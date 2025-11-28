Suscribete a
Ábalos y Koldo, a Soto: todos los íntimos de Sánchez, a la cárcel

El juez envía a ambos a prisión, sin fianza, al considerar que existe «riesgo extremo» de fuga

¿Qué ocurre si un diputado entra en prisión? El caso Ábalos, tras la decisión del Supremo

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán en una fotografía tomada el 3 de noviembre de 2019
Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán en una fotografía tomada el 3 de noviembre de 2019 Jaime García
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

El exministro de Transportes y hombre fuerte del Gobierno de Pedro Sánchez hasta julio de 2021, José Luis Ábalos, durmió anoche en la prisión madrileña de Soto del Real.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que ha investigado al también diputado del Grupo ... Mixto (desde que fue suspendido de militancia del PSOE al abrirle el Alto Tribunal una causa por corrupción) dictó ayer un auto de envío a prisión preventiva sin posibilidad de eludirla bajo fianza tanto para Ábalos como para su mano derecha en Transportes, Koldo García. Consideró que existe «riesgo extremo» de que se fuguen para eludir la acción de la Justicia, pues el 3 de noviembre propuso juzgarles por los graves delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por entregar contratos de material sanitario del Ministerio de hasta 53 millones de euros durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, a la que representaba el comisionista Víctor de Aldama, a cambio de dádivas y pagos de hasta tres millones que les habría hecho este último.

