contra, ahora es el peor momento posible para plantear subidas impositivas, ya que ello supondría aumentos inasumibles de costes que lastran la capacidad de nuestras empresas de poder superar la actual coyuntura. Por ello, la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas a medio plazo debe basarse en recuperar nuestro potencial de crecimiento y no en aprobar subidas de impuestos que serían contraproducentes con esta prioridad.

32ª propuesta

Eficiencia en el gasto público . Donde puede haber todavía márgenes es en la mejora de la eficiencia del gasto público, donde tenemos un cierto retraso respecto a nuestro entorno. Para ayudar a recuperar la confianza perdida y animar a acometer nuevos proyectos de inversión y empleo, que sustituyan a los perdidos en la crisis, hay que evitar aumentar las cargas fiscales de las empresas. Por último, pero posiblemente lo más importante, hay que apostar por configurar un clima especialmente favorable a la actividad empresarial y sensible con la libertad de empresa, con seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, para favorecer la competitividad y la capacidad de adaptación empresarial.

33ª propuesta

Financiación público privada . Nuestro desarrollo económico, competitividad y bienestar social afronta una década de oportunidades para cumplir la Agenda 2030. Ello requerirá un esfuerzo inversor de 157.000 millones de euros en infraestructuras prioritarias sociales de equipamiento público, transporte, agua, medio ambiente y eficiencia energética, siendo imprescindible recuperar la colaboración público privada en nuestro modelo de financiación. Su beneficio social inducido junto con la generación de actividad económica, de 144.000 millones, y creación de empleo, más de 2,3 millones de puestos de trabajo, constituyen la principal palanca de reactivación para nuestro país.

34ª propuesta

Liquidez para los autónomos . La prórroga de los ERTE y del cese extraordinario de actividad han sido clave para que muchos pequeños negocios puedan sobrevivir hasta que pase la crisis. Ahora hace falta liquidez para el tejido productivo, aumentar las líneas de avales ICO en 50.000 millones más, incluso destinar una línea de 20.000 millones a microfinanciación exclusiva para autónomos y con una garantía de hasta el 95% del aval.

35ª propuesta

Combatir la economía sumergida . La inversión y recuperación económica requiere también de seguridad jurídica, confianza y estabilidad y, desde luego, no es el momento de subir los impuestos. Es preciso también combatir la economía sumergida y la morosidad. Cuando una administración no paga una factura en el tiempo que marca la ley debería tener un recargo inmediato, igual que un autónomo que se retrasa en los pagos.

36ª propuesta

Una verdadera Ley de Segunda Oportunidad . Es necesario fomentar la digitalización para salir de la crisis y poner en marcha una verdadera Ley de Segunda Oportunidad dirigida a todos los que, a pesar de que se haya hecho todo lo posible para evitarlo, finalmente tengan que cerrar. En la mayoría de los casos estas deudas les impide volver a emprender.

37ª propuesta

Campañas para reactivar el consumo . El consumo no será el que veníamos teniendo antes de la pandemia. Para reactivarlo, es necesario un plan de dinamización de la demanda con campañas de concienciación en grandes medios que pongan en valor a un sector estratégico como es el comercio de proximidad. Es imprescindible igualmente abordar un plan económico y políticas concretas para el sector de comercio en estrecha colaboración con las organizaciones empresariales.

38ª propuesta

Atraer inversión . España, como país, se va a convertir en pocos meses en un activo de calidad o en un activo de riesgo. Dependerá de las medidas que se adopten. Por ello, es muy importante que se trace un plan de negocio potente para que los inversores pongan dinero. Un plan que esté basado en el pragmatismo, en la eficiencia, en eliminar gastos superfluos... hay que reinventarse y, además de potenciar el turismo, armar la industria y potenciar la digitalización.

39ª propuesta

Atraer más turistas con mayor gasto . El sector turístico aspira a recibir en cinco años 27.000 millones de euros, la mayor parte de fondos europeos, para afrontar la recuperación. Los 4.200 millones aprobados por el Gobierno son insuficientes. A corto plazo se necesitan medidas como la extensión de los ERTE hasta diciembre, exoneraciones fiscales para garantizar la liquidez y dinamizar la demanda. A largo plazo, es necesaria una estrategia para impulsar la digitalización de los destinos y atraer al turista de mayor gasto.

