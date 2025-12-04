Ábalos puede quedarse hoy sin su sueldo de 5.300 euros mensuales

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado jueves, a la espera de la celebración del juicio por participar en irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario desde la cartera que dirigía, se enfrenta este jueves a ... perder su sueldo mensual como parlamentario.

La Sala de Apelaciones del Alto Tribunal delibera sobre el recurso que la defensa del también exsecretario de Organización del PSOE presentó contra el auto de procesamiento dictado contra él y contra Koldo García el pasado 3 de noviembre como miembros de una organización criminal por los delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias.

En caso de que el recurso sea rechazado y se confirme su procesamiento, convirtiendo en firme la decisión del juez instructor, Leopoldo Puente, el Congreso de los Diputados, como ha venido contando ABC, activará el mecanismo que le impedirá cobrar su sueldo mensual, así como su derecho a voto en la Cámara Baja.

José Luis Ábalos cobra, como miembro del Grupo Mixto desde que fue suspendido de militancia en el PSOE al abrirle el Supremo una investigación, un salario bruto mensual de 5.315,24 euros, dividido en 3.236,32 euros de salario base y el resto (2.078,92 euros) en concepto de dietas y ayudas al ser un diputado de fuera de Madrid. En febrero de 2024, cuando fue expulsado del grupo parlamentario del PSOE y se quedó en el Grupo Mixto, dejó de percibir 1.598,13 euros que recibía al ser presidente de la Comisión de Interior y en concepto de gastos de representación.

El artículo 21.2 del Congreso recoge que los parlamentarios quedarán suspendidos en sus derechos y deberes «cuando se hallaren en situación de prisión preventiva»

El artículo 21.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados recoge que los parlamentarios quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios «cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta».

El pasado jueves, nada más conocer la decisión del magistrado Puente de enviar a prisión provisional, comunicada y sin fianza al político y a su mano derecha en Transportes por apreciar riesgo de fuga, la presidenta del Congreso remitió un oficio al Alto Tribunal como formalismo para iniciar los trámites previstos. Si la Sala de Apelaciones confirma el procesamiento, Ábalos perderá su salario mensual y dietas.

El magistrado que le ha investigado y enviado a prisión -Ábalos se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real- ya destacó el «estupor social» que causa que un diputado mantenga su escaño a pesar de estar inmerso en una causa por graves delitos de corrupción. Aunque pierda su salario y su capacidad de voto, Ábalos mantendrá su acta salvo que renuncie a ella o hasta que haya sentencia firme contra él.

Hasta 24 años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción, que ya presentó su escrito de acusación contra el político valenciano y ex mano derecha de Pedro Sánchez, solicita para él 24 años de prisión y 19 y medio para Koldo García. La Fiscalía ve claro que el ministro se valió de su posición en el Gobierno para maniobrar junto a su asesor y otorgar contratos de material sanitario por hasta 53 millones de euros para Soluciones de Gestión, la empresa a la que representaba el comisionista Víctor de Aldama, quien, por su parte, se enfrenta a siete años de prisión. A cambio de darle un trato preferente, éste les habría hecho, supuestamente, distintas entregas de dinero en efectivo, además de haber proporcionado al ministro una vivienda vacacional en Cádiz o un piso en alquiler en la céntrica plaza de España de Madrid para su amante, Jésica Rodríguez, quien por cierto fue colocada en dos empresas públicas dependientes de Transportes (Ineco y Tragsa), a las que el fiscal pide que Ábalos indemnice con la cantidad total que ésta llegó a cobrar: 30.000 y 9.500 euros, respectivamente.

Para Anticorrupción, desde que Ábalos, Aldama y Koldo se conocieron, poco después de llegar Pedro Sánchez a La Moncloa, vieron la posibilidad de crear un triángulo presuntamente delictivo que les traería beneficios económicos. «El 4 de febrero de 2019 acompañó al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García a un viaje a México, que tenía por objeto la promoción de los intereses de empresas españolas en licitaciones públicas de este país. Profundizando en esas relaciones, Víctor de Aldama también aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de secretario de Organización. En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad«, se pudo leer en el escrito de acusación. Tras la presentación de éste, el juez instructor citó a Ábalos y Koldo en el Supremo y les envió a prisión.