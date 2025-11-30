Suscribete a
ABC Premium
Directo
Manifestación del PP contra el Gobierno de Sánchez en Madrid

Ábalos hace balance de sus primeros días en prisión: «Sigo fuerte y firme. No me van a doblegar ni a callar»

El exministro de Transportes se pronuncia tras su ingreso en la cárcel de Soto del Real y asegura que su adaptación «está siendo menos traumática de lo que esperaba»

El Supremo envía a prisión provisional, comunicada y sin fianza a Ábalos y Koldo

Sigue en directo la manifestación del PP en Madrid en contra de Pedro Sánchez y la corrupción tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

Llegada de Jose Luis Abalos al Tribunal Supremo
Llegada de Jose Luis Abalos al Tribunal Supremo Ignacio Gil
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde este pasado jueves 27 de noviembre, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, están en la cárcel. El juez del Tribunal Supremio, Leopoldo Puente, tomó la decisión de enviarles a prisión provisional, comunicada y sin fianza ... por riesgo de fuga por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app