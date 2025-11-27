Abascal espera que Ábalos y Koldo tengan protección de testigos, porque no sabe «de qué es capaz la mafia de Sánchez»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reiterado este jueves su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda llegar a tener «un juicio justo» y que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García «puedan disfrutar de ... un programa de protección de testigos porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez».

Así lo ha indicado en declaraciones ante los medios desde el patio del Congreso, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido en el Tribunal Supremo prisión provisional sin fianza tanto para Ábalos como para Koldo tras la comparecencia celebrada este jueves a instancias de la Fiscalía.

En este sentido, ha recordado que «no hace mucho tiempo veíamos a Ábalos siendo aplaudido en pie por todo el grupo socialista justo en este parlamento» y hoy se le ve «posiblemente camino de prisión y declarando que Sánchez mintió» en el Senado. «Es decir, otra mentira y en este caso otro delito por mentir en una comisión de investigación parlamentaria», ha añadido.

Asimismo, Abascal ha comentado que este jueves también se ha conocido que Sánchez «asaltó la Secretaría General del PSOE no solo ocultando urnas, sino usando el dinero de las saunas de la prostitución de su suegro, que fue blanqueado haciendo uso de personas inmigrantes en situación vulnerable».

Pese a ello, ha apostado por «no engañarnos» y «ser realistas» porque todas estas situaciones «de corrupción y de traiciones que estamos conociendo no hacen demasiado daño a Pedro Sánchez». «Él miente y él sabe que todos sabemos que miente, pero mantiene el poder gracias a sus escuadristas de Bildu y a muchos de los peones que ha colocado en RTVE», ha deplorado.

«Gracias a la mentira permanente de unos y a la violencia que otros ejercen y están dispuestos a ejercer, se mantiene el poder», ha criticado Abascal, al tiempo que ha alertado sobre «la dificultad de que en España tengamos unas elecciones libres, limpias cada minuto que Sánchez permanece en el poder».

Ante esta situación, ha asegurado que la responsabilidad de la oposición «no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto y denunciarlo en los juzgados y en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez».

Mientras esto sucede, Abascal ha incidido en que lo único que quiere su partido político es que el presidente del Gobierno «pueda tener un juicio justo y de paso que Ábalos y Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos, porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez».

Preguntado sobre si, ante esta situación, no sería el momento de que el PP presentase una moción de censura contra Sánchez, Abascal ha matizado que «siempre ha sido el momento de presentarla». De hecho, ha recordado que Vox presentó dos en la legislatura pasada y «ninguna fue apoyada» por los populares.

«Creo que sigue siendo el momento, independientemente de los números, se gane o se pierda, porque creo que tenemos el deber de utilizar todas las armas para retratar a este Gobierno, para retratar también a sus socios de investidura y para retratar a aquellos que dicen que le han retirado el apoyo y parece que no lo han retirado», ha concluido.