Ábalos pide al juez que impida la emisión de la entrevista de su exmujer en Telecinco

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reclamado al juez que impida la emisión esta noche del programa de Telecinco 'El precio de la corrupción', en el que está anunciada una entrevista con su exmujer Carolina Perles. En una diligencia al Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, Ábalos reclama «la prohibición de emitir la entrevista o, subsidiariamente, de difundirla hasta que finalice la instrucción judicial de la causa» en la que está siendo investigado».

Asimismo, el exministro reclama una orden de alejamiento de entre 500 metros y un kilómetro de su domicilio para los profesionales del programa y «de todos los canales de Mediaset España haciendo extensiva la medida a todos los medios en general y presuntos periodistas que están día y noche en la puerta del domicilio». En el escrito, el abogado del exministro asegura que esta presencia «le impide hacer una vida libre y tranquila y provocando daños incluso en su patrimonio, conllevando un arresto domiciliario del mismo».

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, lo contará todo en el ESTRENO de #ElPrecioDe 💥



El lunes a las 23:00h y presentado por Santi Acosta ➡️ https://t.co/4Tog9qr7Rd pic.twitter.com/udkkeHH6do — Telecinco (@telecincoes) September 6, 2025

Es el segundo escrito que la defensa de Ábalos envía al juzgado. La semana pasada ya advirtió de su preocupación porque en los extractos de la entrevista que la cadena había dado a conocer, Perles daba cuenta de documentación y «conservaciones sensibles». Unas declaraciones que podrían «perjudicar la percepción judicial del señor Ábalos y también de los otros investigados», indicaba en el escrito dirigido al magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa. Entonces, no se solicitó ninguna medida preliminar como se ha solicitado este lunes.