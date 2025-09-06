Dónde ir de fiestas este sábado 6 de septiembre en la provincia de Toledo Burguillos, Alcabón, Villaseca de la Sagra, Menasalbas, Velada, Cedillo del Condado, Carranque, Méntrida, Recas, Sonseca, Yuncos, Chozas de Canales, Mocejón, Lillo, Ocaña, Oropesa, Miguel Esteban, La Pueblanueva, Guadamur, Navamorcuende

VILLASECA DE LA SAGRA

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

-A las 12,30 horas: almuerzo solidario con carcamusas.

-A las 18,30 horas: novillada con picadores en un mano a mano entre Aarón Palacio y El Mene, con ganado de Montealto.

-A las 24,00 horas: Ana Guerra en concierto y a continuación discoteca móvil con los dj Enigma y Jayxime, además de la charanga 'El Zimbombazo'.

-A las 9,00 horas: tradicional encierro.

MENASALBAS

-A las 11,30 horas: tasación de ganado

-A las 12,00 horas: carreras de cintas a caballo.

-A las 13,30 horas: pesada de los animales de la tasación.

-A las 18,00 horas: gran prix.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con al orquesta 'Vendeta'.

-A las 5,00 horas: discoteca móvil.

VELADA

-A las 13,00 encierro infantil e hinchables.

-A las 18,00 horas: festival taurino con Damián Castaño, Álvaro Lorenzo y el novillero Álvaro Merino.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Nueva onda'.

ALCABÓN

-A las 22,30 horas: pasacalles con la charanga 'Si fin'.

.A las 24,00 horas: mascletá.

-A las 00,30 horas: actuación de 'La edad de oro del pop español' y a continuación discoteca móvil y charanga 'El resacón'.

CEDILLO DEL CONDADO

-A las 10,00 horas: encierro y suelta de reses.

-A las 13,00 horas: baile del vermú y degustación de paella.

-A las 23,30 horas: música con la Cover Band Play List y a continuación discoteca móvil.

BURGUILLOS DE TOLEDO

-A las 14,30 horas: paella solidaria.

-A las 16,00 horas: tardeo con dj Alfonso Arrate.

-A las 23,00 horas: disco Makro Hook.

-A la 1,00 y 3,30 horas: pólvora carretillas escapadas.

CARRANQUE

-A las 11,00 horas: parque infantil.

-A las 19,00 horas: toro del cajón.

-A las 23,00 horas: verbena con la orquesta 'Evanix'

-A la 1,00 horas: macrodiscoteca.

MÉNTRIDA

-A las 22:00 horas: recogida de las peñas para acudir con las charangas al pregón y chupinazo.

-A las 24,00 horas: pregón y chupinazo y a continuación verbena con al orquesta 'La Factoría'.

RECAS

-A las 18,00 horas: inauguración del campo de fútbol y actuación del grupo 'Zero'Coma'.

-A las 22,30 horas: concurso de recortes y a continuación encierro.

-A la 01,00 horas: verbena con al orquesta 'Centauro' y a continuación discoteca móvil con dj Héctor.

SONSECA

-A las 21,30 horas: Ritmobingo.

YUNCOS

-A las 12,00 horas: misa rociera.

-A las 17,00 horas: pasacalles con la charanga 'Cuidao también'.

-A la 01,00 horas: fiesta Nexxxus con los dj Warms Up, Krumel y Serch.

CHOZAS DE CANALES

-Desde las 8,00 horas: montaje de la alfombra de sal y los lazos en la puerta de la iglesia.

-A las 24,00 horas: verbena con al orquesta 'Maveri'.

MOCEJÓN

-A las 12,00 horas: encierro infantil.

-A las 22,30 horas: coronación de reina y damas y pregón a cargo de Juan Manuel Aparicio Pérez, verbena con la orquesta 'Miami Show' y al final discoteca móvil.

LILLO

-A lasos.

-A las 11,00 horas: día de la bicicleta.

-A las 12,30 horas: vídeo homenaje a la Banda Municipal de Música, en el Auditorio Municipal.

-A las 16:00 horas: fiesta del agua.

-A las 20:00 horas: pasacalles de charangas.

-A las 24,00 horas: Toritos de fuego en la Plaza de España.

-A las 00:30 h: verbena amenizada por la orquesta 'Valparaíso' y después discomóvil a cargo de 'Starkz'.

OCAÑA

-A las 18,30 horas: olimpiada de juegos juveniles.

-A las 21,00 horas: inauguración del alumbrado de las fiestas.

-A las 21,30 horas: concierto de ferias en el Teatro Lope de Vega.

-A las 23,30 horas: verbena con la orquesta 'Kripton'.

-A las 3,00 horas: macrodiscoteca.

OROPESA

-A las 13,00 horas: fiesta mejicana.

-A las 18,00 horas: humor amarillo.

-A las 24,00 horas: actuación de Alen Cruz.

-A las 2,00 horas: bingo a favor de los quintos y macrodiscoteca.

MIGUEL ESTEBAN

-A las 21,15 horas: elección de reina de La Mancha.

-A las 21,45: coronación de la reina y damas de las fiestas.

-A las 22 horas: pregón a cargo de Beatriz Patiño Lara.

-A las 22,15 horas: elección y coronación de la reina de La Mancha.

-A las 23,30 horas: gala en honor de la reina de La Mancha y baile con la orquesta 'Show Benidorm'.

-A las 3,00 horas: discoteca móvil.

LA PUEBLANUEVA

-A las 7,00 horas charanga y a continuación encierro.

-A las 12,30 horas: concurso de carrozas.

-A las 18,00 hora: III Super enduro.

-A las 24,00 horas: fuegos artificiales.

-A las 00,30 horas: verbena con la orquesta 'Nueva Versalles' y después discoteca móvil.

GUADAMUR

-A las 12,00 horas: Guada Prix.

-A las 23,30 horas: actuación de 'Cosa fina'.

NAVAMORCUENDE

-De 11 a 13,00 horas: tren turístico y castillos hinchables.

-De 13 a 14,00 horas: fiesta de la espuma.

-A las 18,30 horas: peñaolimpiadas.

-De 21 a 22,00 horas: actuación de 'Popin y su banda.

-A las 24,00 horas: actuación del grupo local 'Los Tonycurtis' y a continuación disco móvil.