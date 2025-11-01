Más de 200 menores han cumplido los 18 años esperando asilo del Gobierno

Desde el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo determinó por primera vez que era competencia del Estado la responsabilidad de asumir la acogida de mil menores no acompañados solicitantes de asilo que se encontraban en Canarias, la situación de los menores ... extranjeros no acompañados ha generado mucho debate, sin que se haya avanzado en la resolución del problema.

Pese a las promesas y los compromisos del Ministerio de Migraciones, que dirige la socialista Elma Saiz, hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones. De hecho, en todo este tiempo, según fuentes cercanas a su tutela a las que ha tenido acceso ABC, 230 menores han alcanzado la mayoría de edad sin haber obtenido una respuesta definitiva, lo que les ha llevado a perder los derechos y protecciones que poseían por ser menores de edad. Ahora siguen dentro del sistema de protección internacional pero de mayores, por lo que su camino hacia la resolución es muy distinto.

Antes de alcanzar la mayoría de edad, estos niños y adolescentes que llegaron a España sin sus progenitores, tenían derecho a un trato preferente en el sistema de asilo, con medidas especiales para garantizar su bienestar. Pero al cumplir los 18 años, su situación cambia drásticamente, siendo ahora parte del sistema de asilo general, con menos garantías y recursos para su integración.

Hace siete meses, tras la queja del Gobierno de Canarias, el Tribunal Supremo dictó un auto que obligaba al Gobierno a asumir la acogida de los menores que permanecían en las islas, muchos de los cuales llegaban a España tras haber huido de situaciones de violencia y persecución. El ministerio de Saiz desoyó a los tribunales hasta que, en agosto, inició los primeros traslados. Ante los flagrantes incumpliemtos hace unos días el alto tribunal dio un ultimátum al Ejecutivo.

Del millar de menores solicitantes de asilo de los que se tenía que hacer cargo el Estado, el Gobierno se comprometió al traslado a la península, antes de acabar el mes de octubre, de 500 niños. Una medida que, de haberse cumplido, permitiría aliviar la saturación de los centros en las islas y garantizar que los menores hubieran recibido la atención adecuada. Sin embargo, la cifra prometida dista mucho de cumplirse.

De esos 500 menores prometidos por el ministerio de Elma Saiz, según fuentes cercanas a los trámites de reubicación, solo 199 han sido trasladados realmente a otras comunidades autónomas, mientras que otros 16 se trasladarán en los próximos días, en concreto este fin de semana. El Gobierno suma a esos 215 niños los 230 quehan cumplido la mayoría de edad en estos siete meses para tratar de justificar su incumplimiento de alcanzar la cifra de 500 trasladados a fecha de hoy.

Más allá de los que han viajado ya a la península y los que han perdido la condición de menor, 150 menores han sido reubicados en el recinto Canarias 50, un centro específico destinado a la atención de este colectivo en la localidad de Las Palmas –por lo que no se pueden computar como trasladados–. Los últimos fueron trasladados ayer mismo.

Este nuevo incumplimiento y el filibusterismo del Ministerio de Migraciones con los datos, pone de manifiesto las dificultades que sigue enfrentando el sistema de acogida de inmigrantes en España, con Canarias, Ceuta y Melilla –los tres territorios con la contingencia migratoria– y Baleares como principales afectados. La situación sigue siendo crítica, y miles de menores continúan en una situación de vulnerabilidad sin una solución clara por parte del Gobierno. Mientras tanto, los tribunales siguen presionando para que se cumpla con la ley, pero el tiempo sigue pasando sin que se logren avances significativos.