40ª propuesta

Actualizar la legislación económica . Es necesario actualizar una parte sustancial de la legislación que rige la actividad económica. Algunas de estas normas se han quedado obsoletas, provocan graves distorsiones del mercado y costosas ineficiencias. Un ejemplo: la ley del suelo y todo lo relacionado con la ordenación urbanística, que se rige por normas y prácticas muy alejadas de los estándares europeos. La mejora de la normativa no requiere inversiones costosas y, a cambio, puede producir un beneficio generalizado para la sociedad, con claras ganancias de eficiencia y competitividad, particularmente necesarias en estos momentos para nuestro sector productivo. No necesitamos más Estado; sí un Estado mejor.

41ª propuesta

El futuro debe ser digital y sostenible . O no será La iniciativa privada es clave. Ha habido aciertos en la gestión, como las líneas ICO, pero queda camino por recorrer. Para lograr una recuperación sostenible, reducir la desigualdad y aumentar el bienestar social son necesarias reformas consensuadas de largo plazo en ámbitos fundamentales como la educación, para lograr un mercado de trabajo más eficiente y equitativo, o respecto a la estabilidad presupuestaria. Todo ello generando confianza para atraer inversión, evitando rigideces en los mercados y con una fiscalidad eficiente. Y pensando que el futuro será digital y sostenible, o no será.

42ª propuesta

Colaboración público-privada . La recuperación de la economía española pasa por la colaboración público-privada para poner en marcha, a corto plazo, medidas en sectores generadores de empleo, como el turismo, la construcción y un plan de acceso social a la vivienda. Es clave, además, desarrollar proyectos específicos que aprovechen los fondos europeos para transformar la economía e impulsar la competitividad, con foco en la digitalización, la tecnología, la innovación o la economía verde.

43ª propuesta

Plan Renove para una aviación sostenible . En todas las crisis surgen oportunidades, incluso en la actual, la más grave sufrida nunca por la aviación. Antes de pandemia, la sostenibilidad medioambiental era prioritaria; cuando la superemos, volverá a serlo. Por esa razón, las aerolíneas tienen una oportunidad de unir recuperación con sostenibilidad, al reclamar un plan Plan Renove para el transporte aéreo. Además de ayudar a las aerolíneas, contribuiría a una aviación más sostenible al sustituir aviones.

IV POLÍTICA EXTERIOR E IMAGEN DE ESPAÑA

44ª propuesta

Una acción exterior única . Unificar toda la acción Exterior de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, conforme establece la propia Constitución. No puede seguir dándose una imagen de España paralelamente desde diferentes instituciones, institutos, embajadas y menos tolerarse que representaciones autonómicas, más allá de cuestiones puntuales económicas o turísticas, hagan una labor política en contra de la idea de España.

45ª propuesta

Defensa del legado español . Defender nuestra historia y, particularmente nuestra labor colonizadora en América. Es inconcebilbe que no haya habido una toma de posición clara inítida desde el Congreso, el Senado o el Gobierno, en defensa del valor fundamental de nuestra historia, nuestra presencia en América.

46ª propuesta

Crear un grupo de influencia para divulgar la historia de España . Aprovechar la presencia de españoles en instituciones académicas, médicas o económicas en el extranjero para que sean propagandistas de la Historia de España. Aprovechar su experiencia, su capacidad de influencia para que actúen como representantes de España, algo que hacen de forma muy inteligente otros países.

47ª propuesta

Aprovechar la red de centros en el exterior . Apoyar la infraestructura de entidades culturales o económicas vinculadas a la inmigración española, como los centros de carácter regional presentes en América, para que sean lugares, no solo de nostalgia, sino foros de debate donde propagar los intereses y valores de España.

48ª propuesta

Mantener la corrección en las relaciones con Estados Unidos . Cuando se está en el campo occidental, la relación con Estados Unidos puede ser buena o regular, pero no mala. José Luis Rodríguez Zapatero lo olvidó e irritó a George Bush con actuaciones como la retirada precipitada de las tropas españolas de Irak, tras lo que pidió que otros aliados hicieran lo propio. El presidente norteamericano nunca lo perdonó ni recibió a Zapatero, que tampoco concitó el entusiasmo de los demócratas.

