Suscribete a
ABC Premium

Abascal acusa al PP de dar un «balón de oxígeno» a Sánchez con la dimisión de Mazón

El líder de Vox cree que los populares han hecho coincidir la salida del president con el juicio del fiscal general del Estado

Mazón se mantendrá como presidente en funciones y se aparta porque «necesita parar»

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

El presidente de VOX, Santiago Abascal
El presidente de VOX, Santiago Abascal ep
Carlos Mullor

Carlos Mullor

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat como un «balón de oxígeno» y un «chivo expiatorio» para el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de ser el «culpable» de la dana que provocó 237 muertes ... . hace un año. El anuncio de la dimisión de Mazón coincide con el inicio del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, algo que para Abascal no es coincidencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app