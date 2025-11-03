Abascal acusa al PP de dar un «balón de oxígeno» a Sánchez con la dimisión de Mazón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat como un «balón de oxígeno» y un «chivo expiatorio» para el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de ser el «culpable» de la dana que provocó 237 muertes ... . hace un año. El anuncio de la dimisión de Mazón coincide con el inicio del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, algo que para Abascal no es coincidencia.

«Tendríamos que estar hablando del fiscal general, de la chica que fue violada brutalmente y raptada por extranjeros que no tenían que estar en España», ha sentenciado el líder de Vox, añadiendo que los populares han entregado «un balón de oxígeno» a Sánchez ya que la dimisión de Mazón podría haberse llevado a cabo «hace meses». Además, el presidente del partido ha afirmado que el president le llamó «unos minutos antes» de la comparecencia «para anunciar que iba a hacer», aunque critica que no han tenido «contacto» por parte de los populares. El PP, según Abascal, «actúa con Vox de la siguiente manera: aquí tienes lentejas, o las tomas o las dejas».

Una semana después del adelanto electoral en Extremadura, Abascal se ha trasladado hasta Plasencia para centrar las miradas a esta comunidad autónoma, que celebrará sus comicios a finales de año. El presidente de Vox ha confesado que, en su opinión, Alberto Núñez Feijóo, y María Guardiola, líder de los populares en Extremadura, «siguen el guion de Sánchez». «Estoy harto del teatro entre el PP y el PSOE», ha comentado, criticando posteriormente que ambos partidos gobiernen en Europa y pacten las políticas que afectan a España.

Noticia Relacionada Vilaplana y Mazón hablaron de madrugada la noche de la dana: «Me dijo que esto era muy gordo y muy grave» David Maroto La periodista reconoce ante la juez que se siente una «cobarde» por pedirle al presidente que no saliera su nombre tras la comida que mantuvieron al mediodía

En una bronca comparecencia ante los medios en la que se han escuchado tanto gritos a favor como en contra de la presencia del líder de Vox, Abascal ha reconocido que hace «mucho tiempo» que los españoles han reaccionado contra el líder del Ejecutivo y que esto se observará «cuando se nos devuelva el voto».

Aún sin candidato en Extremadura

Abascal no ha confirmado aún quien encabezará las listas de Vox para las próximas elecciones en Extremadura. Según ha confirmado, el candidato se hará público «la semana que viene» tras las reuniones del comité de acción política de Vox. El líder de la formación si ha podido afirmar que tienen «las políticas que necesita» este territorio y que cualquier candidato las defenderá. Postergar este tipo de anuncios es habitual en la formación ya que defienden que no es tan importante quién este a la cabeza de la lista electoral mientras que defienda los ideales de Vox.