49ª propuesta

Un país en el que confiar . El apoyo financiero de España a la OTAN es uno de lo más bajos. Unido a sobresaltos como el que pareció poner en riesgo la venta de corbetas a Arabia Saudí -gran aliado de Washington- están haciendo crecer la desconfianza de EE.UU. hacia nuestro país, lo que puede traducirse en represalias como que los norteamericanos corten el grifo de la información en temas de terrorismo. La presencia de comunistas en el Gobierno de España también contribuye a esa desconfianza.

50ª propuesta

Ganar peso en la UE . En la Unión europea, España no acaba de entrar con peso aprovechando la salida de Londres. Hay división en el seno de la UE en muchos temas y quienes mandan son Angela Merkel y Emmanuel Macron. Felipe González, Margaret Thatcher o José María Aznar tenían mayor influencia de la que tienen los actuales dirigentes de España, Italia o Polonia. Además crece la fama de incumplidores y despilfarradores de los países del sur, España, Italia, Grecia...

51ª propuesta

Más iberoamericanismo . En Iberoamérica se nos ve menos, aquellos países perciben que España es menos iberoamericanista y en los de régimen democrático no se entendió que Pedro Sánchez no recibiera a Juan Guaidó cuando sí lo hicieron Francia y Alemania. Los embajadores iberoamericanos en Madrid se preguntan confusos si Podemos puede influir tanto en la política del Gobierno.

52ª propuesta

Recuperar la imagen perdida en los últimos quince años . Los presidentes del Gobierno viajan menos y el coronavirus ha sido un golpe decisivo. Periódicos influyentes del mundo, como «The Economist» o «The New York Times» y grandes canales de televisión dan cuenta reiteradamente de que en España ha habido uno de los peores manejos de la pandemia, cuando pasábamos por ser un país moderno y eficaz. Hará falta un esfuerzo.

53ª propuesta

Combatir el separatismo destructor . Las representaciones en el exterior de los separatistas -fundamentalmente los catalanes- son un increíble foco de descrédito de España. Con abundantes fondos, difunden una imagen del país oscurantista, poco demócrata y violadora de los derechos humanos. Es un inmenso error que el Gobierno de Pedro Sánchez, ya con Josep Borrell fuera, no quiera verlo.

V EDUCACIÓN

54ª propuesta

Fortalecer la profesión docente . Es la reforma de mayor impacto sobre la calidad del sistema educativo y supone la mejora de los procesos de selección, de formación y de carrera profesional.

55ª propuesta

Mejorar la dirección escolar . Es, de acuerdo con la evidencia empírica, el segundo factor de calidad más importante.

56ª propuesta

Adaptar el currículo a los requerimientos de la cuarta revolución industrial . Existe en la sociedad española un amplio acuerdo acerca de la necesidad de modernizar el currículo que se desarrolla en los centros educativos. Por una parte, resulta excesivo, desciende a detalles innecesarios y tiene pretensiones enciclopédicas. Por otra parte, se ha construido mediante acumulación sucesiva de materias y contenidos, sin preguntarse acerca de la formación que hoy se requiere. Además, la disrupción provocada por la Covid-19 ha subrayado aún más esos desajustes. Es momento de abordar esa revisión, para lo cual contamos con experiencias instructivas de otros países, indicaciones de organizaciones y entidades diversas y, sobre todo, una voluntad coincidente desde sectores educativos y políticos muy diversos.

57ª propuesta

Corregir cuanto antes las desigualdades regionales en materia de resultados educativos.

58ª propuesta

La Universidad como aceleradora del conocimiento interdisciplinar . La pandemia ha revalorizado el rigor del conocimiento y le ha convertido en la referencia aceptada por todos para la supervivencia. La Universidad debería aprovechar la oportunidad para reclamar una mínima conciencia social de lo que supone el conocimiento científico-técnico para la reconstrucción de un nuevo ecosistema. La educación universitaria pos-COVID-deberá estudiar los fenómenos de forma transversal, no sólo con una investigación científica y técnica que se dirija a objetivos concretos. Sólo una aproximación que combine conocimiento y desarrollo de capacidades será garantía de éxito para los problemas del futuro.

59ª propuesta

Preservar la libertad de elección de las familias como derecho constitucional e incrementar el gasto educativo con una asignación de recursos eficaz y eficiente .

