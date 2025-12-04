Ábalos recurre su entrada en prisión: la causa «flota en la irrealidad»
Señala que la petición de cárcel o la cercanía del juicio no son suficientes para justificar su encarcelamiento
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha recurrido la decisión del juez del Tribunal Supremo de enviarle a prisión provisional sin fianza. Su defensa, ejercida por el exfiscal Carlos Bautista, recalca que en el auto del magistrado Leopoldo Puente se da una falta de ... motivación y por lo tanto el que fuera también secretario de Organización del PSOE debe ser puesto en libertad.
En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la defensa critica al magistrado señalando que tanto el argumento de que existen indicios de delito contra Ábalos como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas son «una quimera» en la causa. «Resultan ser una quimera en la presente causa, siendo el lamentable colofón a la irrealidad en la que flota la presente instrucción».
Tras repasar uno por uno todos los indicios que presentó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el escrito de acusación -pide 24 años de cárcel contra él-, la defensa recuerda que «nunca es suficiente la sola gravedad del delito o la pena» para acordar una entrada en prisión. «Ni cabe un automatismo en la decisión, tal cual parece aquí, en que se hace pivotar el riesgo de fuga sobre la gravedad de las acusaciones y de las posible penas. Tampoco es suficiente la inminencia de juicio oral desconectada de un riguroso análisis de las circunstancias personales», abunda.
Y rechaza por irreal la posibilidad de que hubiera riesgo de que Ábalos pudiera fugarse a Perú o Colombia calificando esa tesis de «una ignorancia supina» dado que el Reino de España tiene instrumentos extradicionales con ambas repúblicas. «Se manejan otros datos, bien irreales, bien mezclados de forma aviesa y equivocada. Así, la presunta existencia, en su día, de inmuebles en países como Perú y Colombia, como indicativo de un peligro de fuga supone una ignorancia supina acerca de los instrumentos extradicionales existentes entre las Repúblicas de Colombia y Perú y el Reino de España», resalta.
Y puntualiza que, precisamente, «para elegir un país donde fugarse, mal hubiera hecho Ábalos en escoger cualquiera de los dos estados mencionados, pues con ambos el Reino de España posee tratado de extradición».
