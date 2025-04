«¡ERE! ¡ERE! ¡ERE!»

Víspera de Reyes. Más allá del Palacio de las Cortes, Madrid se preparaba para la noche de Reyes, y algunos barrios disfrutabana ya de sus cabalgatas. Entre los diputados, asesores y periodistas se intentó buscar algún hueco en medio de una jornada maratoniana para hacer las últimas compras navideñas. Para hoy, muchos esperaban que hubiera «roscón» en el debate, con sorpresa incluida.

La bancada del PP se agita con los ERE

Momentos de tensión en el Congreso de los Diputados en los primeros comapses de la investidura de Pedro Sánchez. En su segunda réplica al líder del PP, Pablo Casado, se produjo uno de los momentos más polémicos de la jornada cuando la bancada popular al unísono coreó «¡ERE, ERE!», en referencia al episodio de corrupción más importante de la historia del PSOE. Lo hacía cuando Sánchez intentaba sacar la cuestión de la corrupción del PP. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, trató de cortar de raíz la protesta: «¿Podemos dejar la plaza del pueblo?».

El alegato de Jiménez Becerril

Pedro Sánchez se refirió a ETA durante su turno de réplica a Pablo Casado en el debate de investidura. Lo hizo para atribuirse el mérito del final de la banda terrorista en las figuras de antiguos líderes del PSOE: «fue Zapatero y Rubalcaba quienes acabaron con ETA». Tras los prolongados aplausos de la bancada socialista, la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril señaló a los miembros de EH Bildu en la Cámara Baja. «Eso es ETA y está pactando con ellos, aplaudan», sentenció la diputada. El hermano de Becerril fue asesinado por la banda terrorista en el año 1998.

Susana Díaz confía en Sánchez

Fueron pocos los líderes regionales socialistas los que acudieron ayer a Madrid a seguir la sesión de investidura. No por una oposición a Pedro Sánchez que entre ellos se ha demostrado escasa y esteril. Tenía más que ver con las fechas navideñas. Pero pese al insólito calendario no se lo quiso perder Susana Díaz. La líder del PSOE andaluz manifestó su «confianza» en Sánchez y en que sus pactos no vayan a suponer un riesgo para la integridad territorial.

Teruel Existe se escandaliza

La aritmética del Congreso ha situado a Teruel Existe como clave para sacar adelante la investidura de Sánchez. El debut y la sobreexposición sentaron regular a Tomás Guitarte, que denunció las presiones que está sufriendo su grupo a cuenta de su voto. Guitarte se reconoció «escandalizado» por la dureza de algunas de las intervenciones. Tendrá que acostumbrarse, porque ayer el Congreso se demostró más dividido en dos mitades que nunca. «Me han dicho que es lo que pasa y que hay que aguantar», aseguró.

Mazón y Oramas, al rincón de pensar

En esa lógica de Pedro Sánchez de que todo lo que no le apoye a él forma parte de una alianza ultra de connotaciones ultras y facciosas, ayer dos nuevos integrantes se incorporaron a ese grupo. Con queja incluida, lógica, por parte de ambos protagonistas. José María Mazón y Ana Oramas, que se caracterizan ambos por haber votado en el pasado a favor de Pedro Sánchez. El presidente en funciones se dijó sorprendido por la decisión del Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria de votar contra su investidura tras el acuerdo entre PSOE y ERC. Sánchez dijo que no tenían argumentos para ese cambio, sino «excusas». Y les dijo que si quieren ser útiles para sus regiones los próximos años tienen hasta el martes para pensárselo.

Paella para los diputados

Los diputados apenas han tenido un receso de media hora para comer, en medio del debate de investidura. Ante la imposibilidad de salir a comer, el Congreso ha preparado unas paellas para sus señorías, que todos han podido ver por los pasillos hasta que las han llevado a la cafetería del hemiciclo. Pablo Casado ni siquiera ha podido pasar por su despacho de jefe de la oposición, mientras que los miembros del Gobierno se han quedado en la zona reservada a ellos en el Palacio.

Maroto, protagonista colateral

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acudido al debate de investidura en el Congreso, y desde su papel de espectador no ha podido evitar ser un protagonista involuntario en el debate. El primero que se ha referido a él ha sido Sánchez, al hablar del “senador de Sotosalbos”, por el diálogo que defendió con Bildu cuando fue alcalde de Vitoria. Poco después, Pablo Iglesias también se refirió a él, al comentar que no se habría podido casar si el PP hubiera conseguido que el matrimonio homosexual no fuera legal.o

Sánchez se aplaude a sí mismo

El candidato socialista se sintió tan orgulloso de su discurso de aperturaque tras regresar a su escaño desde la tribuna de oradores no dudó en aplaudirse a sí mismo puesto en pie mientras su bancada le dirigía una ovación. Actitud contraria a la del presidente del PP, Pablo Casado, quien tras intervenir y ser recibido con aplausos por su grupo, procedió a sentarse directamente pidiendo rápidamente a sus diputados que cortaron la ovación y tomaran asiento. La bancada socialista y la podemita se fundieron en una al aplaudir a Sánchez puestas en pie tras cada intervención.

El candidato da las gracias en portugués al BNG

Sánchez cometió un desliz al agradecer su abstención al BNG con la palabra «obrigado», un término que la Academia Gallega no reconoce.