60ª propuesta

Compensar los fallos educativos provocados por el confinamiento . El curso próximo es un curso excepcional. El primer trimestre debe ser de recuperación y actualización, lo que exige la elaboración de un minicurrículo para compensar los fallos educativos que pudieran haber sucedido durante el confinamiento, e intentar recuperar a los alumnos que se hubieran quedado retrasados. Este plan exige también reformar los programas para los otros dos trimestres. Todo esto exige un gran trabajo de adaptación y flexibilidad en los docentes y un aumento de las plantillas para hacer posible la distancia social. Siguen planteados los problemas de siempre: formación del profesorado y de los directores de Centros, reducción de los currículos de las asignaturas, utilización de las nuevas tecnologías para personalizar los procesos de aprendizaje, la mejora de los procesos de evaluación.

VI SANIDAD E INVESTIGACIÓN

61ª propuesta

Integrar Sanidad y Servicios Sociales . Una dinámica política de culparse unos a otros sobre el drama de las residencias no nos ayuda a prevenir futuras repeticiones. El problema no es de un partido político. En las últimas dos décadas todos han aceptado un modelo de prestación fragmentado y de riesgo entre la sanidad y servicios sociales. El Covid-19 ha expuesto ese riesgo. Hay que avanzar hacia la integración de esos dos sectores.

62ª propuesta

Desarrollo de la Ley General de Salud Publica de 2011 . Debe desarrollarse la Ley General de Salud Pública y ponerse en marcha la Agencia estatal de Salud Pública, promovida por el Estado y las comunidades autónomas, para coordinar y controlar todas las medidas de Salud Pública. Hay que diseñar un protocolo de actuación específico ante la notificación de alertas internacionales o nacionales con la intención de clarificar la coordinación entre el Estado y las autonomías.

63ª propuesta

Promover la industria sanitaria . Es imprescindible fomentar todo tipo de medidas que promuevan la Investigación y el Desarrollo en nuestro país. Primero, para poder ser foco de atracción de profesionales cualificados y, segundo, para no tener que depender de lo que hagan terceros países.

64ª propuesta

Mejorar la relación entre el sector público y el privado . Se debe renovar, recíprocamente, la confianza en las relaciones entre el sector público y el privado. El sector sanitario privado aporta más del 30% de unos recursos que, desde el punto de vista asistencial, funcionan de manera aislada o paralela, cuando los datos demuestran que durante los años de la crisis económica, no sólo no ha seguido creciendo e invirtiendo sino que se ha consolidado como un sector clave.

65ª propuesta

Digitalización en torno al paciente . Es imprescindible llevar nuestro sistema sanitario al siglo XXI, para lo que hay que generar un sistema de identificación de los ciudadanos único y válido para todos los territorios y para todas las instituciones del sector con independencia de su nivel de atención y de su titularidad.

66ª propuesta

Reconquistar la confianza de los sanitarios . Los sanitarios han sido los protagonistas de la pandemia y han pagado con su esfuerzo, su salud y hasta su vida la dureza de la crisis y la pésima gestión de las autoridades sanitarias. Es imprescindible una inyección económica que sitúe a España en la media de la UE de gasto sanitario. Equiparar sus salarios con los de los países vecinos, acabar con la precariedad laboral, reconsiderar el sistema, fortaleciendo la atención primaria y la salud pública, y sobre todo ser dirigidos por verdaderos profesionales y no por políticos amateurs.

67ª propuesta

Inversión en medicina preventiva . El Gobierno debe desarrollar todos los instrumentos para potenciar la medicina preventiva, incluyendo el impulso de los sistemas de telediagnóstico y los programas de detección precoz de las enfermedades.

68ª propuesta

Potenciar la investigación farmacéutica y los ensayos clínicos . Se ha de generar un espacio de cooperación entre la industria farmacéutica y el Gobierno capaz de asegurar inversiones conjuntas en investigación y ensayos clínicos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud para disminuir la dependencia de países asiáticos.

69ª propuesta

Disminuir las desigualdades en salud mediante la creación de un fondo de cohesión dotado con al menos un 2% del presupuesto global (hoy serían unos 1.500 millones de euros) .

70ª propuesta

Pacto de Estado por la Ciencia . Sigue plenamente vigente la propuesta incluida en el Manifiesto por la Ciencia de 2017 de firmar un Pacto por la Ciencia que permita actuar como, por ejemplo hace Alemania, que en tiempos de crisis aumenta su inversión en educación, ciencia y tecnología en casi un 5% cada año. Invertir en ciencia es invertir en futuro.

