Suscribete a
ABC Premium

Ábalos pide cuentas a Puente por un supuesto cobro irregular de dietas y «amaños» en contratos en el Puerto de Valencia

El exministro socialista, a quien se atribuye haber colocado a amigas en empresas publicas sin ir a trabajar, también alude a supuestas irregularidades en contrataciones «presuntamente fraudulentas»

El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos en el Supremo por la trama de las mascarillas del caso Koldo

José Luis Abalos
José Luis Abalos Jaime García

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exministro socialista José Luis Ábalos, investigado en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en el llamado 'caso Koldo', ha registrado un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el Puerto de Valencia y pidiendo explicaciones al ... Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app