Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión» tras conocer la condena de García Ortiz

Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión» tras conocer la condena de García Ortiz

El líder de Vox ha reincidido en la negativa de su formación a acudir a eventos junto a la «mafia» del Gobierno

El PP ve a Sánchez «inhabilitado» para seguir tras la condena al fiscal general: «El presidente debe pedir perdón»

Sigue en directo la última hora de la condena del Supremo a García Ortíz y las reacciones

Carlos Mullor

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la condena por revelación de secretos del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Mediante su cuenta de X, el líder de la formación ha recordado que Ortiz es el «primer fiscal ... general condenado de la historia de España» y que, por consecuencia, «también Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel».