71ª propuesta

Inversión en Conocimiento . Sólo los países que participan en el avance científico son dueños de sus destinos. La inversión española en I+D, estancada en el 1,2% del PIB, tiene que aumentar al 2%, priorizando esta tarea frente al gasto público improductivo. Tenemos un potente sistema de salud de cobertura universal pero carecemos de empresas de envergadura basadas en la biotecnología que ahora mismo serían de vital importancia.

72ª propuesta

Fortalecimiento del sistema de investigación español . Se necesita una apuesta fuerte de inversión en investigación básica, clínica y traslacional, el apoyo de científicos y el rejuvenecimiento de estos. Medidas para ello incluyen un aumento significativo en la financiación de la Agencia Estatal de Investigación. También se necesitan nuevos programas, como la implementación de financiación basal de grupos de investigación competitivos análogos a los existentes en otros países. Eliminación de la burocracia que lastra el trabajo de los científicos del país.

73ª propuesta

Eliminación de la burocracia científica en la Administración . En estos momentos, es imposible fichar a un Premio Nobel extranjero como funcionario del Estado a no ser que tenga homologados sus títulos profesionales por las agencias españolas. Se necesita menos burocracia, más flexibilidad y más rapidez en la contratación sobre todo si se quiere atraer y retener talento científico tanto español como extranjero hacia nuestro país.

74ª propuesta

Fin a la endogamia en el sistema universitario . Esta es una lacra que lastra la captación de talento y las salidas profesionales de la mayoría de científicos españoles. Diseñar una estrategia a largo plazo en la contratación de personal que eviten los típicos picos y valles que sufre el sistema científico español. No nos podemos permitir que un científico español tenga más fácil conseguir una plaza en Harvard que en una universidad española por culpa de los candidatos «de casa».

75ª propuesta

Apuesta por las nuevas tecnologías biomédicas . Se necesita catalizar investigación e iniciativas tecnológicas asociadas a diagnósticos más tempranos y precisos del cáncer. Para ello, el país debe desarrollar nuevas tecnologías biológicas, físicas y de inteligencia artificial mediante el aumento de las sinergias entre centros de investigación y hospitales.

76ª propuesta

Más dinero en tratamientos oncológicos . Debe activarse un Plan de Investigación en Cáncer con el que abordar retos pendientes en el diagnóstico, tratamiento, supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

77ª propuesta

Apuesta por la medicina personalizada en el ámbito clínico . Se necesita fortalecer las investigaciones a nivel académico y hospitalario a largo plazo para conseguir implementar tratamientos dirigidos en función de las alteraciones genéticas de los pacientes. Esta política daría acceso equitativo a la población española de fármacos ya disponibles y, sobre todo, favorecería el desarrollo de nuevas terapias moleculares y la identificación de pacientes que puedan beneficiarse de ellas.

78ª propuesta

Una tarjeta sanitaria única Los españoles dispondrán de una tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional . No podrá haber ningún tipo de discriminación en función del lugar de residencia del paciente. La tarjeta incluirá el acceso digital al historial médico de cada paciente.

79ª propuesta

Potenciación de transferencia de hallazgos científicos a pacientes . Apuesta por la realización de ensayos clínicos iniciados por investigadores y grupos clínicos cooperativos centrados en patologías específicas. Es también esencial el apoyo a proyectos e infraestructuras que promuevan los ensayos clínicos antedichos. Debiera ser prioritario el aprovechar el «know-how» y potencia de los grupos cooperativos de investigación clínica y permitirles acceso a las convocatorias públicas. Esto favorecería que pudieran auditarse científicamente y desde el ámbito de gestión. Fortalecimiento de oficinas de transferencia tecnológica orientadas a la detección, protección y comercialización de hallazgos científicos de interés industrial.

80ª propuesta

Fortalecimiento de la asistencia primara y de la red hospitalaria y reserva de material sanitario . Asunción de medidas para prevenir y seguir nuevos brotes epidémicos. Fortalecimiento claro de la asistencia primaria y hospitalaria, tanto en personal como en recursos. Potenciar déficits en áreas clave como epidemiólogos e intensivistas. Establecimiento de planes de choque que, a diferencia de la crisis del Covid-19, permita la movilización de todo el poder científico y tecnológico del país en tareas de diagnóstico y seguimiento de afectados.

