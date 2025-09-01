Abascal, sobre la reunión de Illa con Puigdemont: «No sé si es anticipo de algo, pero es la evidencia del chantaje permanente»

El nuevo curso político comienza pisando fuerte con la noticia de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunirá con el líder de Junts y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, este martes en Bruselas. La apuesta segura es que desde el PSOE tratan de allanar el camino para poder aprobar unos Presupuestos Generales este año, pero en Vox no han querido entrar a especular, pues consideran que este encuentro no es más que «otra evidencia del chantaje permanente».

El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha dado por finalizadas sus vacaciones de verano y ha querido dar el pistoletazo de salida a septiembre compareciendo en la primera rueda de prensa de los lunes de este nuevo curso. Preguntado por la posibilidad de que ese encuentro entre Illa y Puigdemont alumbre unas futuras cuentas anuales, Abascal ha asegurado que es irrelevante «quién asuma el chantaje», si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el mismo Illa, «solo demuestra que en estos momentos la mafia corrupta que gobierna España está en manos de otro tipo de mafias separatistas».

En Bambú vuelven a la carga abanderando las mismas causas de siempre, cargando con especial afán contra la inmigración irregular en un momento en el que el Ejecutivo central ultima los detalles del reparto de los menores no acompañados hacinados en Canarias. «Empezamos el verano conociendo terribles agresiones sexuales contra niñas perpetradas por inmigrantes ilegales acogidos en centros de inmigrantes y terminamos el verano exactamente igual, conociendo noticias terribles, como la violación brutal de una niña de 14 años, atacada a sólo dos kilómetros de aquí por un supuesto menor marroquí ilegal del centro de menas de Hortaleza«. En respuesta, Abascal ha anunciado una movilización a las puertas de dicho centro para este martes y el anuncio de que su formación emprenderá acciones legales contra las ONG que están »favoreciendo la invasión«.

Noticia Relacionada Dos encapuchados agreden a menas del centro de Hortaleza tras la violación de una menor Amina Ould Uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital. Los hechos se han producido después de que se conociera la agresión sexual a una adolescente de 14 años por un joven marroquí

Entre sus esperadas críticas hacia el Gobierno, Abascal también ha dedicado algún dardo al Partido Popular, también habitual ya, precisamente por el control migratorio y la gestión de los devastadores incendios que han calcinado miles de hectáreas durante el verano. Sobre la inmigración, Abascal entiende que la «crisis migratoria» es un problema heredado del bipartidismo y ha cargado contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por «contradecirse» con el tema de los centros de menores no acompañados. «La señora Ayuso tiene una gigantesca contradicción, quiere colocar un centro de menas en Fuenlabrada donde el alcalde es socialista, pero no quiere un centro de menas en Hortaleza donde la alcaldía es del Partido Popular».

Sobre la gestión de los incendios, Abascal ha sido tajante y ha querido recalcar que desde Vox entienden que el «principal culpable» es el Gobierno, pero también han cargado contra los ejecutivos autonómicos del PP. «Tenemos muy claro que el Partido Popular y sus gobiernos son absolutamente responsables. En primer lugar, por no haber pedido la ayuda elevando el nivel de alerta. Y en segundo lugar, porque ellos hacen seguidismo total de la política climática que impide limpiar los montes o que lleva a decisiones increíbles en momentos absolutamente absurdos».

En ese sentido, el líder de Vox ha anunciado también que están estudiando acciones judiciales para «iniciar una macrocausa que investigue exactamente hasta el final todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España«. Lo que deja claro que los días de asueto han terminado oficialmente para los servicios jurídicos de Vox.