Ábalos hace balance de sus primeros días en prisión: «Sigo fuerte y firme. No me van a doblegar ni a callar»

Desde este pasado jueves 27 de noviembre, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, están en la cárcel. El juez del Tribunal Supremio, Leopoldo Puente, tomó la decisión de enviarles a prisión provisional, comunicada y sin fianza ... por riesgo de fuga por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Tras su ingreso en el Centro Penitenciario de Soto del Real, son muchas las informaciones que han ido llegando sobre cómo están siendo sus días entre rejas. Fuentes penitenciarias informaron a ABC que la primera noche fue «tranquila» y sin sobresaltos.

Este diario también ha podido saber que el expolítico, que formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez, recibió el viernes 28 de noviembre su primera visita. Su hijo Víctor Manuel Ábalos se acercó hasta allí para ver a su padre a través del cristal del recinto.

Ahora, ha sido el propio Ábalos quien ha hecho balance de sus primeros días en prisión. El exsocialista ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales, que se las ha cedido a alguien cercano, para actualizar su estado.

Ábalos hace balance de sus primeros días en prisión

José Luis Ábalos ha mandado un mensaje a través de su cuenta de X para informar sobre cómo están siendo sus primeros días en la cárcel de Soto del Real. «Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionario y por los demás internos», expresa.

Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío.



Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a… — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 30, 2025

El exministro asegura que se está adaptando bien. «Está siendo menos traumático de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío», declara.

El expolítico valenciano ha querido dejar clara su postura en este asunto. «Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar», sentencia.