81ª propuesta

Superar la «resaca» clínica del Covid . Medidas paliativas a corto plazo para paliar los «daños colaterales» de la Covid-19 en otros pacientes. La actual crisis ha retrasado el diagnóstico y atención de pacientes de otras enfermedades tan importantes como el cáncer y las cardiovasculares. Hay que implementar medidas de choque para superar esta «resaca» clínica del Covid-19 y volver a conseguir la plena normalización de la asistencia y atención de pacientes de otras patologías. Además se debería crear un sistema nacional de reserva de material sanitario para estar preparados ante eventuales nuevas pandemias. Este sistema podría depender de la Agencia Estatal de Salud Pública, de nueva creación.

82ª propuesta

Libertad de elección de hospitales . Todo ciudadano español tendrá derecho a elegir el centro sanitario público donde quiera ser tratado. Se creará una Oficina Nacional de Atención al Paciente que informará sobre la oferta de servicios y atenderá las reclamaciones.

VII DEMOGRAFÍA, NATALIDAD Y FAMILIA

83ª propuesta

Un nuevo marco legislativo que incentive la natalidad . Ante la crisis de la gran transformación de la cuarta revolución industrial, que la pandemia ha acelerado, es preciso proteger a la familia e incentivar medidas legislativas de fomento de la natalidad que fijen una distinción clara entre empleo y trabajo, priorizando una cultura de los cuidados y una fraternidad global capaz de integrar a los descartados de la sociedad.

84ª propuesta

Ayudas económicas a las familias . Se deben habilitar incentivos económicos que compensen una gran parte del coste de criar hijos, así como impulsar un cambio cultural, de valores sociales, y de ciertas leyes, en favor de la maternidad y la paternidad y de la familia, en definitiva.

85ª propuesta

Protección legal para los más vulnerables . Garantizar una protección real en nuestro marco legal de los derechos económicos, sociales y culturales para garantizar así el apoyo a las empleadas de hogar en sus derechos laborales, a las familias que no pueden pagar su vivienda y a los inmigrantes que pierden sus trabajos.

86ª propuesta

Pacto de Estado de Conciliación y Racionalización de horarios . Urge un Pacto de Estado de Conciliación y Racionalización de horarios del que debe generarse una legislación detallada que regule cuestiones como el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital, la flexibilidad horarios laborales y otorgue incentivos fiscales a empresas que faciliten conciliación y fijación de finalización del prime time en televisiones.

87ª propuesta

Envejecimiento digno . Se aprobará un plan de acción integral para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población que facilite la prolongación de la vida laboral mediante incentivos a las empresas y a los propios trabajadores; que permita seguir cobrando pensiones dignas con procedimientos que complementen el reparto; que ofrezcan una atención sanitaria adecuada a quienes más lo necesitan; y que atienda mejor la discapacidad y la dependencia.

VIII MEDIO AMBIENTE

88ª propuesta

Fusionar Sanidad y Transición Ecológica . El Gobierno debe potenciar la coordinación - ojalá hasta la fusión - de los ministerios de Transición Ecológica y de Sanidad porque en este planeta solo hay una salud. Defender la Naturaleza es defendernos, de hecho siempre conlleva aspectos favorables para nuestra salud. Como ha quedado demostrado en innumerables ocasiones - y de forma tan drástica como trágica en el presente- si el derredor está débil, mermado o enfermo sus contenidos, los humanos por ejemplo, lo estarán también en mayor o menor medida. Debemos avanzar hacia la tutela de la salubridad global, es decir la que incluye tanto la de los aires, aguas, suelos y otras especies como a la nuestra.

89ª propuesta

Creación de un Consejo de Ciencia del Estado . La ciencia apenas está presente en el entramado institucional. No es infrecuente que algunas decisiones incluidas en esas leyes se opongan o no contemplen adecuadamente los riesgos que perciben los científicos, incluidos los derivados del cambio climático o la conservación de la biodiversidad. Este consejo debe ser un organismo independiente, con su presidente nombrado por las Cortes por mayoría cualificada, y cuya función debe ser informativa y prospectiva, haciendo evaluaciones y análisis que anticipen lo que está por venir.

