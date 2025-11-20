Abascal cree que Sánchez será «el primer presidente de la historia en entrar en prisión» tras conocer la condena de García Ortiz

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la condena por revelación de secretos del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Mediante su cuenta de X, el líder de la formación ha recordado que Ortiz es el «primer fiscal ... general condenado de la historia de España» y que, por consecuencia, «también Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel».

Abascal ha reincidido en su estrategia de evitar los eventos donde coincida con el Gobierno. Según ha publicado, «es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones».

José María Figaredo, portavoz adjunto de la formación en el Congreso de los Diputados, ha sido el primer miembro de Vox en realizar una valoración a la condena del Alto Tribunal contra el fiscal general del Estado. El portavoz ha recordado las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en las que preguntaba «quién» iba a pedir disculpas a García Ortiz por «exigir su dimisión sin tener pruebas»: «¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿Va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿Va a salir el Fiscal?», ha afeado Figaredo. Además, ha acusado al Gobierno de «colonizar, manosear, sobado y tomado al asalto todas las instituciones del Estado». Para el portavoz, esta condena es una «pieza más del Gobierno»: «tenemos a Ábalos, a Cerdán, a Begoña Gómez, a David Sánchez». «Es una cosa impresionante e impactante», ha confesado.

En opinión del portavoz adjunto en la Cámara Baja, si el Ejecutivo «tuviese un poco de dignidad, convocarían elecciones hoy mismo». Finalmente, ha recordado que desde su formación continuarán realizando una «oposición frontal, total y de distancia infinita; una confrontación sistemática en todos los niveles» contra el Gobierno.

Pepa Millán, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, ha afirmado también mediante su cuenta de X que «lo único que rodea a este Gobierno es la corrupción, las irregularidades y ahora también el primer Fiscal General del Estado condenado». Para Millán, el Ejecutivo debería «pedir perdón a los españoles, convocar elecciones y dar explicaciones desde el banquillo, que es donde deben estar».

Javier Ortega Smith, fundador, exsecretario general, exportavoz en la Cámara Baja y concejal en el Ayuntamiento de Madrid del partido, ha aumentado el tono de confrontación también mediante su cuenta de X. Según ha compartido, el PSOE es «una mafia» y ha vaticinado que el «Tribunal Prostitucional (si), completamente politizado», absolverá a García Ortiz.