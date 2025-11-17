Abascal redobla su presencia en Extremadura y advierte a Guardiola: «O pasa por el aro o votaremos las veces que haga falta»

Vox volvió a exhibir músculo en Extremadura. Tras un acto multitudinario en Cáceres hace dos semanas, el presidente de la formación, Santiago Abascal, aglutinó, otra vez, a centenares de militantes en el Hotel Las Lomas de Mérida –donde estará Sánchez este miércoles-. Fue la ... puesta de largo del partido de cara a los comicios del 21-D, ya con su candidato a la presidencia de la Junta, el cacereño Óscar Fernández Calle, como cabeza de cartel.

En su discurso, Abascal siguió las líneas de lo expuesto en Cáceres dos semanas antes, reivindicando a Vox como «la única alternativa» posible entre «la mafia de Sánchez o la estafa del Partido Popular»: «Son lo mismo, unos de azul y otros de rojo, pero son lo mismo. Cuando llegan al Parlamento Europeo, donde se vota lo que de verdad nos afecta, votan juntos. Luego, llegan aquí y se pelean. ¿Qué tipo de estafa es esa?», decía. Los españoles, argumentaba, «están hartos del teatro de discusión» entre los dos grandes partidos.

El líder de Vox hizo referencia al primer acto de precampaña del Partido Popular, celebrado este domingo en el municipio pacense de Lobón, donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañó a la presidenta de la Junta y candidata, María Guardiola: «Feijóo no habló de Vox, pero Guardiola salió con todo. Se repartieron los papeles. Aquí en Vox, no. Aquí todos decimos lo mismo».

Noticia Relacionada Los diputados extremeños del PSOE vuelven a votar contra Almaraz mientras Gallardo dice defender la central Adrián García Durán Polémica en Extremadura tras una votación en el Congreso que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tacha de «traición»

De hecho, Abascal fue especialmente crítico con la líder popular, a la que acusó de abanderar una «estafa woke» y de ser la única responsable del adelanto electoral: «Si hoy estamos aquí es por el capricho de una señora…», esgrimía. Recordó, además, el contundente tono que utilizó Guardiola contra Vox en 2023: «Si alguien entonces hizo todo lo posible para mentir sobre Vox, para demonizar a Vox y para que se movilizara toda la izquierda, fue la señora Guardiola».

Aún así, el presidente de Vox admitió que, en su día, creyeron que «había que darle una oportunidad al cambio en Extremadura». Un «cambio» que, en sus palabras, «Guardiola ha traicionado día tras día». Con todo, Abascal fue meridianamente claro con lo que puede ocurrir tras el 21-D si el PP sigue dependiendo de Vox en Extremadura: «Vamos a sacar el aro, que va a ser el mismo, y Guardiola, o pasa por el aro, o repite elecciones o pacta con el Partido Socialista, porque si quiere aplicar las políticas migratorias y las políticas del Pacto Verde, que le vaya a pedir el voto a Sánchez y a su corrupto de guardia, el señor Gallardo».

«Humillación a los extremeños»

Del mismo modo, las críticas de Abascal también se han dirigido al candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Considera que es una «humillación» de Sánchez a los extremeños presentar como candidato a quien «está a un paso del banquillo y que solo quiere el acta para estar aforado». Situación que utilizó para ironizar sobre Guardiola: «(A Sánchez) no le importa perder, porque espera ganar con una candidata oculta, tapada, que se llama María Guardiola. Ella es la encargada de aplicar las políticas socialistas en Extremadura».

Ante la «falta de alternativas», Vox se reivindica como la fuerza política capaz de acabar con las políticas «de puertas abiertas» que, en palabras de Abascal, no luchan contra la fuga de talento de jóvenes españoles, pero permite que «los que saltan la valla se lleven las ayudas sociales que no llegan» a los nacionales: «Son traidores que han puesto en el último lugar a los españoles y en primer lugar a los de fuera», denunciaba.

Sobre la política migratoria del Gobierno, Abascal defendía que los «españoles no quieren ser esclavos» y apuntó, nuevamente, a PP y PSOE: «Los españoles no quieren ser esclavos y algunos poderosos, algunos sociatas y peperos, quieren traer inmigración para traer mano de obra esclava». Un «modelo», que a Vox «no le gusta»: «Queremos la repatriación de los jóvenes que se han marchado y que las familias puedan prosperar, acceder a una vivienda y formar una familia amplia teniendo hijos».

Óscar Fernández Calle, candidato

Tras su confirmación la semana pasada como candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, diplomado en Enfermería y natural de Casas del Castañar (Cáceres), afrontó su primer gran acto como «líder» del partido en la región.

En su discurso, previo al de Abascal, Fernández Calle reivindicó que se «dejará la piel para que Extremadura tenga el cambio que Guardiola nos ha robado». Aseguró que Vox no tenía miedo a «no gobernar» sino a «estafar» a sus votantes. Mantuvo su discurso en la línea nacional del partido, pero con dos grandes promesas en clave regional, la permanencia de Almaraz y la defensa del regadío de Tierra de Barros.