90ª propuesta

Mejora de los sistemas de depuración de aguas residuales . Se debe preparar el esquema hídrico de España a un modelo que supere la reducción de precipitaciones prevista en la modelización climática para las próximas décadas. Para ello hay que mejorar la calidad de las aguas depuradas para que puedan ser utilizadas por usos agrarios y urbano-turísticos. Esto supone un programa ambicioso de mejora de las Estaciones de Depuración de Agua Residual, especialmente en las grandes ciudades españolas, para que el agua depurada pueda ser reutilizada al 100%. Se deben implantar sistemas de tratamiento terciario avanzado, que mejoren las exigencias técnicas que impuso la Directiva Europea 91/271.

IX CULTURA, DEPORTE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

91ª propuesta

Aprobar la Ley de mecenazgo . La gran asignatura pendiente de los gobiernos de los últimos 20 años. Es más necesaria que nunca por la crisis que viene. No se puede aumentar mucho la financiación pública de la cultura en tiempos de recesión, pero sí facilitar de una vez por todas la participación de la sociedad en el sector. No solo es cuestión de los porcentajes. Hay un antreproyecto de Ciudadanos sobre la mesa, ofrecido ya al Gobierno en el Congreso. Entre sus líneas prevé cuidar la seguridad de la actividad del mecenas ante los vaivenes de la política fiscal. Hasta ahora no estaban claramente valoradas las aportaciones y no era extraño que años después Hacienda viniera con revisiones y multas.

92 propuesta

Contratos específicos para la actividad cultural . Modificación urgente de la ley de contratos del sector público adaptada a la gestión cultural, priorizando el sector cultural como se hizo con la Ciencia con el Real Decreto 3/2019, disposición final segunda. Esto ayudaría a agilizar la gestión y a las industrias porque adapta los contratos al sector. Excepción a la burocracia de tramitación de la actual ley. permite no estar obligados a que siempre prime el criterio económico cuando no tiene sentido (precio fijo del libro) o no secunda el objetivo de calidad o especificidad artística. Amplía a 50.000 euros el tope de contratación directa con controles diferentes, triple presupuesto pero no concurso.

93ª propuesta

Reactivar el sector del libro . El mundo del libro urge a adoptar medidas dirigidas a reactivar, más allá de los avales, la actividad de un sector que se ha visto prácticamente paralizado. Entre ellas tres fundamentales: un programa de adquisición de fondos bibliográficos para bibliotecas, para lo que se solicitó la modificación de la ley de contratos; el lanzamiento de un bono-libro para los ciudadanos que, además de contribuir a visitar las librerías contribuyera al fomento de la lectura y un plan especial para impulsar el mercado exterior. A esto, además, habría que añadir una petición que se ha realizado no solo desde el sector del libro español sino desde el conjunto del sector europeo y mundial, que es la declaración del libro como bien esencial. En el caso de los libros de texto, articular con las comunidades autónomas la implantación de un modelo único de compra de libros de texto en formato cheque entregado a cada familia para compra en librerías. Por último, la articulación de ese fondo de 5 millones en ayudas verdaderamente destinadas a las librerías independientes y a sus necesidades.

94ª propuesta

Proyectos conjuntos Gobierno-comunidades autónomas . Aumentar la cooperación cultural entre el Gobierno central y los de las Comunidades autónomas, no solo en compartir algunos presupuestos sino centrada en proyectos, como pueden ser el Xacobeo -y ha sido el centenario de Galdós-, iniciativa que podría extenderse y mejorarse mucho en otros centenarios de autores o de gestas históricas, en las que el Gobierno ha estado de perfil, salvo los 80 años del Exilio, que afortunadamente se conmemoraron muy bien. Si esos proyectos se ven en más lugares, construyen sentimientos de pertenencia y desmienten victimismos nacionalistas que se quejan de que todo sucede en la capital y se limita a ella.

95ª propuesta

Digitalización real de las instituciones culturales . Es urgente priorizar y dotar la mejora de los servicios digitales de las instituciones culturales, que se han demostrado esenciales en el confinamiento para que el acceso a la cultura pueda ser cada vez más universal y sencillo, incluso cuando no sea presencial.

96ª propuesta

Fortalecer las grandes instituciones cuturales . De igual modo es momento de fortalecer las grandes instituciones del Estado, desde el Prado o el Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional o la Biblioteca Nacional y el resto de instituciones de cabecera para que cumplan ahora más que nunca su papel de referencia en los que la sociedad pueda mirarse y sostenerse en tiempos difíciles.

97ª propuesta

Crear un consejo estatal de museos y fomentar la investigación desde los mismos . Debería crearse un consejo estatal (o poner al día la red de museos que existe, incluyendo autonomías) con vistas a la mejor coordinación de museos estatales, autonómicos, locales. Deberían organizarse por ámbitos de especialidad (Bellas Artes, modernos y contemporáneos...). Buscar soluciones conjuntas a problemas generales graves. Los museos, sobre todos los pequeños, están muy mal dotados de personal y sin el presupuesto. Y en los grandes, sobre todo, habría que garantizar la investigación y facilitar los intercambios con la universidad (sólo el Prado lo ha podido hacer por su ley específica). Sin investigación no hay futuro ni en ciencia ni en arte.

98ª propuesta

Campañas públicas para promover el consumo cultural . Medidas de promoción de la cultura, de la lectura, del arte contemporáneo, con campañas públicas y medidas que permitan extender el interés y el consumo.

99ª propuesta

Acabar con el software ilegal Regular, conjuntamente con el Ministerio de Administraciones Públicas . Un Código de Buenas Prácticas para todas las Administraciones Públicas a efectos de que se adquieran licencias de derechos para la utilización de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual.

100 propuesta

Deducciones fiscales para videojuegos . Modificar el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para incluir a la producción de videojuegos en el sistema de deducciones fiscales, un sector castigado en las ayudas al Gobierno a pesar de ser uno de los potencialmente de mayor crecimiento en los próximos años.

101ª propuesta

Promoción de publicaciones en todos los ámbitos (digitales o en papel) sobre historia, arqueología, arte contemporáneo, etcétera .

102ª propuesta

Incentivar nuevas producciones reduciendo el IVA de los cachés en espectáculos públicos del 21 al 10%, para reinvertir la proporción en nuevas producciones .

103ª propuesta

Favorecer los incentivos fiscales al mecenazgo, patrocinio y donaciones al deporte de tal manera que puedan acogerse no solo las grandes organizaciones o empresas, sino también entidades más modestas . La nueva regulación haría posible un nuevo impulso al Plan ADO u otros programas de ayudas a nuestros deportistas de élite, clubes y organizadores.

104ª propuesta

Retorno al deporte del 1% de las apuestas deportivas vinculando esos fondos a la prevención de conductas adictivas en el juego, la preparación de los deportistas de élite y el apoyo a los clubes y la promoción del deporte.

105ª propuesta

Creación de la plataforma del deporte multidisciplinar en la que se generen grupos de trabajo con ministerios, otras administraciones, organismos y entidades públicas o privadas de interés. Serviría, por ejemplo, para impulsar el turismo deportivo como dinamizador del turismo nacional.

106ª propuesta

Apoyar a LaLiga como motor económico e impulsor de la Marca España . En un escenario de dura competencia a nivel internacional con otras Ligas y eventos deportivos, nuestro fútbol es un producto deportivo y de ocio y entretenimiento que crece de manera continua en los cinco continentes. LaLiga necesita de incentivos fiscales para seguir siendo competitivos, mantener ese liderazgo y retener el talento deportivo.

107ª propuesta

Respaldo institucional a los medios veraces . Las instituciones deben abstenerse de cualquier intento de control ideológico de los medios de comunicación y propiciar un marco regulatorio que, con criterios objetivos, ponga en valor la radio, la prensa y la televisión de calidad frente al intrusismo, las intoxicaciones y las «fake news». La pandemia ha disparado la demanda de información en un contexto de parón publicitario, lo que ha obligado a los profesionales a redoblar su trabajo a la vez que asumen recortes importantes.

108ª propuesta

Formación dual para los periodistas . Necesidad de sellar un acuerdo entre universidades y empresas para potenciar la formación dual en las carreras de periodismo a fin de que, mientras cursan los estudios, los futuros periodistas y comunicadores accedan al mercado laboral y perciban una remuneración digna.

109ª propuesta

Creación del Defensor de la Verdad . Promover la transparencia informativa de los distintos Gobiernos, mediante la creación del Defensor de la Verdad, oficina de verificación de los poderes públicos. Y desarrollar un Observatorio de Defensa de la Libertad de Expresión.

110ª propuesta

Más poder para el Portal de Transparencia . Transformar el Portal de Transparencia en órgano independiente de cualquier poder, que pueda recibir denuncias de ciudadanos y pedir aclaraciones sobre declaraciones y con capacidad para denunciar bulos.